/भारत पर भारी पड़ा पुतिन का गुस्सा, लक्ष्मी मित्तल की फैक्ट्री पर दागी मिसाइल; कितना हुआ नुकसान?

Lakshmi Mittal Steel Factory: रूस की तरफ से यूक्रेन में किये जा रहे हमले में इस बार भारतीय कारोबारी लक्ष्मी मित्तल की फैक्टरी पर हमला हुआ है. जिस प्लांट पर हमला हुआ है आर्सेलरमित्तल का है और यह यूक्रेन के क्रीवी रिह शहर में स्थित है.
Lakshmi Mittal Steel Factory Attacked in Ukraine: रूस और यूक्रेन के बीच पिछले चार साल से जारी जंग थमने का नाम नहीं ले रही. अब इस जंग का असर सीधे तौर पर भारतीय अरबपति के कारोबार तक पहुंच गई है. यूक्रेन के क्रीवी रिह (Kryvyi Rih) शहर में आर्सेलरमित्तल (ArcelorMittal) स्टील प्लांट पर रूस ने बड़ा मिसाइल अटैक किया है. यह प्लांट भारतीय कारोबारी लक्ष्मी मित्तल का है और इसे यूक्रेन का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट माना जाता है.
संडे को हुए इस भीषण मिसाइल हमले में ArcelorMittal के क्रीवी रिह प्लांट के कोर एनर्जी और ब्लास्ट-फर्नेस ऑपरेशन को गंभीर नुकसान पहुंचा है. इस हमले में दो लोगों की जान जाने की भी खबर है और करीब 14 कर्मचारी जख्मी हो गए हैं. हालांकि इस हमले में कितना नुकसान हुआ है? इसको लेकर अभी जानकारी सामने नहीं आई है. प्लांट को हुए नुकसान के कारण प्रोडक्शन रोकना पड़ा है. यह इलाका यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का होम टाउन है.
रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार मिसाइल हमला अचानक उठाया गया कदम नहीं था, बल्कि यह यूक्रेन की तरफ से रूस पर किये गए बड़े ड्रोन हमले का बदला था. यूक्रेन ने हालिया दिनों में रूस के अलग-अलग शहरों में 800 से ज्यादा ड्रोन दागे थे. मॉस्को के रीजनल गवर्नर ने इसे हाल के हमलों का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया था. रूसी सेना की तरफ से दावा किया गया कि उन्होंने रातभर में करीब 822 यूक्रेनी ड्रोन को हवा में ही मार गिराया.
यूक्रेन की तरफ से किये गए ड्रोन अटैक में मॉस्को के पास पोडोल्स्क सिटी में स्थित एक बड़े गोदाम में आग लग गई. यह गोदाम Wildberries कंपनी का था, जो रूस की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेल कंपनी है. इसकी मालिक रूस की सबसे अमीर महिला और अरबपति तात्याना किम (Tatyana Kim) हैं. हमले में अरबों रुपये का सामान जलकर खाक हो गया. इसके अलावा रोस्तोव एरिया में हुए हमलों में 5 लोगों की मौत हो गई और एक रेलवे स्टेशन भी क्षतिग्रस्त हो गया.
दोनों देश एक-दूसरे के ठिकानों पर लंबी दूरी के हमले कर रहे हैं. यूक्रेन लगातार स्वदेशी 'फ्लेमिंगो' मिसाइल और ड्रोन से रूस को नुकसान पहुंचा रहा है. इसके जवाब में रूस ने पिछले एक हफ्ते में 1500 से ज्यादा ड्रोन, 1500 से ज्यादा गाइडेड बम और 62 मिसाइल यूक्रेन पर दागी हैं. इस जंग की आंच अब पड़ोसी यूरोपीय देशों और NATO सदस्यों तक भी पहुंचने लगी है.