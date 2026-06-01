Advertisement
trendingNow13234839
Hindi NewsबिजनेसATF के बढ़ते दाम के बीच रूस का बड़ा फैसला, 30 नवंबर तक हवाई ईंधन के निर्यात पर बैन

ATF के बढ़ते दाम के बीच रूस का बड़ा फैसला, 30 नवंबर तक हवाई ईंधन के निर्यात पर बैन

ATF Export Ban: रूस ने अपनी देश की जरूरत को तवज्‍जो देते हुए एटीएफ के एक्‍सपोर्ट पर बैन लगा द‍िया है. यह कदम रूसी सरकार की तरफ से ऐसे समय में उठाया गया है, जब यूक्रेन की तरफ से रूस के एनर्जी ठिकानों पर हमले तेज कर दिये गए हैं.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Jun 01, 2026, 01:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

file pic
file pic

Aviation Fuel Export Ban: म‍िड‍िल ईस्‍ट में चल रहे तनाव और क्रूड ऑयल क्राइस‍िस के बीच रूस ने बड़ा ऐलान क‍िया है. रूसी सरकार ने सोमवार को घोषणा की क‍ि देश से क‍िये जाने वाले एविएशन फ्यूल के न‍िर्यात पर 30 नवंबर तक पूरी तरह से बैन रहेगा. रूस की सरकार का कहना है कि इस फैसले का मकसद देश के अंदर फ्यूल सप्‍लाई को नॉर्मल रखना और कीमत में स्‍थ‍िरता बनाए रखना है. पिछले कुछ समय से रूस के रिफाइनरी प्रोडक्‍शन में लगातार गिरावट आ रही है. इस कारण देश के एनर्जी इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर पर दबाव बढ़ गया है. इस हालात से न‍िपटने के ल‍िए सरकार को यह कदम उठाना पड़ा है.

रूस की तरफ से यह बैन ऐसे समय में लगाया गया है, जब यूक्रेन ने प‍िछले कुछ महीने के दौरान रूस के एनर्जी ठिकानों पर हमले तेज कर दिये हैं. यूक्रेनी ड्रोन हमलों ने रूस की तेल रिफाइनरियों और पाइपलाइन फैस‍िल‍िटी को निशाना बनाया है. इन हमलों के बाद रूस की फ्यूल प्रोसेसिंग कैपेस‍िटी पर असर पड़ रहा है. इस कारण मॉस्को पहले से ही डीजल और जेट फ्यूल एक्‍सपोर्ट को ल‍िमि‍टेड करने का प्‍लान कर रहा था. रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक की अध्यक्षता में हुई हायर लेवल मीट‍िंग के बाद तेल कंपनियों को विदेशी मार्केट में ईंधन बेचने के बजाय घरेलू जरूरतों को पूरा करने की सलाह दी गई थी.

रिफाइनरी प्रोडक्‍शन में बड़ी ग‍िरावट

जानकारों का कहना है क‍ि इन हमलों के कारण रूस में तेल का प्रोडक्‍शन काफी ग‍िर गया है. एक एनर्जी एनाल‍िस‍िस फर्म के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल में रूस का औसत रिफाइनरी प्रोडक्‍शन गिरकर करीब 46.9 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया. यह पिछले 16 साल के दौरान इसका सबसे निचला लेवल है. रिफाइनरी ऑपरेशन में आई भारी गिरावट के बाद सरकार को मजबूर हो गई है क‍ि व‍िदेशी बाजार से पैसा कमाने की बजाय घरेलू बाजार की जरूरत को तवज्‍जो दे.

Add Zee News as a Preferred Source

बिना रुकावट के सप्‍लाई पूरी करना पहली प्राथमिकता

रूस दुनिया के बड़े रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्‍शन करने वाले देशों में से एक है. रूस बड़े लेवल पर इंटरनेशलन मार्केट में डीजल और एटीएफ की सप्लाई करता है. जानकारों का मानना है कि रूस के इस बैन से ग्‍लोबल लेवल पर ईंधन की कमी हो सकती है. इससे आने वाले दिनों में इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम आसमान छू सकते हैं. रूसी अधिकारियों का कहना है कि उनके लिए देश में बिना किसी रुकावट के ईंधन की सप्‍लाई पूरी करना पहली प्राथमिकता है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

ATF

Trending news

नाराज पूर्व स्टेट प्रेसिडेंट अन्नामलाई नई पार्टी बनाने जा रहे? भाजपा को लगेगा झटका
tamilnadu news
नाराज पूर्व स्टेट प्रेसिडेंट अन्नामलाई नई पार्टी बनाने जा रहे? भाजपा को लगेगा झटका
छात्र परेशान, CBSE मालामाल? राहुल गांधी का एजुकेशन सिस्टम पर निशाना...
CBSE OSM System
छात्र परेशान, CBSE मालामाल? राहुल गांधी का एजुकेशन सिस्टम पर निशाना...
जाली पासपोर्ट, फर्जी नाम और दाऊद का हाथ, मुन्ना झिंगाड़ा की वो खौफनाक दास्तां, जब...
Dawood Ibrahim
जाली पासपोर्ट, फर्जी नाम और दाऊद का हाथ, मुन्ना झिंगाड़ा की वो खौफनाक दास्तां, जब...
पेट्रोल-डीजल और सिलेंडर आखिर कितना महंगा होगा? भाजपा सांसद की बात आपको सुननी चाहिए
Petrol Diesel News
पेट्रोल-डीजल और सिलेंडर आखिर कितना महंगा होगा? भाजपा सांसद की बात आपको सुननी चाहिए
आपदा की राहत में भी बड़ा खेल? बंगाल में राशन के बाद अब 'राहत सामग्री' घोटाला?
West Bengal
आपदा की राहत में भी बड़ा खेल? बंगाल में राशन के बाद अब 'राहत सामग्री' घोटाला?
सुवेंदु सरकार का महा-विस्तार! 35 विधायकों ने लिया शपथ, शामिल हुए कई दिग्गज चेहरे
Suvendu Adhikari Cabinet Expansion
सुवेंदु सरकार का महा-विस्तार! 35 विधायकों ने लिया शपथ, शामिल हुए कई दिग्गज चेहरे
खुशखबरी! आज से महिलाओं के लिए सरकारी बसें मुफ्त; सफर से पहले जान लें जरूरी नियम
Bengal Free Bus Travel For Women
खुशखबरी! आज से महिलाओं के लिए सरकारी बसें मुफ्त; सफर से पहले जान लें जरूरी नियम
ISI ने भारत के खिलाफ खोले दो फ्रंट, दाऊद के गुर्गे मुन्‍ना झिंगाड़ा को मिली कमान
Dawood Ibrahim
ISI ने भारत के खिलाफ खोले दो फ्रंट, दाऊद के गुर्गे मुन्‍ना झिंगाड़ा को मिली कमान
दिल्ली समेत इन राज्यों में प्री-मानसूनी बारिश का अलर्ट, 72 घंटे की छुट्टी पर हीट वेव
Monsoon 2026
दिल्ली समेत इन राज्यों में प्री-मानसूनी बारिश का अलर्ट, 72 घंटे की छुट्टी पर हीट वेव
ED के इस बड़े अधिकारी ने अचानक छोड़ दी नौकरी! माल्या-नीरव मोदी केस से रहा है कनेक्शन
ED
ED के इस बड़े अधिकारी ने अचानक छोड़ दी नौकरी! माल्या-नीरव मोदी केस से रहा है कनेक्शन