2026 में 6.22% टूटने के बाद क्या करेगा कमबैक भारतीय रुपया? जानिए एक्सपर्ट्स की राय

USD vs INR : कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और अमेरिकी डॉलर इंडेक्स में गिरावट के बीच मंगलवार को भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ. हालिया दबाव के बाद घरेलू मुद्रा को कुछ राहत मिली और शुरुआती कारोबार में रुपया 20 पैसे की बढ़त के साथ 95.41 प्रति डॉलर पर पहुंच गया है. दोपहर करीब 1 बजे USD/INR जोड़ी 95.55 पर कारोबार कर रही थी, जबकि पिछले सेशन में ये 95.69 पर बंद हुआ था.
हालांकि, मंगलवार की मजबूती के बावजूद रुपया अभी भी दबाव में बना हुआ है. आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच कारोबारी सेशन में रुपया करीब 1.21 फीसदी कमजोर हुआ है. वहीं, साल 2026 में अब तक भारतीय मुद्रा डॉलर के मुकाबले 6.22 फीसदी की गिरावट दर्ज कर चुकी है.
रुपये में ये सुधार ऐसे समय आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव में नरमी के संकेत मिलने के बाद ब्रेंट क्रूड और डॉलर इंडेक्स दोनों अपने ऊंचे स्तरों से नीचे आए हैं. भारत अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है. इसलिए कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट भारतीय अर्थव्यवस्था और रुपये दोनों के लिए सकारात्मक मानी जाती है.
CR फोरेक्स एडवाइजर के मैनेजिंग डायरेक्टर अमित पाबारी का कहना है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) पहले ही भविष्य में कैपिटल फ्लो बढ़ाने की दिशा में जरूरी कदम उठा चुका है. उनके अनुसार, अगर जियो- पॉलिटिकल हालात में और सुधार होता है तो USD/INR जोड़ी 94.80-95.00 के स्तर तक आ सकती है. वहीं, अगर तनाव फिर बढ़ता है तो यह 95.50-96.00 के दायरे में बनी रह सकती है.
पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी और करेंसी रिसर्च प्रमुख मनोज कुमार जैन के मुताबिक, डॉलर इंडेक्स ने नौ सप्ताह के हाई लेवल को छूने के बाद मुनाफावसूली देखी. सोमवार को डॉलर इंडेक्स 0.29 फीसदी की गिरावट के साथ 99.765 पर बंद हुआ. उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से इजराइल-ईरान के बीच तत्काल संघर्षविराम की अपील और ईरान के साथ संभावित समझौते की प्रगति संबंधी टिप्पणियों के बाद डॉलर पर दबाव बना. इसके साथ ही अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड्स भी हालिया ऊंचाई से नीचे आईं.
जैन के अनुसार, घरेलू शेयर बाजारों में कमजोरी और अमेरिका-ईरान वार्ता को लेकर जारी अनिश्चितता के कारण रुपया दबाव में बना हुआ है. उन्होंने कहा कि विदेशी निवेशकों के लिए RBI की स्वैप विंडो और हालिया टैक्स राहत जैसे कदम रुपये को निचले स्तरों पर सहारा दे सकते हैं. उनका अनुमान है कि इस सप्ताह USD/INR जोड़ी 93.85 से 96.40 के दायरे में रह सकती है.