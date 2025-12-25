डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट से आम आदमी पर क्या होगा असर? जानिए कहां फायदा और किसे हो सकता है नुकसान

Rupee vs Dollar News: भारत अधिकतर देशों के साथ डॉलर में व्यापार करता है. हालांकि, भारतीय रुपये की पहुंच को दुनिया में बढ़ाने की कोशिश की जा रही है. इस बीच डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट एक झटका सी दे देती है. जी हां, एक बार फिर से डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में गिरावट दिखी है. बुधवार को डॉलर की तुलना में रुपये में 8 पैसे की गिरावट दिखी और यह टूटकर 89.71 के लेबल पर बंद हुआ. आइए जानते हैं कि रुपये में हुई इस गिरावट से देश की आम जनता पर क्या असर होगा, इसके साथ ही जानेंगे कि जब भी डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट होती है तो किसे फायदा और किसे नुकसान होता है.

आखिर क्यों टूट रहे हैं रुपये?

रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को डॉलर के मुकाबले रुपये में 8 पैसे की गिरावट दिखी. यह 89.71 के स्तर पर बंद हुआ. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, फॉरेक्स कारोबारियों का कहना है कि विदेशी पूंजी की निकासी और सोने के आयातकों में डॉलर की बढ़ती मांग की वजह से यह गिरावट दिखी है. रुपये में गिरावट की वजह यह भी बताई जा रही है कि निर्यात में मांग की कमी के कारण रुपयों में गिरावट आई है. वहीं, अमेरिका के साथ भारत की व्यापार नीति और वार्ता में बात नहीं बन पा रही है, इससे भी रुपयों को नुकसान की आशंका जताई जा रही है.

गिरावट से आम आदमी पर क्या असर?

जानकारों के अनुसार, रुपयों में कमजोरी या फिर गिरावट से देश के आम आदमी पर भी इसका असर पड़ता है. रुपयें में कमजोरी की वजह से विदेशों से आने वाले सामानों की लागत बढ़ जाती है, इससे देश में महंगाई बढ़ती है. जब महंगाई बढ़ेगी तो आम जनता को परेशान करती है क्योंकि किसी भी महंगी हुई चीज की खरीदारी करने के लिए आम लोगों को अपनी जेब ढीली करनी होगी. मतलब कि उन्हें अधिक पैसे खर्च करने होंगे. रुपये में कमजोरी आम आदमी की बचत और कभी-कभी निवेश को भी प्रभावित कर देती है.

रुपये में गिरावट के नुकसान

भारतीय रुपयों में गिरावट से काफी नुकसान भी होता है. भारत में विदेशों से आने वाले सामानों के लिए अधिक रुपये देने होते हैं क्योंकि ये ट्रेड अधिकतर डॉलर में ही होते हैं. डॉलर, रुपये के मुकाबले जितना मजबूत होगा, उसके लिए उतने ही अधिक रुपयों की जरूरत पड़ती है. वहीं, रुपये में कमजोरी के कारण विदेशी शिक्षा महंगी हो जाती है. रुपये में गिरावट के कारण विदेश से भारत आने वाले कच्चे माल और अन्य वस्तुएं भी महंगी हो जाती हैं. इसका असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी पड़ जाता है.

रुपये में गिरावट के फायदे

भारतीय रुपये में गिरावट की अब हम फायदे की बात करते हैं. रुपये में गिरावट के कारण भारतीय सामानों की विदेशों में मांग बढ़ जाती है क्योंकि रुपये कमजोर होने से ये सामान विदशों में सस्ते हो जाते हैं, इससे भारत की निर्यात बढ़ता है. इससे फायदा होने वाले सेक्टरों में फार्मा, आईटी, इंजीनियरिंग क्षेत्र हैं. रुपये में गिरावट से भारत आ रहे विदेशी पर्यटकों को फायदा तो होता ही है, इसके साथ ही साथ देश में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है. विदेश से भारत पैसे भेजने वालों को भी फायदा होता है.