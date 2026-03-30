Rupee Vs Dollar : ऐतिहासिक गिरावट; रुपया पहली बार 95 के पार, बॉन्ड यील्ड में उछाल

Rupee Vs Dollar : भारतीय करेंसी (Indian Currency) में बड़ी ऐतिहासिक गिरावट देखने को मिली है. 30 मार्च को रुपया पहली बार 95 प्रति डॉलर के स्तर को पार कर 95.2 पर पहुंच गया. ये दिनभर में करीब 0.3% गिरा है. मार्च तिमाही में अब तक रुपया डॉलर के मुकाबले करीब 4.4% कमजोर हो चुका है. रुपये में लगातार चौथे सप्ताह गिरावट दर्ज की गई है. रुपया करीब 1% टूटकर 94.84 के रिकॉर्ड निचले स्तर तक पहुंच गया था. इससे बाजार में दबाव साफ दिख रहा है.

विदेशी मुद्रा बाजार में इस हफ्ते उतार-चढ़ाव की आशंका

विदेशी मुद्रा बाजार में इस हफ्ते उतार-चढ़ाव की आशंका जताई जा रही है. इसकी एक बड़ी वजह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बैंकों के नेट ओपन फॉरेक्स पोजिशन पर सख्ती करना है. केंद्रीय बैंक ने निर्देश दिया है कि 10 अप्रैल तक बैंक अपने ऑनशोर डिलीवेरेबल मार्केट में नेट ओपन रुपये पोजिशन को हर कारोबारी दिन के अंत तक 100 मिलियन डॉलर के भीतर रखें.

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कच्चे तेल की कीमतों में उछाल

बैंकरों के मुताबिक, इतनी कम समय सीमा के चलते बाजार में अचानक पोजिशन अनवाइंडिंग हो सकती है. इससे आर्बिट्राज पोजिशन पर नुकसान और अस्थिरता बढ़ने की आशंका है. इस बीच, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल ने भी दबाव बढ़ाया है. इसका असर सरकारी बॉन्ड बाजार पर साफ नजर आ रहा है.

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बॉन्ड यील्ड 21 महीनों में पहली बार 7% के पार

भारत की 10-वर्षीय बेंचमार्क बॉन्ड यील्ड 21 महीनों में पहली बार 7% के पार पहुंच गई है. बॉन्ड की यील्ड बढ़कर 7.0121% तक पहुंच गई है. ये पिछले सेशन के 6.9419% के मुकाबले काफी ज्यादा है. कुल मिलाकर, रुपये की गिरावट, महंगे कच्चे तेल और सख्त नियमों के चलते बाजार में चिंता का माहौल है और निवेशक सतर्क रुख अपना रहे हैं.