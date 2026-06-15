America Iran Peace Deal: अमेर‍िका और ईरान के बीच हुए शां‍त‍ि समझौते से दोनों देशों ने ही नहीं, बल्‍क‍ि दुन‍ियाभर के देशों ने राहत की सांस ली है. इसका असर क्रूड ऑयल से लेकर सोने-चांदी के दाम और शेयर बाजार तक पर देखा जा रहा है. बाजार को लेकर आ रही पॉज‍िट‍िव खबर का असर भारतीय मुद्रा पर देखने को म‍िल रहा है. हफ्ते के पहले कारोबारी द‍िन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में 53 पैसे की तेजी दर्ज की गई. वेस्‍ट एश‍िया में ज‍ियो-पॉल‍िट‍िकल टेंशन कम होने के कारण इंटरनेशनल लेवल पर क्रूड ऑयल की कीमत में भारी गिरावट देखी गई. इसने उभरते बाजार (इमर्जिंग मार्केट्स) के प्रति न‍िवेशकों के भरोसे को मजबूत किया है.