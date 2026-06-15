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ट्रंप का वो ऐलान... ज‍िससे डॉलर के मुकाबले रॉकेट बन गया रुपया; कारोबार शुरू होते ही रचा इत‍िहास

America Iran Peace Deal: अमेर‍िका और ईरान के शांत‍ि समझौते के बाद ग्‍लोबल लेवल पर राहत देखी जा रही है. पहले क्रूड ऑयल में ग‍िरावट के बाद अब सोना-चांदी ऊपर चढ़ गया है. शेयर बाजार में तेजी के साथ भारतीय रुपया भी मजबूत हुआ है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 15, 2026, 01:00 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 01:00 PM IST
ट्रंप का वो ऐलान... ज‍िससे डॉलर के मुकाबले रॉकेट बन गया रुपया; कारोबार शुरू होते ही रचा इत‍िहास
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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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