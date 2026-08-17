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भारत पर भारी पड़ा पुतिन का गुस्सा, लक्ष्मी मित्तल की फैक्ट्री पर दागी मिसाइल; कितना हुआ नुकसान?

Lakshmi Mittal Steel Factory: रूस की तरफ से यूक्रेन में किये जा रहे हमले में इस बार भारतीय कारोबारी लक्ष्मी मित्तल की फैक्टरी पर हमला हुआ है. जिस प्लांट पर हमला हुआ है आर्सेलरमित्तल का है और यह यूक्रेन के क्रीवी रिह शहर में स्थित है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 17, 2026, 12:03 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 12:19 PM IST
भारत पर भारी पड़ा पुतिन का गुस्सा, लक्ष्मी मित्तल की फैक्ट्री पर दागी मिसाइल; कितना हुआ नुकसान?

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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