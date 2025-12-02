इतिहास में पहली बार इतना नीचे गिरा रुपया, अबतक के सबसे निचले लेवल को छुआ

रुपया US करेंसी के मुकाबले 39 पैसे गिरकर 89.95 पर आ गया. सोमवार 1 दिसंबर को डॉलर के मुकाबले रुपया 89.83 के स्तर पर आ गया था. इससे पहले पिछले हफ्ते रुपये ने 89.49 के निचले लेवल का रिकॉर्ड बनाया था.
Rupee vs Dollar : मंगलवार को US डॉलर के मुकाबले रुपया नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया है. रुपया US करेंसी के मुकाबले 39 पैसे गिरकर 89.95 पर आ गया. सोमवार 1 दिसंबर को डॉलर के मुकाबले रुपया 89.83 के स्तर पर आ गया था. इससे पहले पिछले हफ्ते रुपये ने 89.49 के निचले लेवल का रिकॉर्ड बनाया था. सुबह भारतीय करेंसी डॉलर के मुकाबले 14 पैसे गिरकर 89.70 पर आ गई थी. ये इसका सबसे निचला शुरुआती लेवल था. पिछले सेशन में यह 89.56 प्रति डॉलर पर बंद हुई थी.
क्या कहते हैं आंकड़े ?
रुपया 2025 में अब तक 4.77% कमजोर हो चुका है. 1 जनवरी 2025 को रुपया डॉलर के मुकाबले 85.70 के स्तर पर था.
सेंसेक्स-निफ्टी में भी गिरावट
मंगलवार को सेंसेक्स 503 अंक टूटकर 85,138.27 पर बंद हुआ और कारोबार के दौरान 85,053 तक फिसला था. निफ्टी 143 प्वाइंट्स कमजोर होकर 26,032.20 पर बंद हुआ, जबकि इंट्राडे लो 25,997.85 तक रहा.
क्यों गिर रहा है रूपया?
CR फॉरेक्स एडवाइजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर अमित पाबारी ने कहा, 'रिकवरी की हर कोशिश कुछ समय के लिए रही है, ये डॉलर की लगातार डिमांड और US के साथ भारत के ट्रेड डायनामिक्स को लेकर चल रही अनिश्चितता के कारण दब गई है,'
फिनरेक्स ट्रेजरी एडवाइजर्स के ट्रेजरी हेड अनिल कुमार भंसाली ने कहा कि पिछले महीने डॉलर की चौतरफा खरीदारी की वजह से भारतीय रुपया लगभग 1.05% कमजोर हुआ है. इसकी मुख्य वजह कॉर्पोरेट्स, इंपोर्टर्स, विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की डॉलर डिमांड रही है. भारतीय रिजर्व बैंक बाजार में डॉलर बेच रहा है, लेकिन जब भारतीय रुपया बढ़ा तो उसने डॉलर खरीदे भी हैं, जिससे डिमांड बनी हुई है.
GDP डेटा का कोई असर नहीं
हाल में जारी हुए GDP डेटा के अनुसार, देश की रियल जीडीपी ग्रोथ दूसरी तिमाही में 8.2% रही, ये उम्मीद से कहीं ज्यादा थी. इस खबर का रुपये पर अभी कोई खास असर नहीं दिखा है.