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2026 में 6.22% टूटने के बाद क्या करेगा कमबैक भारतीय रुपया? जानिए एक्सपर्ट्स की राय

मंगलवार की मजबूती के बावजूद रुपया अभी भी दबाव में बना हुआ है. आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच कारोबारी सेशन में रुपया करीब 1.21 फीसदी कमजोर हुआ है. वहीं, साल 2026 में अब तक भारतीय मुद्रा डॉलर के मुकाबले 6.22 फीसदी की गिरावट दर्ज कर चुकी है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 09, 2026, 05:14 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 05:14 PM IST
2026 में 6.22% टूटने के बाद क्या करेगा कमबैक भारतीय रुपया? जानिए एक्सपर्ट्स की राय
Image Credit: Source : X/social media/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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