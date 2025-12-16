Advertisement
trendingNow13043106
Hindi Newsबिजनेसडॉलर ने तोड़ी रुपये की कमर, 91 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंची भारतीय करेंसी

डॉलर ने तोड़ी रुपये की कमर, 91 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंची भारतीय करेंसी

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सेशन के दौरान करेंसी गिरकर 91.075 प्रति डॉलर पर आ गई और आखिर में लगभग 0.3% गिरकर 91.0275 पर बंद हुई है. इस साल अब तक रुपया डॉलर के मुकाबले 6% से अधिक गिर चुका है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 16, 2025, 05:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

डॉलर ने तोड़ी रुपये की कमर, 91 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंची भारतीय करेंसी

Rupee vs Dollar :  मंगलवार यानी 16 दिसंबर को रुपया अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर फिसल गया है. इस वक्त कमजोर ग्लोबल सेंटिमेंट, विदेशी फंड के बाहर जाने और US ट्रेड डील को लेकर अनिश्चितता के कारण करेंसी पर दबाव बना रहा है. पॉजिटिव ट्रेड डेटा के बावजूद रुपया मजबूत अमेरिकी डॉलर के मुकाबले संघर्ष कर रहा है.

डॉलर के मुकाबले 6% से अधिक गिर चुका है रुपया 

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सेशन के दौरान करेंसी गिरकर 91.075 प्रति डॉलर पर आ गई और आखिर में लगभग 0.3% गिरकर 91.0275 पर बंद हुई है. इस साल अब तक रुपया डॉलर के मुकाबले 6% से अधिक गिर चुका है. ये 2025 में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली उभरती हुई मार्केट करेंसी में से एक बन गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा रुपया 

ये लगातार चौथा सेशन है जब रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा है. ट्रेडर्स ने कहा कि हेजिंग की मांग और पोर्टफोलियो से पैसे निकलने से दबाव बढ़ रहा है, जबकि US-भारत ट्रेड बातचीत को लेकर अनिश्चितता के कारण निवेशक सतर्क हैं. बाजार के जानकारों का मानना ​​है कि जब तक वॉशिंगटन के साथ बातचीत में कोई साफ नतीजा नहीं निकलता तब तक रुपये में कोई खास सुधार होने की संभावना नहीं है.

ये भी पढ़ें :  कब मिलेगा केंद्रीय कर्मचारियों को एरियर? मोदी सरकार ने जारी किया बड़ा अपडेट

ट्रेड डेटा बेहतर

हालांकि नवंबर के ट्रेड डेटा से कुछ राहत मिली है. ज्यादा अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भारत का निर्यात तेजी से बढ़ा है जिससे ट्रेड बातचीत में भारत की स्थिति मजबूत हुई और डील करने की जल्दबाजी का दबाव कम हुआ है. हालांकि, इस सुधार का असर अभी तक रुपये को सपोर्ट देने में नहीं दिखा है.

FII की बिकवाली और कमजोर ग्लोबल माहौल

विदेशी निवेशकों ने 2025 में अब तक 18 बिलियन डॉलर से अधिक के भारतीय शेयर बेचे हैं. ग्लोबल रिस्क-ऑफ माहौल ने मंगलवार को घरेलू बाजारों को भी प्रभावित किया, जिसमें बेंचमार्क निफ्टी 50 लगभग 0.6% गिर गया.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

rupee vs dollar

Trending news

'बापू के विचारों का सीधा अपमान', मनरेगा का नाम बदलने पर भड़के राहुल, जमकर बोला हमला
Rahul Gandhi
'बापू के विचारों का सीधा अपमान', मनरेगा का नाम बदलने पर भड़के राहुल, जमकर बोला हमला
कबड्डी के मैदान में राणा की हत्या, पंजाब-हरियाणा पर मंडराया गैंगवार का खतरा
bambiha gang
कबड्डी के मैदान में राणा की हत्या, पंजाब-हरियाणा पर मंडराया गैंगवार का खतरा
मेसी इवेंट के मिसमैनेजमेंट पर बंगाल के खेल मंत्री का का इस्तीफा, FB से मिली जानकारी
West Bengal
मेसी इवेंट के मिसमैनेजमेंट पर बंगाल के खेल मंत्री का का इस्तीफा, FB से मिली जानकारी
10 दिन बाद थाईलैंड से दिल्ली लाए गए लूथरा ब्रदर्स, गोवा पुलिस ने किया गिरफ्तार
Goa Nightclub Fire
10 दिन बाद थाईलैंड से दिल्ली लाए गए लूथरा ब्रदर्स, गोवा पुलिस ने किया गिरफ्तार
बेटी की कस्टडी के लिए पति ने एक्ट्रेस को किया किडनैप; परिजनों को भी दिया अल्टीमेटम
Karnataka News
बेटी की कस्टडी के लिए पति ने एक्ट्रेस को किया किडनैप; परिजनों को भी दिया अल्टीमेटम
सगाई की बात पर गुस्साई नर्स ने काटा युवक का प्राइवेट पार्ट, होटल में मिली लाश...
Ludhiana
सगाई की बात पर गुस्साई नर्स ने काटा युवक का प्राइवेट पार्ट, होटल में मिली लाश...
'गरीबों के पेट पर पैर मार रही सरकार...', MGNREGA को लेकर बरसीं हरसिमरत कौर
Harsimrat Kaur
'गरीबों के पेट पर पैर मार रही सरकार...', MGNREGA को लेकर बरसीं हरसिमरत कौर
जस्टिस यशवंत वर्मा ने जांच कमेटी के गठन को दी चुनौती, SC का दोनों सदनों को नोटिस
Justice yashwant varma case
जस्टिस यशवंत वर्मा ने जांच कमेटी के गठन को दी चुनौती, SC का दोनों सदनों को नोटिस
MGNREGA में क्यों नहीं गांधी...? थरूर-प्रियंका ने G Ram G Bill को लेकर सरकार को घेरा
G RAM G Bill
MGNREGA में क्यों नहीं गांधी...? थरूर-प्रियंका ने G Ram G Bill को लेकर सरकार को घेरा
भारत और जॉर्डन को भविष्य में खुशहाली के लिए पुराने रिश्ते फिर करने होंगे मजबूत
PM Modi Jordan Trade
भारत और जॉर्डन को भविष्य में खुशहाली के लिए पुराने रिश्ते फिर करने होंगे मजबूत