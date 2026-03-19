तेल पर होर्मुज का पहरा, अब रूस ने अचानक लिया ऐसा फैसला कि पूरी दुनिया में हड़कंप, भारत की मुश्किल बढ़नी तय

Russia Oil: ईरान जंग की वजह से तेल सप्लाई अटक गई है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान की पहरेदारी ने कच्चे तेल के ग्लोबल सप्लाई चेन को तोड़ दिया है. कच्चे तेल की कीमतें ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुकी है और रुकने का नाम नहीं ले रही. दुनिया के अलग-अलग देशों में तेल संकट का खतरा मंडरा रहा है. अब रूस ने एक ऐसा फैसला लिया है, जिससे और हड़कंप मचने वाला है. तेल पर रूस के इस फैसले से भारत की मुश्किल और बढ़नी तय है.

रूस के फैसले से बढ़ेगी टेंशन

दुनियाभर के देश पहले से तेल संकट का सामना कर रहे हैं. अब रूस ने साफ संकेत दिया है कि अगर घरेलू स्तर पर तेल की कीमतें ज्यादा बढ़ीं तो वो निर्यात बंद कर देगा. रूस के सरकारी अधिकारी एंटोन रुबत्सोव ने कहा कि अगर इसी तरह से तेल की कीमत बढ़ती रही, तो रूस तेल का निर्यात रोक देगा. ये पहली बार नहीं है, रूस इस तरह के फैसले पहले भी करता रहा है. रूस अपने घरेलू जरूरतों को पूरा करने, अपने लोगों को सस्ते दामों पर तेल देने के लिए निर्यात पर रोक लगाता रहा है.

भारत की मुश्किल बढ़नी तय

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ग्लोबल मार्केट में कीमतें बढ़ने से मुनाफे के चक्कर में तेल कंपनियां घरेलू जरूरतों की कटौती कर बाहर बेचने लगती हैं, जिससे कीमतें और बढ़ जाती हैं. ऐसे में रूस एक्सपोर्ट रोककर घरेलू कीमतों को नियंत्रित करता है तो तेल पर भारत की मुश्किल और बढ़ जाएगी. अगर रूस इस वक्त ऐसा करता है तो दुनिया के अलग-अलग देशों में तेल की भारी किल्लत हो सकती है. भारत भी इससे अछूता नहीं रह पाएंगे. भारत भी रूसी तेल का बड़ा खरीदार है, ऐसे में अगर तेल पर पाबंदी लगी तो रूस से इंपोर्ट घटेगा. सप्लाई रुकने से कीमत और बढ़ेगी. होर्मुज का रास्ता बंद होने पर रूस से तेल का आयात बढ़ा है, लेकिन अगर ये सप्लाई पर रुकता है तो देश में तेल की किल्लत हो सकती है.