Rupee Vs Dollar: रुपये में गिरावट जारी, रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा, जानिए क्या पड़ेगा असर?

Rupee Vs Dollar: भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है. 41 पैसे की गिरावट के साथ 88.73 पर बंद हुआ. इससे पहले, कारोबारी सेशन की शुरुआत में घरेलू मुद्रा 18 पैसे गिरकर 88.50 के निचले स्तर पर आ गई थी. भारतीय रुपये का इससे पहले का रिकॉर्ड निचला स्तर सितंबर की शुरुआत में देखा गया था, जब ये अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 88.44 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ था. बैंकों की खरीदारी के कारण एशियाई मुद्राओं में आई कमजोरी की वजह से ये गिरावट आयी थी. बाजार के जानकारों के मुताबिक, रुपये में ये गिरावट ट्रंप के टैरिफ और H1-B एक्शन के कारण हुई है.

सबसे बड़ी गिरावट

दोपहर के समय, रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 88.7238 पर कारोबार कर रहा था, जबकि मार्केट खुलने पर ये 88.4137 और बंद होने पर 88.73 पर था सितंबर में रुपये की ये सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट है.

क्यों आई गिरावट?

मुद्रा में गिरावट के बाद H-1बी वीजा फीस में बढ़ोतरी की वजह से हुई है, जिससे अमेरिकी ग्राहकों के लिए भारतीय कर्मचारियों की नियुक्ति धीमी हो सकती है और भारत के IT सेक्टर की प्रॉफिट पर संभावित रूप से असर पड़ सकता है. इसके अलावा, इक्विटी फ्लो पर असर पड़ सकता है, क्योंकि विदेशी निवेशक IT कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं.

न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, रुपये पर टैरिफ 50% तक बढ़ने के कारण दबाव बढ़ गया है और वीजा फीस की वजह से इक्विटी फ्लो IT सेक्टर के लिए लगातार नेगेटिव बना हुआ है.

अमेरिका में काम कर रहे भारतीयों के लिए शनिवार का दिन किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक H-1B वीजा की फीस 1 लाख डॉलर सालाना करने का ऐलान कर दिया था. इस फैसले ने न सिर्फ भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स बल्कि उनके परिवारों की भी धड़कनें बढ़ा दीं.