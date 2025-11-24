अबकी बार, 90 पार? रिकॉर्ड लो पर रुपया! महंगाई से लेकर EMI तक-क्या होगा आपके बजट पर असर?

Rupee vs Dollar : डॉलर के तुलना में रुपये में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है. अब भारतीय रुपया सोमवार यानी 24 नवंबर 2025 के दिन 89.49 प्रति डॉलर के नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया. 24 नवंबर को भारतीय रुपया US डॉलर के मुकाबले 0.4% मजबूत खुला था. भारतीय रिजर्व बैंक ने लोकल करेंसी को सहारा देने के लिए दखल दिया था. INR-USD एक्सचेंज रेट 89.15 रहा, जबकि पिछली बार ये 89.48 पर बंद हुआ था.

2025 में 4.5% गिरा रुपया

2025 में रुपया लगभग 4.5% गिर गया है. भले ही भारत के आर्थिक फंडामेंटल्स मजबूत हैं और स्टॉक मार्केट अभी भी ऑल-टाइम हाई के आस-पास है. भारत आमतौर पर अपनी करेंसी को बचाने का बेहतर काम करता है, क्योंकि उसके पास मजबूत फॉरेक्स रिजर्व और स्थिर मैक्रो बैकग्राउंड है। लेकिन इस बार, कुछ घरेलू वजहें दबाव बढ़ा रही हैं.

क्या हैं घरेलू चुनौतियां?

भारत का व्यापार घाटा एक बार फिर बढ़ने लगा है. अक्टूबर 2025 में देश का व्यापार घाटा तेजी से बढ़कर लगभग 41.68 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है. ये सितंबर के 32.15 अरब डॉलर से काफी अधिक है. इसके पीछे मुख्य कारण सोने के आयात में उछाल और अमेरिका को होने वाले निर्यात में गिरावट है. ये गिरावट अमेरिकी बाजार में भारतीय प्रोडक्ट्स पर लगे कड़े टैरिफ के दूसरे महीने में देखने को मिली. दबाव बढ़ाने वाली एक और बात ये है कि विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजारमें अपनी हिस्सेदारी लगातार कम कर रहे हैं. NSDL के आँकड़ों के मुताबिक, 2025 में अब तक विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) करीब 1,44,148 करोड़ रुपये की बिक्री कर चुके हैं.

इसके अलावा, भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर अनिश्चितता भी बनी हुई है. जिसकी वजह से बाजार की धारणा कमजोर है और फिलहाल रुपये में किसी भी ठोस सुधार की उम्मीद को रोके हुए है.

आपकी जेब पर क्या होगा असर?

डॉलर महंगा होने से तेल महंगा हो सकता है. मोबाइल, टीवी, फ्रिज और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे महंगे-इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स बड़े पैमाने पर विदेश से आते हैं. इनके दाम पर असर देखने को मिल सकता है.