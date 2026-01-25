$ रहा है ना तू ₹ रहा हूं मैं...विदेश में पढ़ाई, घूमने से लेकर एक्सपोर्ट तक सब महंगा, 92 पर रुपया पहुंचने के मायने?

Advertisement
रुपये के कमजोर होने से न केवल तेल बल्कि मोबाइल फोन के पुर्जे, कुछ कारें और घरेलू उपकरण जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान भी महंगे होने की संभावना है. रुपये के कमजोर होने से विदेशी शिक्षा महंगी हो जाती है, क्योंकि छात्रों को विदेशी संस्थानों द्वारा चार्ज किए गए प्रत्येक डॉलर के लिए अधिक रुपये का भुगतान करना पड़ता है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Jan 25, 2026, 09:24 PM IST
Rupee vs Dollar :   23 जनवरी को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये के ऐतिहासिक निचले स्तर 92 पर गिरने से लोगों की जेब पर असर पड़ना शुरू हो गया है. इससे कच्चे तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर विदेशी शिक्षा और विदेश यात्रा तक सब कुछ महंगा हो गया है, जबकि निर्यातकों को कुछ राहत मिली है. स्थानीय मुद्रा यानी रूपया दिन के दौरान डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर 92 पर फिसल गई है. हालांकि मामूली सुधार के साथ 91.88 (अस्थायी) पर बंद हुई थी.

क्यों आयी बड़ी गिरावट?

ये गिरावट विदेशी फंडों द्वारा लगातार बिकवाली, कमजोर घरेलू इक्विटी बाजारों और वैश्विक बाजारों में जोखिम से बचने की भावना के कारण हुई है. पिछला रिकॉर्ड निचला लेवल 21 जनवरी को दर्ज किया गया था, जब रुपया 68 पैसे गिरकर 91.65 पर बंद हुआ था. इस महीने अब तक, रुपया 202 पैसे या 2% से अधिक कमजोर हुआ है. 2025 में लगातार विदेशी फंडों के आउटफ्लो और डॉलर की मजबूती के बीच ये लगभग 5% गिर गया था.

आयात पर क्या होगा असर?

कमजोर रुपया सीधे तौर पर आयात को प्रभावित करता है, क्योंकि खरीदारों को डॉलर में कीमत वाली समान मात्रा की सामानों के लिए अधिक रुपये का भुगतान करना पड़ता है. भारत पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल जैसे ईंधनों के लिए लगभग 85% आयातित कच्चे तेल पर निर्भर है. कच्चा तेल, कोयला, प्लास्टिक, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, वनस्पति तेल, उर्वरक, मशीनरी, सोना, मोती, कीमती पत्थर और लोहा और इस्पात जैसी चींजे भारत आयत करता है.  

कौन-कौन सी चींजे होंगी महंगी?

रुपये के कमजोर होने से न केवल तेल बल्कि मोबाइल फोन के पुर्जे, कुछ कारें और घरेलू उपकरण जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान भी महंगे होने की संभावना है. रुपये के कमजोर होने से विदेशी शिक्षा महंगी हो जाती है, क्योंकि छात्रों को विदेशी संस्थानों द्वारा चार्ज किए गए प्रत्येक डॉलर के लिए अधिक रुपये का भुगतान करना पड़ता है. इसी तरह, विदेश यात्रा की लागत बढ़ जाती है, क्योंकि यात्रियों को विदेश में खर्च के लिए डॉलर खरीदने के लिए अधिक रुपये खर्च करने पड़ते हैं.

निर्यातकों को होगा फायदा?

निर्यातकों को रुपये के गिरने से फायदा होने की संभावना है क्योंकि उन्हें प्रति डॉलर अधिक रुपये मिलते हैं. हालांकि, जो निर्यातक आयातित इनपुट पर बहुत अधिक निर्भर हैं. उन्हें ज्यादा इनपुट लागत के कारण अपने लाभ में कमी देखने को मिल सकती है. टेक्सटाइल जैसे कम इंपोर्ट पर निर्भर सेक्टर को सबसे अधिक फायदा होगा, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे अधिक इंपोर्ट पर निर्भर सेक्टर को सबसे कम फायदा हो सकता है. दिसंबर 2025 में भारत का इंपोर्ट 8.7% बढ़कर $63.55 बिलियन हो गया है. ट्रेड डेफिसिट $25.04 बिलियन रहा, जबकि नवंबर 2025 में यह $24.53 बिलियन और दिसंबर 2024 में $22 बिलियन था.

कच्चे तेल का इंपोर्ट, जिसकी कीमत डॉलर में होती है. दिसंबर 2025 में लगभग 6% बढ़कर $14.4 बिलियन हो गया. चांदी का इंपोर्ट लगभग 80% बढ़कर $758 मिलियन हो गया, जबकि सोने का इंपोर्ट 12% घटकर $4.13 बिलियन हो गया है.

एनालिस्ट क्या कहते हैं?

थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) ने कहा कि भारत को लंबे समय तक आर्थिक स्थिरता हासिल करने के लिए अपनी रुपये की मैनेजमेंट और ट्रेड रणनीतियों पर फिर से विचार करते हुए ग्रोथ और महंगाई कंट्रोल के बीच सावधानी से संतुलन बनाना होगा. फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस (FIEO) ने कहा कि कमजोर रुपया भारतीय सामानों की ग्लोबल कीमत में कॉम्पिटिशन को बेहतर बनाता है.

