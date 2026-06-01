ATF के बढ़ते दाम के बीच रूस का बड़ा फैसला, 30 नवंबर तक हवाई ईंधन के निर्यात पर बैन

Aviation Fuel Export Ban: म‍िड‍िल ईस्‍ट में चल रहे तनाव और क्रूड ऑयल क्राइस‍िस के बीच रूस ने बड़ा ऐलान क‍िया है. रूसी सरकार ने सोमवार को घोषणा की क‍ि देश से क‍िये जाने वाले एविएशन फ्यूल के न‍िर्यात पर 30 नवंबर तक पूरी तरह से बैन रहेगा. रूस की सरकार का कहना है कि इस फैसले का मकसद देश के अंदर फ्यूल सप्‍लाई को नॉर्मल रखना और कीमत में स्‍थ‍िरता बनाए रखना है. पिछले कुछ समय से रूस के रिफाइनरी प्रोडक्‍शन में लगातार गिरावट आ रही है. इस कारण देश के एनर्जी इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर पर दबाव बढ़ गया है. इस हालात से न‍िपटने के ल‍िए सरकार को यह कदम उठाना पड़ा है.

रूस की तरफ से यह बैन ऐसे समय में लगाया गया है, जब यूक्रेन ने प‍िछले कुछ महीने के दौरान रूस के एनर्जी ठिकानों पर हमले तेज कर दिये हैं. यूक्रेनी ड्रोन हमलों ने रूस की तेल रिफाइनरियों और पाइपलाइन फैस‍िल‍िटी को निशाना बनाया है. इन हमलों के बाद रूस की फ्यूल प्रोसेसिंग कैपेस‍िटी पर असर पड़ रहा है. इस कारण मॉस्को पहले से ही डीजल और जेट फ्यूल एक्‍सपोर्ट को ल‍िमि‍टेड करने का प्‍लान कर रहा था. रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक की अध्यक्षता में हुई हायर लेवल मीट‍िंग के बाद तेल कंपनियों को विदेशी मार्केट में ईंधन बेचने के बजाय घरेलू जरूरतों को पूरा करने की सलाह दी गई थी.

रिफाइनरी प्रोडक्‍शन में बड़ी ग‍िरावट

जानकारों का कहना है क‍ि इन हमलों के कारण रूस में तेल का प्रोडक्‍शन काफी ग‍िर गया है. एक एनर्जी एनाल‍िस‍िस फर्म के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल में रूस का औसत रिफाइनरी प्रोडक्‍शन गिरकर करीब 46.9 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया. यह पिछले 16 साल के दौरान इसका सबसे निचला लेवल है. रिफाइनरी ऑपरेशन में आई भारी गिरावट के बाद सरकार को मजबूर हो गई है क‍ि व‍िदेशी बाजार से पैसा कमाने की बजाय घरेलू बाजार की जरूरत को तवज्‍जो दे.

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बिना रुकावट के सप्‍लाई पूरी करना पहली प्राथमिकता

रूस दुनिया के बड़े रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्‍शन करने वाले देशों में से एक है. रूस बड़े लेवल पर इंटरनेशलन मार्केट में डीजल और एटीएफ की सप्लाई करता है. जानकारों का मानना है कि रूस के इस बैन से ग्‍लोबल लेवल पर ईंधन की कमी हो सकती है. इससे आने वाले दिनों में इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम आसमान छू सकते हैं. रूसी अधिकारियों का कहना है कि उनके लिए देश में बिना किसी रुकावट के ईंधन की सप्‍लाई पूरी करना पहली प्राथमिकता है.