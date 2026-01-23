INR: जनवरी में एफआईआई (FII) ने भारी बिकवाली की है. साथ ही ट्रंप प्रशासन के टैरिफ थ्रेट्स और ग्लोबल रिस्क से इनवेस्टर सुरक्षित एसेट्स की तरफ से भाग रहे हैं. इससे इमर्जिंग मार्केट करेंसीज जैसे रुपया कमजोर हो रहा है.
Trending Photos
USD Latest News: अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया गिरकर नए रिकॉर्ड लो पर पहुंच गया है. शुक्रवार को खबर लिखे जाने तक कारोबारी सत्र के दौरान रुपया 41 पैसे गिरकर 91.97 पर ट्रेड कर रहा था. यह डॉलर के मुकाबले रुपये का अब तक का सबसे कमजोर लेवल है. यह गिरावट ग्लोबल संकेतों और डॉलर की मजबूती से आई है. रुपये पर दबाव बढ़ने की वजह विदेशी फंड्स का निकलना, मजबूत डॉलर और ग्लोबल ट्रेड टेंशन है.
इनवेस्टर सुरक्षित एसेट्स की तरफ से भाग रहे
जनवरी में एफआईआई (FII) ने भारी बिकवाली की है. साथ ही ट्रंप प्रशासन के टैरिफ थ्रेट्स और ग्लोबल रिस्क से इनवेस्टर सुरक्षित एसेट्स की तरफ से भाग रहे हैं. इससे इमर्जिंग मार्केट करेंसीज जैसे रुपया कमजोर हो रहा है. आरबीआई की तरफ से रुपये को सपोर्ट करने के लिए इंटरवेंशन किया जा रहा है.
जानकारों का कहना है कि रुपया 92 के लेवल पर मजबूत रेजिस्टेंस दिखा सकता है. यदि रिस्क सेंटीमेंट सुधरा तो 90.50-90.70 तक रिकवरी संभव है. रुपया 91.97 के करीब है. यह गिरावट पिछले कुछ दिनों से जारी है. निवेशकों को वैश्विक घटनाओं पर नजर रखनी होगी. (खबर अपडेट हो रही है.)