Advertisement
trendingNow13083791
Hindi NewsबिजनेसUSD vs INR: रुपये पर लगातार क्‍यों बढ़ रहा दबाव, 92 के करीब ऑल टाइम लो पर पहुंचकर फ‍िर चौंकाया

USD vs INR: रुपये पर लगातार क्‍यों बढ़ रहा दबाव, 92 के करीब ऑल टाइम लो पर पहुंचकर फ‍िर चौंकाया

INR: जनवरी में एफआईआई (FII) ने भारी बिकवाली की है. साथ ही ट्रंप प्रशासन के टैरिफ थ्रेट्स और ग्लोबल रिस्क से इनवेस्‍टर सुरक्षित एसेट्स की तरफ से भाग रहे हैं. इससे इमर्जिंग मार्केट करेंसीज जैसे रुपया कमजोर हो रहा है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Jan 23, 2026, 02:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

USD vs INR: रुपये पर लगातार क्‍यों बढ़ रहा दबाव, 92 के करीब ऑल टाइम लो पर पहुंचकर फ‍िर चौंकाया

USD Latest News: अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया ग‍िरकर नए रिकॉर्ड लो पर पहुंच गया है. शुक्रवार को खबर ल‍िखे जाने तक कारोबारी सत्र के दौरान रुपया 41 पैसे गिरकर 91.97 पर ट्रेड कर रहा था. यह डॉलर के मुकाबले रुपये का अब तक का सबसे कमजोर लेवल है. यह गिरावट ग्‍लोबल संकेतों और डॉलर की मजबूती से आई है. रुपये पर दबाव बढ़ने की वजह विदेशी फंड्स का निकलना, मजबूत डॉलर और ग्‍लोबल ट्रेड टेंशन है.

इनवेस्‍टर सुरक्षित एसेट्स की तरफ से भाग रहे

जनवरी में एफआईआई (FII) ने भारी बिकवाली की है. साथ ही ट्रंप प्रशासन के टैरिफ थ्रेट्स और ग्लोबल रिस्क से इनवेस्‍टर सुरक्षित एसेट्स की तरफ से भाग रहे हैं. इससे इमर्जिंग मार्केट करेंसीज जैसे रुपया कमजोर हो रहा है. आरबीआई की तरफ से रुपये को सपोर्ट करने के लिए इंटरवेंशन क‍िया जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

जानकारों का कहना है क‍ि रुपया 92 के लेवल पर मजबूत रेजिस्टेंस दिखा सकता है. यद‍ि रिस्क सेंटीमेंट सुधरा तो 90.50-90.70 तक रिकवरी संभव है. रुपया 91.97 के करीब है. यह गिरावट पिछले कुछ दिनों से जारी है. निवेशकों को वैश्‍व‍िक घटनाओं पर नजर रखनी होगी. (खबर अपडेट हो रही है.)

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

USDINR

Trending news

विदेशी टूरिस्ट से रेप, दूसरे की हत्या लेकिन सांसद जी ने कह दिया 'माइनर घटना'
Karnataka News
विदेशी टूरिस्ट से रेप, दूसरे की हत्या लेकिन सांसद जी ने कह दिया 'माइनर घटना'
भारत की बेटियां बोझ नहीं, ब्रांड हैं, कोडिंग से कॉकपिट तक भर रही उड़ान, देखें डेटा
National Girl Child Day 2026
भारत की बेटियां बोझ नहीं, ब्रांड हैं, कोडिंग से कॉकपिट तक भर रही उड़ान, देखें डेटा
नेताजी की जयंती पर 'दीदी' ने छेड़ी अनसुलझे रहस्य की चर्चा, केंद्र से की ये मांग
Subhash chandra bose
नेताजी की जयंती पर 'दीदी' ने छेड़ी अनसुलझे रहस्य की चर्चा, केंद्र से की ये मांग
तलाक दिए बिना कर ली दूसरी शादी…, BJP विधायक हिरन चटर्जी पर पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप
BJP MLA Hiran Chatterjee
तलाक दिए बिना कर ली दूसरी शादी…, BJP विधायक हिरन चटर्जी पर पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप
कांग्रेस की चुनावी बैठक से थरूर ने बनाई दूरी, दीक्षित बोले-'जो काम के हैं, वे आ रहे'
Shashi Tharoor
कांग्रेस की चुनावी बैठक से थरूर ने बनाई दूरी, दीक्षित बोले-'जो काम के हैं, वे आ रहे'
‘मेरे पुराने दोस्त…’ PM मोदी का बस मंच से एक वाक्य और केरल में मच गया सियासी हंगामा!
Kerala
‘मेरे पुराने दोस्त…’ PM मोदी का बस मंच से एक वाक्य और केरल में मच गया सियासी हंगामा!
मिशन साउथ पर पीएम मोदी, तमिलनाडु में करिश्मा करने के लिए भाजपा का प्लान क्या है?
tamilnadu news
मिशन साउथ पर पीएम मोदी, तमिलनाडु में करिश्मा करने के लिए भाजपा का प्लान क्या है?
'बालासाहेब का भरोसा कभी कम नहीं होगा...', राज ठाकरे ने याद किए पुराने दिन
Balasaheb Thackeray 100th Birth Anniversary
'बालासाहेब का भरोसा कभी कम नहीं होगा...', राज ठाकरे ने याद किए पुराने दिन
गोवा नाइट क्‍लब हादसे में लुथरा ब्रदर्स पर ईडी का शिकंजा, 8 ठिकानों पर छापेमारी
Goa Nightclub Fire
गोवा नाइट क्‍लब हादसे में लुथरा ब्रदर्स पर ईडी का शिकंजा, 8 ठिकानों पर छापेमारी
सफेद चादर से लिपटा त्रिकुटा पर्वत, कटरा में रोकी गई माता वैष्णो देवी यात्रा
vaishno devi yatra
सफेद चादर से लिपटा त्रिकुटा पर्वत, कटरा में रोकी गई माता वैष्णो देवी यात्रा