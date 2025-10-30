कितना गिरेगा रूपया? डॉलर के मुकाबले 48 पैसे टूटकर 88.70 पर बंद हुआ

बुधवार को रुपया 88.22 पर बंद हुआ था यानी आज ये 48 पैसे कमजोर हुआ है. रुपये में गिरावट के पीछे मुख्य कारण मजबूत अमेरिकी डॉलर, कमजोर घरेलू शेयर बाजार और अमेरिकी फेडरल रिजर्व (US Fed) की सख्त (hawkish) नीति रही है.
Rupee vs Dollar today : डॉलर के तुलना में रुपये में गिरावट का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा. अब रूपया गुरुवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 48 पैसे टूटकर 88.70 पर बंद हुआ है. विदेशी मुद्रा (फॉरेक्स) बाजार में रुपया 88.37 पर खुला था. लेकिन दिन में ये 88.74 तक गिर गया और आखिर में 88.70 पर बंद हुआ. बुधवार को रुपया 88.22 पर बंद हुआ था यानी आज ये 48 पैसे कमजोर हुआ है. रुपये में गिरावट के पीछे मुख्य कारण मजबूत अमेरिकी डॉलर, कमजोर घरेलू शेयर बाजार और अमेरिकी फेडरल रिजर्व (US Fed) की सख्त (hawkish) नीति रही है.
अमेरिकी फेड का फैसला
US फेड ने अपनी बैठक (FOMC) में ब्याज दरों में 0.25% (25 बेसिस पॉइंट) की कटौती की. लेकिन फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने कहा कि दिसंबर में फिर से रेट कट पक्का नहीं है क्योंकि महंगाई अभी भी टारगेट से ऊपर है और लबोर मार्केट को लेकर अनिश्चितता है. इससे अमेरिकी बॉन्ड यील्ड बढ़ गई और डॉलर मजबूत हुआ.
देश में तेल कंपनियों (OMCs) की महीने के अंत में डॉलर की मांग बढ़ी. विदेशी निवेशकों (FIIs) ने भारतीय शेयरों में से लगभग ₹2,540 करोड़ की बिकवाली की है जिसकी वजह से ये गिरावट देखने को मिली है.
शेयर बाजार में गिरावट
सेंसेक्स 592.67 अंक गिरकर 84,404.46 पर और निफ्टी 176.05 अंक गिरकर 25,877.85 पर बंद हुआ है. हालांकि कच्चे तेल (Brent crude) की कीमतों में 0.65% की गिरावट होकर ये $64.50 प्रति बैरल पर आ गई, जिससे रुपया को नीचे के स्तर पर कुछ सहारा मिल सकता है.