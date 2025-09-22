डॉलर के दबाव में टूटा रुपया, H-1B वीजा फीस ने भारतीय स्टॉक्स को बनाया बलि का बकरा

भारतीय रुपया एक बार फिर दबाव में आ गया है. सोमवार को करंसी बाजार के क्लोजिंग बेल के साथ ही रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 0.2% लुढ़ककर 88.30 के स्तर पर बंद हुआ.
भारतीय रुपया एक बार फिर दबाव में आ गया है. सोमवार को करंसी बाजार के क्लोजिंग बेल के साथ ही रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 0.2% लुढ़ककर 88.30 के स्तर पर बंद हुआ. यह गिरावट मामूली लग सकती है, लेकिन इसके पीछे की वजह कहीं ज्यादा गंभीर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नया H-1B वीजा फीस बम, जिसने आईटी सेक्टर और भारतीय स्टॉक्स को हिला डाला है.
ट्रंप प्रशासन ने नए H-1B वीजा एप्लिकेशन पर 1 लाख डॉलर की भारी-भरकम फीस लगा दी है. चूंकि भारतीय आईटी कंपनियां अमेरिका पर सबसे ज्यादा निर्भर हैं, इसलिए इस फैसले का सबसे बड़ा झटका भारत को झेलना पड़ा. नतीजतन, सोमवार को घरेलू शेयर बाजार में जोरदार बिकवाली देखने को मिली. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही 0.5% गिरकर लाल निशान में बंद हुए.
आईटी सेक्टर की हालत सबसे खराब रही. निफ्टी आईटी इंडेक्स लगभग 3% लुढ़क गया, जिसमें टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा जैसे दिग्गज स्टॉक्स सबसे ज्यादा दबाव में आए.
विदेशी ब्रोकरहाउस की चेतावनी
वैश्विक बैंक MUFG ने अपने नोट में साफ कहा कि भारत इस वीजा बदलाव से सबसे ज्यादा और असमान रूप से प्रभावित होगा. उनके अनुसार, एफएक्स (फॉरेक्स) मार्केट में रुपया आने वाले दिनों में एशियाई करंसी और G10 करेंसी के मुकाबले कमजोर बना रह सकता है.
डॉलर की डिमांड से दबा रुपया
ट्रेडर्स के मुताबिक, सोमवार को विदेशी और निजी बैंकों की डॉलर की भारी डिमांड ने रुपये को और कमजोर कर दिया. यह तब हुआ जब डॉलर इंडेक्स खुद 0.2% टूटा और 97.47 के लेवल पर रहा. यानी ग्लोबल मार्केट में डॉलर कमजोर था, लेकिन भारत में डॉलर की डिमांड ने रुपये को राहत नहीं लेने दी.
फेडरल रिजर्व पर टिकी नजर
अब निवेशकों की निगाह अमेरिकी फेडरल रिजर्व पर है. मनी मार्केट्स पहले ही अक्टूबर में दर कटौती की 92% संभावना को प्राइस कर चुके हैं. फेड अधिकारियों के इस हफ्ते होने वाले भाषण डॉलर की दिशा और भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट्स की करंसी पर बड़ा असर डाल सकते हैं.