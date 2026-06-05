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Hindi NewsबिजनेसRBI का बड़ा दांव...एक ऐलान और ग‍िरते रुपये ने डॉलर को दी पटखनी; देखती रह गई दुन‍िया

RBI का बड़ा दांव...एक ऐलान और ग‍िरते रुपये ने डॉलर को दी 'पटखनी'; देखती रह गई दुन‍िया

RBI MPC: आरबीआई की तरफ से जारी की गई एमपीसी में व‍िदेशी न‍िवेश को आकर्ष‍ित करने के लि‍ए सरकारी बॉन्‍ड पर लगने वाला टैक्‍स जीरो कर द‍िया गया है. यह ऐलान होने के कुछ देर बाद ही भारतीय रुपये में तेजी देखने को म‍िली और यह 50 पैसे चढ़ गया.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Jun 05, 2026, 01:43 PM IST
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USD vs INR: दुन‍ियाभर की नजरें इस समय म‍िड‍िल ईस्‍ट के हालात पर हैं. ज‍ियो-पॉल‍िट‍िकल टेंशन के बीच शेयर बाजार और करेंसी मार्केट में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. इस बीच आरबीआई (RBI) ने शुक्रवार को जारी एमपीसी में रुपये को मजबूती देने के ल‍िए कई ऐलान क‍िये. आरबीआई गवर्नर संजय मल्‍होत्रा ने घोषणा की क‍ि 1 अप्रैल से व‍िदेशी न‍िवेशकों को सरकारी बॉन्ड पर म‍िलने वाले कैप‍िटल गेन्‍स पर क‍िसी तरह का टैक्‍स नहीं देना होगा. यानी गवर्नमेंट बॉन्ड पर व‍िदेशी न‍िवेशकों को म‍िलने वाला र‍िटर्न टैक्स फ्री रहेगा. केंद्रीय बैंक की घोषणा का ऐसा असर हुआ क‍ि कुछ ही समय में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 50 पैसे मजबूत होकर 95.24 पर पहुंच गया.

इंटरबैंक फॉरेन करेंसी मार्केट में रुपया शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले 95.72 पर खुला. बाद में यह कुछ देर बार ही इंट्रा डे के र‍िकॉर्ड लेवल 95.24 तक पहुंच गया. यह प‍िछले दिन के बंद भाव से 48 पैसे की मजबूती है. पहले से ही यह उम्‍मीद की जा रही थी क‍ि र‍िजर्व बैंक इस बार ब्‍याज दर में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं करेगा. इस दौरान संजय मल्होत्रा ने बताया क‍ि आरबीआई का मकसद विदेशी पूंजी को ज्‍यादा से ज्‍यादा आकर्षित कना है. आइए समझते हैं पूरा मामला-

रुपये पर क्‍यों बढ़ा दबाव?

पिछले करीब तीन महीने से मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के कारण क्रूड ऑयल (Crude Oil) के दाम में जबरदस्‍त तेजी देखी गई. यह 70 डॉलर प्रत‍ि बैरल से चढ़कर सीधे 125 डॉलर प्रत‍ि बैरल तक चढ़ गया. इसका सीधा असर भारतीय रुपये पर पड़ा और वह लगातार कमजोर होता चला गया. विदेशी निवेशकों ने क‍िसी भी तरह के र‍िस्‍क से बचने के लि‍ए भारतीय बाजार से अपना पैसा न‍िकालना शुरू कर द‍िया.

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यह भी पढ़ें: मोदी सरकार का मास्टरस्ट्रोक, सरपट दौड़ेगा शेयर बाजार! नया न‍ियम सुनकर झूम उठे FII

संकट के बीच RBI का बड़ा कदम

ग्‍लोबल लेवल पर चल रहे हालात और रुपये की ग‍िरावट को संभालने के ल‍िए केंद्रीय बैंक (RBI) ने मोर्चा संभाला. आरबीआई ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) और बाकी इंटरनेशनल द‍िग्‍गजों के लि‍ए भारतीय वित्तीय बाजार में न‍िवेश के न‍ियमों को काफी आसान कर द‍िया. इन उपायों का मकसद देश के अंदर व‍िदेशी डॉलर का इनफ्लो बढ़ाना है. इससे ग्‍लोबल संकट का असर भारतीय बाजार पर कम पड़ेगा.

