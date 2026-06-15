America Iran Peace Deal: अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते से दोनों देशों ने ही नहीं, बल्कि दुनियाभर के देशों ने राहत की सांस ली है. इसका असर क्रूड ऑयल से लेकर सोने-चांदी के दाम और शेयर बाजार तक पर देखा जा रहा है. बाजार को लेकर आ रही पॉजिटिव खबर का असर भारतीय मुद्रा पर देखने को मिल रहा है. हफ्ते के पहले कारोबारी दिन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में 53 पैसे की तेजी दर्ज की गई. वेस्ट एशिया में जियो-पॉलिटिकल टेंशन कम होने के कारण इंटरनेशनल लेवल पर क्रूड ऑयल की कीमत में भारी गिरावट देखी गई. इसने उभरते बाजार (इमर्जिंग मार्केट्स) के प्रति निवेशकों के भरोसे को मजबूत किया है.
इस कूटनीतिक राहत के बाद घरेलू मुद्रा में आई तेजी पिछले कुछ महीने के दौरान एक दिन के अंदर दर्ज की गई सबसे बड़ी छलांग है. फॉरेक्स मार्केट में सोमवार को रुपया मजबूती के साथ 94.70 पर खुला. इसके कुछ ही देर बाद निवेशकों के क्रेज के चलते यह और मजबूत होकर 94.65 प्रति डॉलर के लेवल पर पहुंच गया. इससे पहले शुक्रवार को रुपया 95.18 के लेवल पर बंद हुआ था. रुपये का 94.65 का मौजूदा लेवल 8 मई 2026 के बाद इसका सबसे मजबूत लेवल है. पिछले एक महीने से भी ज्यादा समय से गलोबल इकोनॉमिक अनिश्चितता, विदेशी फंड की लगातार निकासी और एनर्जी मार्केट में जारी उतार-चढ़ाव के कारण रुपया लगातार दबाव में था.
भारतीय रुपये में आई तेजी का अहम कारण अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के फ्रेमवर्क का ऑफिशियल ऐलान है. इस बड़े बदलाव के बाद मिडिल ईस्ट से तेल की सप्लाई रुकने का डर पूरी तरह खत्म हो गया, जिससे इंटरनेशनल लेवल पर क्रूड ऑयल की कीमत में तेज गिरावट आई. भारत कुल क्रूड ऑयल की जरूरत का 85 फीसदी से ज्यादा हिस्सा विदेशों से आयात करता है, इसलिए तेल की कीमत का कम होना इंडियन इकोनॉमी के लिए हमेशा फायदेमंद होता है. तेल सस्ता होने से देश का आयात बिल घटता है और व्यापार संतुलन सुधरता है. भारतीय तेल कंपनियों को डॉलर खरीदने की जरूरत कम पड़ती है, जिससे रुपये को सपोर्ट मिलता है.
क्रूड ऑयल की कीमत में आई नरमी भारतीय करेंसी के भविष्य के हिसाब बेहद अहम मानी जा रही है. देश के कुल आयात बिल का बड़ा हिस्सा एनर्जी और ऑयल इम्पोर्ट में जाता है. इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम बढ़ने पर देश का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है. इसका असर घरेलू मुद्रा पर भी देखा जाता है. तेल की कीमत घटने का उल्टा और पॉजिटिव असर होता है. मार्केट से जुड़े जानकारों को उम्मीद है कि ग्लोबल रिस्क कम होने और माहौल सुधरने से एफपीआई (FPI) फिर से भारत जैसे उभरते बाजार में अपना निवेश बढ़ाएंगे.
रुपये ने अमेरिका और ईरान शांति समझौते के बाद बहुत शानदार रिकवरी दिखाई है, लेकिन करेंसी मार्केट के ट्रेडर्स और निवेशक आगे अपनी सतर्कता बनाए रखेंगे. आने वाले दिनों में बाजार की नजरें ग्लोबल तेल की कीमत की स्थिरता, विदेशी निवेशकों के रुख, अमेरिकी फेड रिजर्व के संकेतों और मिडिल ईस्ट के ताजा हालात पर टिकी रहेंगी.