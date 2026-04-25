₹5000 SIP vs PPF: 15 साल में कौन बनेगा बेहतर कमाई का ऑप्शन, कहां मिलेगा ज्यादा रिटर्न?

SIP vs PPF : SIP यानी सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और PPF (पब्लिक प्रोविडेंट फंड) लंबी अवधि में पैसा बनाने के दो लोकप्रिय ऑप्शन हैं. दोनों की अपनी अलग-अलग विशेषताएं हैं. SIP म्यूचुअल फंड में नियमित निवेश करने का तरीका है. ये आमतौर पर शेयर बाजार से जुड़ा होता है. इसमें रिटर्न तय नहीं होता और बाजार के परफॉरमेंस के मुताबिक बदल सकता है. हालांकि, पिछले रिकॉर्ड बताते हैं कि लंबी अवधि में SIP बेहतर रिटर्न देने की क्षमता रखता है. वहीं, PPF एक सरकारी समर्थित बचत योजना है. इसमें निश्चित और गारंटीड रिटर्न मिलता है. इसमें 15 साल का लॉक-इन पीरियड होता है और ये सुरक्षित और स्थिर ग्रोथ के साथ टैक्स फायदा भी देता है.

PPF में एक वित्त वर्ष में न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक निवेश किया जा सकता है. दूसरी ओर, म्यूचुअल फंड SIP में निवेश की कोई तय सीमा नहीं होती है. जहां SIP उन निवेशकों के लिए बेहतर माना जाता है जो थोड़ा जोखिम लेने को तैयार हैं. वहीं, PPF सुरक्षित निवेश पसंद करने वालों और रिटायरमेंट प्लानिंग करने वालों के लिए उपयुक्त है. इन दोनों में चुनाव आपके वित्तीय लक्ष्य, जोखिम उठाने की क्षमता और निवेश अवधि पर निर्भर करता है.

15 साल में कितना मिलेगा रिटर्न?

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SIP निवेश

मासिक SIP राशि: 5,000 रुपये

निवेश अवधि: 15 साल

अनुमानित रिटर्न दर: 12%

कुल निवेश राशि: 9,00,000 रुपये

अनुमानित लाभ: 16,22,879 रुपये

कुल फंड वैल्यू: 25,22,879 रुपये

PPF निवेश

सालाना निवेश: 60,000 रुपये

अवधि: 15 साल

ब्याज दर: 7.10%

कुल निवेश राशि: 9,00,000 रुपये

अर्जित ब्याज: 7,27,284 रुपये

मैच्योरिटी वैल्यू: 16,27,284 रुपये

गणना के मुताबिक, दोनों विकल्पों में रिटर्न में बड़ा अंतर देखने को मिलता है. SIP में ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना है, लेकिन यह गारंटीड नहीं है. दूसरी तरफ, PPF में रिटर्न निश्चित होता है और सरकार की गारंटी के साथ मिलता है.

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टैक्स के मामले में कौन बेहतर?

PPF को EEE (Exempt-Exempt-Exempt) कैटेगरी में रखा जाता है. यानी इसमें निवेश पर टैक्स छूट मिलती है. ब्याज पर टैक्स नहीं लगता और मैच्योरिटी राशि भी टैक्स फ्री होती है. दूसरी ओर, म्यूचुअल फंड SIP पर अगर यूनिट्स एक साल से ज्यादा समय तक होल्ड की गई हों, तो 1.25 लाख रुपये से अधिक के लाभ पर 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है.

किसे चुनें?

अगर आप ज्यादा रिटर्न चाहते हैं और जोखिम उठा सकते हैं, तो SIP बेहतर विकल्प हो सकता है. अगर आप सुरक्षित और टैक्स फ्री निवेश चाहते हैं. तो PPF उपयुक्त रहेगा. कई निवेशकों के लिए दोनों का संतुलित मिश्रण सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इससे जोखिम कम होता है और लंबी अवधि में बेहतर ग्रोथ मिल सकती है.