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Hindi Newsबिजनेस₹6 लाख सालाना कमाते हैं? जानिए हाथ में कितनी आएगी तनख्वाह; जेब पर क्या पड़ेगा असर?

₹6 लाख सालाना कमाते हैं? जानिए हाथ में कितनी आएगी तनख्वाह; जेब पर क्या पड़ेगा असर?

EPF, ESIC और ग्रेच्युटी जैसी सुविधाएं बेसिक सैलरी से जुड़ी होती हैं. बेसिक पे बढ़ने से PF कटौती भी बढ़ेगी. इससे हर महीने मिलने वाली नेट सैलरी थोड़ी कम हो सकती है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Apr 24, 2026, 03:52 PM IST
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₹6 लाख सालाना कमाते हैं? जानिए हाथ में कितनी आएगी तनख्वाह; जेब पर क्या पड़ेगा असर?

April In-Hand Salary Calculation : केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से नए श्रम कानून लागू कर दिए हैं. इसके तहत कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव होगा. इन नियमों का मकसद कर्मचारियों की लंबी अवधि की बचत और रिटायरमेंट सुरक्षा को मजबूत करना है. हालांकि, इससे हर महीने हाथ में आने वाली सैलरी थोड़ी कम हो सकती है.

नए नियमों में क्या बदला है?

नए नियमों के मुताबिक, किसी कर्मचारी की कुल सालाना सैलरी (CTC) में बेसिक पे, महंगाई भत्ता (DA) और रिटेंशन अलाउंस मिलाकर कम से कम 50% हिस्सा होना जरूरी है. बाकी हिस्से में HRA, बोनस और स्पेशल अलाउंस जैसे कंपोनेंट शामिल होंगे. अगर ये 50% से ज्यादा होते हैं, तो अतिरिक्त राशि को बेसिक वेतन में जोड़ा जाएगा.

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क्यों घट सकती है इन-हैंड सैलरी?

EPF, ESIC और ग्रेच्युटी जैसी सुविधाएं बेसिक सैलरी से जुड़ी होती हैं. बेसिक पे बढ़ने से PF कटौती भी बढ़ेगी. इससे हर महीने मिलने वाली नेट सैलरी थोड़ी कम हो सकती है.

₹6 लाख CTC वालों पर कितना असर?

अगर किसी कर्मचारी का सालाना CTC ₹6 लाख है, तो बदलाव के बाद उसकी सैलरी में ये असर दिख सकता है.

  • बेसिक सैलरी: ₹20,000 से बढ़कर ₹25,000

  • HRA: ₹10,000 से बढ़कर ₹12,500

  • स्पेशल अलाउंस: ₹17,600 से घटकर ₹10,100

  • कुल ग्रॉस सैलरी: ₹47,600 (कोई बदलाव नहीं)

कटौती में क्या बदलाव?

  • कर्मचारी PF योगदान: ₹2,400 से बढ़कर ₹3,000

  • प्रोफेशनल टैक्स: ₹200 (जैसा का तैसा)

  • हाथ में कितनी सैलरी आएगी?

  • पहले नेट सैलरी: ₹45,000 प्रति माह

  • अब नेट सैलरी: ₹44,400 प्रति माह

यानि हर महीने करीब ₹600 कम इन-हैंड सैलरी मिलेगी.

क्या होगा फायदा?

हालांकि, मासिक सैलरी थोड़ी घटेगी, लेकिन कर्मचारियों की भविष्य निधि (PF), बीमा कवर और ग्रेच्युटी में फायदा मिलेगा. ₹6 लाख CTC वाले कर्मचारी को 5 साल में लगभग ₹72,115 ग्रेच्युटी मिल सकती है. नए श्रम कानूनों से कर्मचारियों की जेब पर हल्का असर पड़ेगा. लेकिन, भविष्य के लिए बचत और रिटायरमेंट फंड मजबूत होगा.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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