फैसले का भारतीय रुपये पर असर

एमपीसी के दौरान जैसे ही आरबीआई गवर्नर ने नए फैसले का ऐलान क‍िया. करेंसी मार्केट का सेंटीमेंट पूरी तरह से बदल गया. डॉलर के मुकाबले लगातार नीचे आ रहा भारतीय रुपया संभल गया और उसमें एक ही सेशन में 50 पैसे की मजबूती देखने को म‍िली. जानकारों का कहना है इस कदम से विदेशी निवेशकों का भारत पर भरोसा बढ़ेगा.

यह भी पढ़ें: RBI ने फ‍िर क‍िया बड़ा ऐलान, ब्‍याज दर में बदलाव नहीं; रेपो रेट 5.25% पर ही बरकरार

विदेशी निवेशकों को क्या मिला?

आरबीआई की तरफ से विदेशी निवेशकों के लिए एंट्री और एग्जिट के नियमों को आसान क‍िया गया है. इसके साथ ही बॉन्ड और इक्‍व‍िटी मार्केट में न‍िवेश की ल‍िम‍िट और प्रोसेस में ढील दी गई है. ग्‍लोबल लेवल पर जब अन‍िश्‍च‍ितता का माहौल हो, तब भारत जैसे तेजी से बढ़ते बाजार में न‍िवेश का रास्‍ता आसान करना, व‍िदेश‍ियों के लि‍ए किसी तोहफे से कम नहीं है.

अक्‍सर पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब (FAQ)

सवाल: आरबीआई ने विदेशी निवेशकों के लिए क्या ऐलान किया?
जवाब: आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा क‍ि 1 अप्रैल से विदेशी निवेशकों को भारतीय सरकारी बॉन्ड पर मिलने वाले कैपिटल गेन्स पर किसी तरह का टैक्स नहीं देना होगा. यानी रिटर्न पूरी तरह टैक्स फ्री रहेगा.

सवाल: र‍िजर्व बैंक के फैसले से रुपये पर क्‍या असर हुआ?
जवाब: केंद्रीय बैंक की घोषणा के कुछ समय बाद करेंसी मार्केट का सेंटीमेंट बदल गया. अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 50 पैसे मजबूत होकर 95.24 के लेवल पर पहुंच गया.

सवाल: साल 2026 में भारतीय रुपये पर दबाव क्यों बढ़ा?
जवाब: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के कारण क्रूड ऑयल के दाम 70 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 125 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गए थे. क्रूड के आयात के लि‍ए भारत को ज्‍यादा डॉलर चुकाने पड़ रहे थे. इस कारण रुपया कमजोर हुआ और विदेशी निवेशकों ने बाजार से पैसा न‍िकालना शुरू कर द‍िया.

सवाल: न‍ियमों में आरबीआई ने ढील क्‍यों दी?
जवाब: आरबीआई का मकसद व‍िदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) के लिए एंट्री-एग्जिट और निवेश की लिमिट आसान बनाकर देश के अंदर विदेशी डॉलर का इनफ्लो बढ़ाना है. इससे ग्‍लोबल संकट का असर भारतीय बाजार पर कम हो सकेगा.

सवाल: एमपीसी के दौरान ब्याज दर को लेकर क्या फैसला हुआ?
जवाब: बाजार को पहले से ही यह उम्‍मीद थी क‍ि रिजर्व बैंक इस बार की एमपीसी के दौरान ब्याज दर को लेकर क‍िसी तरह का बदलाव नहीं करेगा. र‍िजर्व बैंक ने पहले की ही ब्‍याज दर को बरकरार रखा है.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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