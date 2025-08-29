डॉलर के सामने रुपया धड़ाम! ट्रंप के टैरिफ ने तोड़ी भारतीय करेंसी की कमर, निवेशकों में मची खलबली
डॉलर के सामने रुपया धड़ाम! ट्रंप के टैरिफ ने तोड़ी भारतीय करेंसी की कमर, निवेशकों में मची खलबली

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 50% टैरिफ के फैसले का असर अब सीधे भारतीय रुपये पर भी दिखने लगा है. अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर फिसल गया है.

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Aug 29, 2025, 06:19 PM IST
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 50% टैरिफ के फैसले का असर अब सीधे भारतीय रुपये पर भी दिखने लगा है. अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर फिसल गया है. बुधवार को भारतीय करेंसी 0.4% गिरकर 87.9763 प्रति डॉलर पर आ गई, जो कि अब तक का सबसे निचला स्तर है. इससे पहले फरवरी में रुपया 87.9563 प्रति डॉलर तक गिरा था. इस गिरावट ने इन्वेस्टर्स के बीच खलबली मचा दी है और बाजार में अनिश्चितता का माहौल गहरा गया है.

एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप सरकार द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ ने रुपये की कमर तोड़ दी है. अमेरिकी सरकार ने इस हफ्ते से भारत के कई निर्यात-आधारित उद्योगों पर भारी-भरकम आयात शुल्क लागू कर दिया है. इनमें टेक्सटाइल, फुटवियर और ज्वैलरी जैसे सेक्टर प्रमुख हैं, जो भारत की विदेशी कमाई का बड़ा हिस्सा संभालते हैं. टैरिफ लागू होने के बाद इन्वेस्टर्स को डर है कि भारतीय कंपनियों की कमाई पर सीधा असर पड़ेगा और देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी धीमी हो जाएगी.

एशिया की सबसे कमजोर करेंसी बना रुपया
इस साल एशिया की करेंसी में भारतीय रुपया सबसे खराब प्रदर्शन कर रहा है. लगातार विदेशी इन्वेस्टर्स की बिकवाली से शेयर बाजार दबाव में है और इसका सीधा असर रुपये की मजबूती पर पड़ा है. पिछले कुछ हफ्तों में FIIs ने भारतीय इक्विटी मार्केट से अरबों डॉलर निकाले हैं. इससे रुपये पर ज्यादा दबाव बना है.

आगे क्या?
आर्थिक जानकारों का मानना है कि रुपये की कमजोरी फिलहाल थमने वाली नहीं है. यदि अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक तनाव और गहराता है तो डॉलर के मुकाबले रुपया और गिर सकता है. इससे न केवल आयातित वस्तुएं महंगी होंगी बल्कि महंगाई पर भी दबाव बढ़ेगा. फिलहाल इन्वेस्टर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के कदम पर नजरें गड़ाए हुए हैं, क्योंकि उम्मीद है कि केंद्रीय बैंक रुपये को स्थिर करने के लिए बाजार में हस्तक्षेप कर सकता है.

Shivendra Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. वे जटिल कारोबारी और वित्तीय खबरों को सरल, प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं. उत्तर प्र...और पढ़ें

Rupees Vs Dollar

