Advertisement
trendingNow13056685
Hindi Newsबिजनेस2015 में लगाए 50 हजार और आज बन गए लाखों, एक दशक में चांदी ने बनाया कमाई का नया रिकॉर्ड, निवेशकों की मौज

2015 में लगाए 50 हजार और आज बन गए लाखों, एक दशक में चांदी ने बनाया कमाई का नया रिकॉर्ड, निवेशकों की मौज

चांदी में ये तेजी मजबूत इंडस्ट्रियल और इन्वेस्टमेंट डिमांड, कम होती इन्वेंट्री, जियोपॉलिटिकल टेंशन और US फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में और कटौती की उम्मीदों के कारण आई है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 28, 2025, 08:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

2015 में लगाए 50 हजार और आज बन गए लाखों, एक दशक में चांदी ने बनाया कमाई का नया रिकॉर्ड, निवेशकों की मौज

Wealth Creator : अगर आपने 2015 में चांदी में 50,000 रुपये का निवेश किया होता, तो आज चार गुना से ज्यादा रिटर्न मिल गया होता. ये दिखता है कि चांदी में कितनी जबरदस्त तेजी आयी है. चांदी, जिसकी कीमत 28 दिसंबर 2015 को 33,360 रुपये प्रति किलोग्राम थी. अब 26 दिसंबर 2025 तक ये 2,28,948 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है. लोगों द्वारा नजरअंदाज की जाने वाली चांदी इस दशक की सबसे बड़ी दौलत बनाने वाली चीज़ों में से एक बन गई है. 

कीमतों में 146% से अधिक की बढ़ोतरी

न्यूयॉर्क कमोडिटी एक्सचेंज के मुताबिक, चांदी अभी $78.5 प्रति औंस के नए हाई पर ट्रेड कर रही है. इसकी रैली ने सोने को भी पीछे छोड़ दिया है. पिछले साल कीमतों में 146% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है, जिससे 2025 चांदी के लिए 1979 के बाद सबसे अच्छा साल बनने की राह पर है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों आयी दामों में तेजी?

ये तेजी मजबूत इंडस्ट्रियल और इन्वेस्टमेंट डिमांड, कम होती इन्वेंट्री, जियोपॉलिटिकल टेंशन और US फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में और कटौती की उम्मीदों के कारण आई है. सुरक्षित निवेश के लिए खरीदारी को US द्वारा वेनेज़ुएला के कच्चे तेल के शिपमेंट पर रोक, रूस-यूक्रेन संघर्ष और वाशिंगटन द्वारा नाइजीरिया में ISIS पर हमले जैसी घटनाओं से बढ़ावा मिला है. मार्केट अगले साल फेड द्वारा दो बार चौथाई-पॉइंट की दर में कटौती की भी उम्मीद कर रहा है.

ये भी पढ़ें : SBI को तगड़ा झटका! टॉप 10 में से 7 कंपनियों ₹35,439 करोड़ की चपत

 

क्या आ सकती है गिरावट!

हालांकि, एनालिस्ट चेतावनी देते हैं कि चांदी की इस जबरदस्त तेजी के साथ वोलैटिलिटी भी आएगी. केडिया एडवाइजरी के मुताबिक, अगर ETF की डिमांड कम होती है तो 28%-30% की गिरावट से इनकार नहीं किया जा सकता है. फिर भी वे 2026 में 20%-25% की बढ़ोतरी की संभावना देखते हैं.

केडिया एडवाइजरी के मुताबिक  MCX पर चांदी की कीमतें 2,45,000 रुपये से 2,50,000 रुपये की रेंज में और ग्लोबल कीमतें $72.5-$74 प्रति औंस रहने का अनुमान है. क्लीन एनर्जी, सोलर, डेटा सेंटर और इलेक्ट्रिफिकेशन में बढ़ते इंडस्ट्रियल इस्तेमाल को देखते हुए चांदी का 'डिजिटल-एज मेटल' के रूप में स्टेटस मजबूत हो रहा है. एनालिस्ट  का कहना है कि सोना और चांदी दोनों पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में मदद करते हैं. निवेशकों को स्थिरता के लिए सोना रखना चाहिए और ग्रोथ के लिए चांदी जोड़नी चाहिए.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

silver boom

Trending news

'BJP सिर्फ अमीरों की तिजोरियां...', जी राम-जी बिल को लेकर 'आप' का केंद्र पर हमला
aap
'BJP सिर्फ अमीरों की तिजोरियां...', जी राम-जी बिल को लेकर 'आप' का केंद्र पर हमला
Explainer: बीएमसी चुनाव में बन गए गठबंधन, कौन सा गुट कितना ताकतवर
BMC Election
Explainer: बीएमसी चुनाव में बन गए गठबंधन, कौन सा गुट कितना ताकतवर
समंदर का कातिल 'ऑक्टोपस', जिसमें नेवी की वर्दी पहनकर बैठीं राष्ट्रपति मुर्मू
Indian Navy
समंदर का कातिल 'ऑक्टोपस', जिसमें नेवी की वर्दी पहनकर बैठीं राष्ट्रपति मुर्मू
बांग्लादेश में हिंदुओं पर चुप, भारत पर जहर; महबूबा बोलीं- भारत लिंचिस्तान बन रहा
Mehbooba Mufti
बांग्लादेश में हिंदुओं पर चुप, भारत पर जहर; महबूबा बोलीं- भारत लिंचिस्तान बन रहा
'भारत का बस 1 ड्रोन गिरा तो 138 सैनिकों को क्यों मिला मरणोपरांत अवॉर्ड'?
operation sindoor
'भारत का बस 1 ड्रोन गिरा तो 138 सैनिकों को क्यों मिला मरणोपरांत अवॉर्ड'?
राहुल बाबा थकिए मत...तमिलनाडु, बंगाल में हार तय है... अमित शाह का कांग्रेस पर हमला
amit shah
राहुल बाबा थकिए मत...तमिलनाडु, बंगाल में हार तय है... अमित शाह का कांग्रेस पर हमला
बेटी समेत महबूबा मुफ्ती और कई नेता नजरबंद, नए साल से पहले कश्मीर में ऐसा क्या हुआ?
Jammu Kashmir
बेटी समेत महबूबा मुफ्ती और कई नेता नजरबंद, नए साल से पहले कश्मीर में ऐसा क्या हुआ?
'नई बाबरी' बनाने का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर फिर विवादों में, बेटे ने PSO को पीटा
west bengal news in hindi
'नई बाबरी' बनाने का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर फिर विवादों में, बेटे ने PSO को पीटा
'नफरत फैलाने वालों से हमें...', कांग्रेस सांसद ने अल-कायदा से कर दी RSS की तुलना
congress
'नफरत फैलाने वालों से हमें...', कांग्रेस सांसद ने अल-कायदा से कर दी RSS की तुलना
समंदर की गहराई में पहुंचीं राष्ट्रपति मुर्मू, INS Vaghsheer से की ऐतिहासिक यात्रा
Droupadi Murmu
समंदर की गहराई में पहुंचीं राष्ट्रपति मुर्मू, INS Vaghsheer से की ऐतिहासिक यात्रा