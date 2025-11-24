Dollar vs Rupees: डॉलर के सामने भारतीय करेंसी की स्थिति खराब हो गई है. रुपया पहली बार 90 रुपये से निचले स्तर पर पहुंच गया. डॉलर के मुकाबले यह 89.49 के लेवल पर बंद हुआ, जिसमें आज 26 पैसे की बढ़त देखने को मिली. डॉलर के मुकाबले रुपये में तेज गिरावट का असर शेयर बाजार पर पड़ सकता है. रुपये में बड़ी गिरावट के चलते इंपोर्टेड इनफ्लेशन का खतरा बढ़ जाता है.

गिरावट के बाद आज वापसी की कोशिश जारी



भारतीय करेंसी रुपया सोमवार के कारोबारी दिन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 26 पैसे की बढ़त पर मजबूती के साथ खुला.करेंसी एक्सपर्ट्स ने कहा कि रुपया को लेकर यह सुधार केंद्रीय बैंक आरबीआई के सपोर्ट के कारण देखा जा रहा है. रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले बढ़त के साथ 89.14 पर खुला, जबकि इससे पहले घरेलू मुद्रा 89.40 प्रति डॉलर पर बंद हुई थी.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि टेक्निकल फ्रंट पर 88.80 का स्तर अब एक मजबूत सपोर्ट लेवल बन गया है. अगर रुपया डेली बेसिस पर इस लेवल के नीचे बंद होता है तो यह करेंसी के लिए अगली बढ़त का सिग्नल होगा, आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को भारतीय मुद्रा रुपया डॉलर के मुकाबले 89.49 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

रुपए को लेकर यह गिरावट विदेशी संस्थागत निवेशकों की भारतीय शेयरों की लगातार बिकवाली और भारत-अमेरिका के बीच संभावित ट्रेड डील को लेकर अनिश्चितता जैसे कारकों की वजह से देखी जा रही है. हालिया हफ्तों की बात करें तो केंद्रीय बैंक तेज उतार-चढ़ाव को कम करने और रुपए की वैल्यू में लार्ज स्विंग को रोकने के लिए करेंसी मार्केट में एक्टिव बना हुआ है.

एनालिस्ट ने रुपए को लेकर कहा, भारत-अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर किसी तरह की प्रगति और स्पष्ट बातचीत न होने से भारतीय करेंसी रुपया तेजी से गिरकर 89.60 के नए ऑल-टाइम लो पर आ गया, जो 0.90 पैसे या -1.02 प्रतिशत कम था. इससे बिकवाली का जोरदार दबाव के साथ देखा गया. उन्होंने आगे कहा कि टैरिफ के रोलबैक या ट्रेड से जुड़े आश्वासनों पर किसी तरह की कोई स्पष्टता न होने से सेंटीमेंट कमजोर रहा, जिसकी वजह से रुपए को लेकर ब्रॉड रिस्क-ऑफ मूव देखा गया.

भारतीय शेयर बाजार की बात करें तो ग्लोबल मार्केट में खरीदारी की वजह से सेंसेक्स और निफ्टी ने कारोबार की शुरुआत हरे निशान पर की.सुबह करीब 9 बजकर 27 मिनट पर सेंसेक्स 133.13 अंक या 0.16 प्रतिशत की बढ़त के साथ 85,365.05 पर बना हुआ था. वहीं, निफ्टी 44.10 अंक या 0.17 प्रतिशत की तेजी के साथ 26112.25 स्तर पर कारोबार कर रहा था.आईएएनएस