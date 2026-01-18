पैन कार्ड के जरिए पाएं 5 लाख रुपये तक का लोन, ऐसे करें अप्लाई, जानें पूरी स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

Pan Card Loan : परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) कार्ड एक जरूरी डॉक्यूमेंट है. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने, इंश्योरेंस पॉलिसी लेने, प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने, बैंक अकाउंट खोलने, डेबिट या क्रेडिट कार्ड लेने, लोन के लिए अप्लाई करने, गाड़ी खरीदने या ज्वेलरी खरीदने के लिए PAN कार्ड जरूरी है. बहुत कम लोग जानते हैं कि आप अपने PAN कार्ड से लाखों रुपये तक का लोन भी ले सकते हैं.

PAN कार्ड पर लोन कौन ले सकता है?

PAN कार्ड पर पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी.

1. लोन के लिए आपका PAN कार्ड और आधार कार्ड लिंक होना चाहिए

2. आपकी उम्र 21 से 57 साल के बीच होनी चाहिए

3. आपकी इन-हैंड सैलरी 25,000 रुपये होनी चाहिए

4. आपके पास एक वैलिड बैंक अकाउंट होना चाहिए

5. आपका CIBIL स्कोर 650 या उससे ज़्यादा होना चाहिए

लोन और कितना लगेगा ब्याज?

PAN कार्ड के जरिए आप कम से कम 50,000 रुपये और अधिक से अधिक 5 लाख रुपये का लोन ले सकते हैं. खास बात यह है कि PAN कार्ड के जरिए तुरंत लोन मिल सकता है. ये लोन 24 घंटे के अंदर मिल जाता है. क्योंकि आप PAN कार्ड पर सिर्फ पर्सनल लोन ले सकते हैं, इसलिए ब्याज दर भी पर्सनल लोन जैसी ही होती है. अभी, अधिकतर बैंक पर्सनल लोन पर 11 से 12% ब्याज ले रहे हैं. हालांकि, आपके CIBIL स्कोर के आधार पर कुछ मामलों में आपको अपने PAN कार्ड से लोन के लिए 14% तक ब्याज देना पड़ सकता है.

कैसे करें अप्लाई ?

सबसे पहले आपको ऐसे बैंक ढूंढने होंगे जो PAN कार्ड का इस्तेमाल करके तुरंत लोन देते हैं. फिर आपको इन बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों और लोन से जुड़ी दूसरी जानकारी चेक करनी होगी. ताकि आप अपने लिए सबसे अच्छा ऑफर चुन सकें. उसके बाद बैंक की वेबसाइट पर जाएं और इंस्टेंट लोन ऑप्शन पर क्लिक करें. फिर आपको बैंक की वेबसाइट पर मांगी गई जानकारी देकर रजिस्टर करना होगा. रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अपने क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करके लॉग इन करना होगा और लोन के लिए अप्लाई करना होगा. आपको मांगी गई जानकारी और डॉक्यूमेंट देने होंगे. आखिर में आपको लोन की रकम, अवधि और EMI की डिटेल्स रिव्यू करनी होंगी. वेरिफिकेशन के बाद लोन की रकम आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी.

कौन -कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स देने होंगे?

पैन कार्ड आपके क्रेडिट स्कोर और आपके नाम पर चल रहे किसी भी एक्टिव लोन का पता लगाने में मदद करता है. आधार कार्ड आपकी पहचान और पते दोनों के प्रूफ के तौर पर काम करता है. अगर आपके पास ये दोनों डॉक्यूमेंट्स हैं, तो लोन मिलना बहुत आसान हो जाता है. वेरिफिकेशन के लिए, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, या यूटिलिटी बिल (बिजली, पानी, गैस) और पिछले 3 महीनों का बैंक स्टेटमेंट मांगा जा सकता है.

लोन का पेमेंट कैसे होगा?

अपने पैन कार्ड का इस्तेमाल करके लोन लेने के बाद पेमेंट प्रोसेस रेगुलर लोन जैसा ही होता है. आपको हर महीने EMI देनी होगी. आप ऑटो-डेबिट भी सेट अप कर सकते हैं. EMI पेमेंट मिस करने पर पेनल्टी लगेगी. एक्स्ट्रा चार्ज भी लग सकते हैं.