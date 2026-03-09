Advertisement
trendingNow13134915
Hindi Newsबिजनेसअबतक का सबसे खराब प्रदर्शन; इतिहास के सबसे निचले लेवल पर रुपया, डॉलर के आगे बेबस

अबतक का सबसे खराब प्रदर्शन; इतिहास के सबसे निचले लेवल पर रुपया, डॉलर के आगे बेबस

फॉरेक्स ट्रेडर्स ने कहा कि भारी विदेशी फंड आउटफ्लो और घरेलू इक्विटी मार्केट में भारी बिकवाली से भारतीय करेंसी पर और दबाव पड़ा है. इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में रुपया 92.22 पर खुला और थोड़ी देर के लिए 92.15 तक मजबूत हुआ, लेकिन बाद में पूरे सेशन में लगातार कमजोर होता गया.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 09, 2026, 04:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अबतक का सबसे खराब प्रदर्शन; इतिहास के सबसे निचले लेवल पर रुपया, डॉलर के आगे बेबस

Rupee vs Dollar : सोमवार को US डॉलर के मुकाबले रुपया 53 पैसे गिरकर 92.35 (प्रोविजनल) के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया है. ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतों में तेज उछाल और मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने से US करेंसी के मजबूत होने की वजह से ये सेशन के दौरान 53 पैसे गिरा है.

भारतीय करेंसी पर और दबाव

फॉरेक्स ट्रेडर्स ने कहा कि भारी विदेशी फंड आउटफ्लो और घरेलू इक्विटी मार्केट में भारी बिकवाली से भारतीय करेंसी पर और दबाव पड़ा है. इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में रुपया 92.22 पर खुला और थोड़ी देर के लिए 92.15 तक मजबूत हुआ, लेकिन बाद में पूरे सेशन में लगातार कमजोर होता गया और फिर अपने ऑल-टाइम सबसे निचले स्तर 92.35 (प्रोविजनल) पर आकर रुका. ये पिछले बंद भाव से 53 पैसे कम था. शुक्रवार को रुपया US डॉलर के मुकाबले 18 पैसे गिरकर 91.82 पर बंद हुआ था.

Add Zee News as a Preferred Source

मिराए एसेट शेयरखान के रिसर्च एनालिस्ट अनुज चौधरी ने कहा कि कमजोर ग्लोबल मार्केट और कच्चे तेल की कीमतों में रात भर की तेजी के कारण रुपया तेजी से नीचे खुला और 92.35 के नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया. एशियाई सेशन में तेल की कीमतें लगभग 25 परसेंट बढ़ गईं. मजबूत डॉलर और FII के बाहर जाने से भी रुपये पर दबाव पड़ा है. 

ये भी पढ़ें : क्या है ‘फोर्स मेज्योर’? ईरानी हमले के बाद लागू, बूंद-बूंद तेल के लिए तरसेगी दुनिया!

कमजोर ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट

उन्होंने कहा, 'हमें उम्मीद है कि मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच कमजोर ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट और मजबूत डॉलर के कारण रुपया नेगेटिव रुख के साथ ट्रेड करेगा. हालांकि, सेंट्रल बैंक का दखल निचले लेवल पर रुपये को सपोर्ट कर सकता है.' 

उन्होंने ये भी कहा कि USD-INR स्पॉट प्राइस 92-92.80 की रेंज में ट्रेड करने की उम्मीद है. इस बीच US-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध तेज होने के कारण, ग्लोबल तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स ट्रेड में 15.18 परसेंट बढ़कर $106.8 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा था. घरेलू इक्विटी मार्केट में सेंसेक्स 1,352.74 पॉइंट गिरकर 77,566.16 पर बंद हुआ. जबकि निफ्टी 422.40 पॉइंट गिरकर 24,028.05 पर बंद हुआ है.

एक्सचेंज डेटा के मुताबिक, विदेशी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर (FII) शुक्रवार को 6,030.38 करोड़ रुपये के इक्विटी के नेट सेलर थे.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

rupee vs dollar

Trending news

'जहां से मिलेगा सस्ता तेल, वहां से लेंगे', ईरान-इजरायल जंग के बीच जयशंकर की दो टूक
israel iran war
'जहां से मिलेगा सस्ता तेल, वहां से लेंगे', ईरान-इजरायल जंग के बीच जयशंकर की दो टूक
'बिना सवाल के बयान पढ़ना सही नहीं…, विदेश मंत्री जयशंकर पर क्यों भड़क उठे शशि थरूर?
Shashi Tharoor
'बिना सवाल के बयान पढ़ना सही नहीं…, विदेश मंत्री जयशंकर पर क्यों भड़क उठे शशि थरूर?
इथियोपिया बॉर्डर से अचानक लौटी इंडिगो फ्लाइट; दिल्ली से मैनचेस्टर जा रहा था विमान
Indigo flight
इथियोपिया बॉर्डर से अचानक लौटी इंडिगो फ्लाइट; दिल्ली से मैनचेस्टर जा रहा था विमान
जंग के बीच बंदरगाह पर फंसा लाखों टन बासमती चावल,युद्ध ने रोकी कारोबारियों की रफ्तार
jammu kashmir news
जंग के बीच बंदरगाह पर फंसा लाखों टन बासमती चावल,युद्ध ने रोकी कारोबारियों की रफ्तार
सभापति ने खरगे से हाथ जोड़ा... शोर के बीच ईरानी युद्धपोत पर जयशंकर ने क्या बताया?
india iran news
सभापति ने खरगे से हाथ जोड़ा... शोर के बीच ईरानी युद्धपोत पर जयशंकर ने क्या बताया?
नारी से नारायणी! मंगलाचरण से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, भारतीय महिलाओं ने दिखाया दम
Droupadi Murmu
नारी से नारायणी! मंगलाचरण से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, भारतीय महिलाओं ने दिखाया दम
ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, क्या है प्रक्रिया; कब-कब आया ये प्रस्ताव?
Lok Sabha
ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, क्या है प्रक्रिया; कब-कब आया ये प्रस्ताव?
दिल्ली से गोवा जा रही फ्लाइट के टॉयलेट में 'बीड़ी' पीते पकड़ा गया शख्स, केस दर्ज
akasa airlines
दिल्ली से गोवा जा रही फ्लाइट के टॉयलेट में 'बीड़ी' पीते पकड़ा गया शख्स, केस दर्ज
Budget Session Phase-2 Live:'पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा से क्या दिक्कत?', केंद्र पर राहुल गांधी ने साधा निशाना
Budget Session Phase 2 live
Budget Session Phase-2 Live:'पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा से क्या दिक्कत?', केंद्र पर राहुल गांधी ने साधा निशाना
आज लोकसभा में अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे स्पीकर ओम बिरला, आखिर क्या है वजह?
om birla
आज लोकसभा में अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे स्पीकर ओम बिरला, आखिर क्या है वजह?