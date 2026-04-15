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Hindi Newsबिजनेससोने को सातवें आसमान पर पहुंचाने वाले, अब क्यों धड़ाधड़ बेच रहे हैं अपना सोना,युद्ध के बीच मुनाफावसूली या मजबूरी ?

सोने को सातवें आसमान पर पहुंचाने वाले, अब क्यों धड़ाधड़ बेच रहे हैं अपना सोना,युद्ध के बीच मुनाफावसूली या मजबूरी ?

Gold Reserve:  अब तक जो बैंक सोना खरीद रहे थे, वो अचानक से अपनी तिजोरी से गोल्ड निकालकर बेच रहे हैं. रूस, तुर्किये, पोलैंड के सेंट्रल बैंकों की ओर से सोने की सेलिंग की जा रही है.  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Apr 15, 2026, 02:45 PM IST
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सोने को सातवें आसमान पर पहुंचाने वाले, अब क्यों धड़ाधड़ बेच रहे हैं अपना सोना,युद्ध के बीच मुनाफावसूली या मजबूरी ?

Gold Reserve : अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की शुरुआत से पहले सोना हर दिन चमक रहा था. कीमतों में तेजी ने नया रिकॉर्ड बना दिया था. जनवरी 2026 में सोने की कीमत ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई थी. 10 ग्राम सोने के दाम 1.80 लाख रुपये पर पहुंच गए थे. सोने की कीमतों को आसमान पर  पहुंचाने नें सेंट्रल बैंकों का बड़ा हाथ रहा. साल 2025 में सेंट्रल बैंकों ने 328 टन सोना खरीदा है. जबकि साल 2024 में ये खरीदारी 345 टन की थी. भारत के सेंट्रल बैंक आरबीआई ने साल 2025 में 4 टन सोना खरीदा. टॉप खरीदारों में पोलैंड का सेंट्रल बैंक रहा, जिसने सालभर में 102 टन सोने की खरीदारी की. भर-भरकर सोना खरीदने वाले ये बैंक अब अचानक से सोना बेच रहे हैं.  

 सेंट्रल बैंक क्यों बेच रहे हैं सोना ? 

बीते साल सेंट्रल बैंकों ने जिस तेजी से साथ सोना खरीदा, अब उतनी ही तेजी के साथ इसे बेच रहे हैं. हाल ही में खबर आई कि रूस ने दो महीने के भीतर अपने गोल्ड रिजर्व से 14 टन सोना बेच दिया. फ्रांस ने अमेरिका के न्यूयार्क गोल्ड वॉल्ट में रखा अपना सारा सोना बेच दिया. तुर्किये ने करीब 60 टन सोना बेचा है. ऐसे में मन में सवाल उठता है कि आखिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि सेंट्रल बैंक सोने को बेचने लगे हैं ? अप्रैल 2026 की ताजी रिपोर्ट्स चौंकाने वाली हैं. गोल्ड मार्केट की वो 'मजबूत दीवार' ढह रही है, जिसने इसे सालों तक सहारा दिया था। हम बात कर रहे हैं दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों की, जो अब तक सोने के सबसे बड़े खरीदार थे, लेकिन अब वही सबसे बड़े विक्रेता (Sellers) बनकर सामने आए हैं.

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क्यों सोने से मोहभंग हो रहा है ?  

अप्रैल 2026 की रिपोर्ट्स चौंकाने वाली हैं. जिसे सेफ हैवन माना जाता है, जो मुश्किल और मंदी के दौर में सहारा देता है, बैंक अपनी उसी दीवार तो ढाह रहे हैं. जो सेंट्रल बैंक सबसे बड़े खरीदार थे, वो आज विक्रेता बन चुके हैं.  मिडिल ईस्ट युद्ध और तेल की कीमतों में जारी तेजी ने सोने का पूरा खेल ही पलट दिया है. इस संकट ने बड़े-बड़े देशों के सेंट्रल बैंक अपना सोना बेचने के लिए मजबूर कर दिया है. सेंट्रल बैंक लिक्विडिटी (Liquidity  प्रेशर की वजह से सोने से अपना फोकस शिफ्ट कर रहे हैं. बैंकों के इस कदम के चलते जनवरी 2026 से अब तक सोना 12% तक गिर चुका है.  

करेंसी बचाने के लिए सोने की कुर्बानी दे रहे हैं बैंक  

ईरान-अमेरिका युद्ध की वजह से तेल की कीमतों ने 60-65 डॉलर से चढ़कर 120 डॉलर प्रति डॉलर का सफर तय कर दिया है.तेल के बढ़ते दाम की वजह से करेंसी पर भारी दबाव देखने को मिल रहा है.  तुर्किए को अपनी करेंसी 'लीरा' को संभालने के लिए करीब 60 टन सोना बेचना पड़ा है. रूस को युद्ध की वजह से हुए नुकसान की भरपाई के लिए सोना बेचना पड़ रहा है. 25 साल में पहली बार रूस ने अपनी तिजोरी सोने की सेलिंग की है. पोलैंड, जिसने दो सालों में सबसे ज्यादा सोना खरीदा, उसने डॉलर जुटाने के लिए सोने को बेचना शुरू कर दिया.  कुल मिलाकर ये साफ है कि सेंट्रल बैंक मुनाफा कमाने के लिए नहीं, बल्कि मजबूरी में अपनी करेंसी को बचाने के लिए सोना बेच रहे हैं.   

पढ़ें- होर्मुज तो पार कर गए पर ट्रंप की 'लक्ष्मण रेखा' में उलझ गया चीनी जहाज, क्या ईरान युद्ध में ड्रैगन की एंट्री बढ़ाएगी भारत की मुश्किल?

अगर यही हाल रहा तो आगे क्या होगा ?    

 बाजार जानकारों के मुताबिक अगर सेंट्रल बैंक इसी तरह से सोना बेचते रहे तो आने वाले दिनों में कीमतों में और गिरावट देखने को मिल सकती है. अगर ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध थमता है और वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव थोड़ा कम होता है तो सोना वापसी कर सकता है. इसी तरह से अगर कच्चे तेल के दाम गिरते हैं और डॉलर कमजोर होता है, तो फिर सोने में तेजी लौट सकती है.  

 

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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