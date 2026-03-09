अबतक का सबसे खराब प्रदर्शन; इतिहास के सबसे निचले लेवल पर रुपया, डॉलर के आगे बेबस

Rupee vs Dollar : सोमवार को US डॉलर के मुकाबले रुपया 53 पैसे गिरकर 92.35 (प्रोविजनल) के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया है. ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतों में तेज उछाल और मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने से US करेंसी के मजबूत होने की वजह से ये सेशन के दौरान 53 पैसे गिरा है.

भारतीय करेंसी पर और दबाव

फॉरेक्स ट्रेडर्स ने कहा कि भारी विदेशी फंड आउटफ्लो और घरेलू इक्विटी मार्केट में भारी बिकवाली से भारतीय करेंसी पर और दबाव पड़ा है. इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में रुपया 92.22 पर खुला और थोड़ी देर के लिए 92.15 तक मजबूत हुआ, लेकिन बाद में पूरे सेशन में लगातार कमजोर होता गया और फिर अपने ऑल-टाइम सबसे निचले स्तर 92.35 (प्रोविजनल) पर आकर रुका. ये पिछले बंद भाव से 53 पैसे कम था. शुक्रवार को रुपया US डॉलर के मुकाबले 18 पैसे गिरकर 91.82 पर बंद हुआ था.

Add Zee News as a Preferred Source

मिराए एसेट शेयरखान के रिसर्च एनालिस्ट अनुज चौधरी ने कहा कि कमजोर ग्लोबल मार्केट और कच्चे तेल की कीमतों में रात भर की तेजी के कारण रुपया तेजी से नीचे खुला और 92.35 के नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया. एशियाई सेशन में तेल की कीमतें लगभग 25 परसेंट बढ़ गईं. मजबूत डॉलर और FII के बाहर जाने से भी रुपये पर दबाव पड़ा है.

ये भी पढ़ें : क्या है ‘फोर्स मेज्योर’? ईरानी हमले के बाद लागू, बूंद-बूंद तेल के लिए तरसेगी दुनिया!

कमजोर ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट

उन्होंने कहा, 'हमें उम्मीद है कि मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच कमजोर ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट और मजबूत डॉलर के कारण रुपया नेगेटिव रुख के साथ ट्रेड करेगा. हालांकि, सेंट्रल बैंक का दखल निचले लेवल पर रुपये को सपोर्ट कर सकता है.'

उन्होंने ये भी कहा कि USD-INR स्पॉट प्राइस 92-92.80 की रेंज में ट्रेड करने की उम्मीद है. इस बीच US-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध तेज होने के कारण, ग्लोबल तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स ट्रेड में 15.18 परसेंट बढ़कर $106.8 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा था. घरेलू इक्विटी मार्केट में सेंसेक्स 1,352.74 पॉइंट गिरकर 77,566.16 पर बंद हुआ. जबकि निफ्टी 422.40 पॉइंट गिरकर 24,028.05 पर बंद हुआ है.

एक्सचेंज डेटा के मुताबिक, विदेशी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर (FII) शुक्रवार को 6,030.38 करोड़ रुपये के इक्विटी के नेट सेलर थे.