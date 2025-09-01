रूस तो पुराना यार, अमेरिका और चीन दोनों में भारत के लिए कौन ज्यादा जरूरी? आंकड़ों से समझिए
Advertisement
trendingNow12905357
Hindi Newsबिजनेस

रूस तो पुराना यार, अमेरिका और चीन दोनों में भारत के लिए कौन ज्यादा जरूरी? आंकड़ों से समझिए

भारत और रूस का रिश्ता दो पक्के दोस्तों की तरह है. दशकों से दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग, ऊर्जा आपूर्ति और विश्वास का बंधन का पुराना याराना है. हालांकि, बदलते वैश्विक समीकरणों में अमेरिका और चीन का महत्व और भी बढ़ गया है.

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Sep 01, 2025, 10:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रूस तो पुराना यार, अमेरिका और चीन दोनों में भारत के लिए कौन ज्यादा जरूरी? आंकड़ों से समझिए

भारत और रूस का रिश्ता दो पक्के दोस्तों की तरह है. दशकों से दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग, ऊर्जा आपूर्ति और विश्वास का बंधन का पुराना याराना है. हालांकि, बदलते वैश्विक समीकरणों में अमेरिका और चीन का महत्व और भी बढ़ गया है. अब सवाल यह है कि आखिर भारत के लिए इनमें से कौन सा पार्टनर सबसे ज्यादा जरूरी है? क्या अमेरिका का बड़ा बाजार और इन्वेस्टमेंट भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है या फिर चीन की आयात निर्भरता एक जरूरी बुराई है? आइए, वित्त वर्ष 2024-25 (FY25) के आंकड़ों से समझते हैं.

अमेरिका लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर बना. FY25 में भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार 131.84 अरब डॉलर तक पहुंचा, जो FY24 के 118.3 अरब डॉलर से 11.4% ज्यादा है. भारत के निर्यात में खासा उछाल देखने को मिला और यह 86.51 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जबकि आयात 45.33 अरब डॉलर रहा. नतीजा यह हुआ कि भारत को 41.18 अरब डॉलर का सरप्लस मिला, जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा सहारा है.

​भारत-अमेरिका में मुख्य व्यापार
भारत के अमेरिका को मुख्य निर्यात दवा निर्माण, टेलीकॉम उपकरण, कीमती पत्थर और पेट्रोलियम उत्पाद हैं. वहीं आयात में कच्चा तेल, पेट्रोलियम और कोयला प्रमुख हैं. सेवाओं को मिलाकर दोनों देशों का कुल व्यापार 212 अरब डॉलर पार कर चुका है. अमेरिका भारत का तीसरा सबसे बड़ा FDI सोर्स भी है, जहां से अप्रैल 2000 से सितंबर 2024 तक 67.76 अरब डॉलर का निवेश आया. रक्षा, AI और सेमीकंडक्टर जैसे सेक्टर में सहयोग भारत की चीन-प्लस-वन रणनीति को मजबूती देता है. हालांकि, हाल में ट्रंप प्रशासन के 25% टैरिफ ने चुनौतियां बढ़ाई हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें- जीरो टैरिफ का ऑफर: ट्रंप के बयान से दुनिया हैरान, भारत-अमेरिका ट्रेड वार में आया नया मोड़

चीन से पार्टनर
भारत और चीन का व्यापार FY25 में 127.7 अरब डॉलर रहा, जो FY24 से 7.8% ज्यादा है. लेकिन यह व्यापार बेहद असंतुलित है. भारत का चीन को निर्यात सिर्फ 14.25 अरब डॉलर रहा, जबकि आयात 113.45 अरब डॉलर तक पहुंच गया. यानी भारत को 99.2 अरब डॉलर का रिकॉर्ड व्यापार घाटा झेलना पड़ा. भारत चीन से मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, केमिकल्स और EV बैटरियां आयात करता है. दवाओं के कच्चे माल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भारत की चीन पर भारी निर्भरता है. हालांकि सरकार PLI जैसी योजनाओं से इस निर्भरता को कम करने की कोशिश कर रही है. वहीं गलवान संघर्ष के बाद चीन का भारत में FDI बेहद कम (सिर्फ 2.5 अरब डॉलर) है. चीन की आपूर्ति भारत की इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए जरूरी है, लेकिन यह निर्भरता राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी सवाल उठाती है.

रूस से दोस्ती
भारत-रूस व्यापार FY25 में 68.7 अरब डॉलर तक पहुंचा. इसमें से ज्यादातर आयात कच्चे तेल और पेट्रोलियम के रूप में है. भारत को रूस से सस्ता तेल मिलने का सीधा फायदा मिल रहा है. हालांकि व्यापार घाटा 58.9 अरब डॉलर का है, लेकिन ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से यह रिश्ता बेहद अहम है. रूस और भारत ने 2030 तक 100 अरब डॉलर के व्यापार का टारगेट तय किया है.

कौन सबसे अहम?
आंकड़े साफ बताते हैं कि अमेरिका भारत के लिए सबसे जरूरी पार्टनर है, क्योंकि यह सरप्लस, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी प्रदान करता है. चीन भारत की जरूरत है, लेकिन घाटे और सुरक्षा जोखिम के साथ. वहीं रूस भारत का पुराना यार है, जो ऊर्जा आपूर्ति में अहम भूमिका निभाता है. ऐसे में भारत को संतुलन की रणनीति अपनानी होगी, ताकि तीनों रिश्तों से अपनी आर्थिक मजबूती और ग्लोबल स्थिति दोनों सुरक्षित रख सके.

About the Author
author img
Shivendra Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. वे जटिल कारोबारी और वित्तीय खबरों को सरल, प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं. उत्तर प्र...और पढ़ें

TAGS

India Russiaindia usindia china

Trending news

पहाड़ों से मैदान तक इस पूरे हफ्ते होती रहेगी बारिश, कई जगह बाढ़ का खतरा; जानें अपडेट
weather update
पहाड़ों से मैदान तक इस पूरे हफ्ते होती रहेगी बारिश, कई जगह बाढ़ का खतरा; जानें अपडेट
'2 साल में पास करें TET वरना दें इस्तीफा', टीचर्स पर SC का फैसला; इन्हें मिली छूट
Supreme Court News
'2 साल में पास करें TET वरना दें इस्तीफा', टीचर्स पर SC का फैसला; इन्हें मिली छूट
सेना ने उखाड़ फेंका TMC का पंडाल, भड़कीं ममता पहुंच गईं आर्मी ग्राउंड और फिर...
west bengal news in hindi
सेना ने उखाड़ फेंका TMC का पंडाल, भड़कीं ममता पहुंच गईं आर्मी ग्राउंड और फिर...
बरसते बादलों के बीच सत्ता से सादगी की तरफ चले धनखड़, खाली किया सरकारी बंगला
Jagdeep Dhankhar
बरसते बादलों के बीच सत्ता से सादगी की तरफ चले धनखड़, खाली किया सरकारी बंगला
'मंगलवार शाम तक सड़कों से हटें प्रदर्शनकारी', मराठा आंदोलन में मनमानी पर भड़का कोर्ट
Maratha Reservation Movement
'मंगलवार शाम तक सड़कों से हटें प्रदर्शनकारी', मराठा आंदोलन में मनमानी पर भड़का कोर्ट
मोबाइल छीनकर भाग रहा था स्नैचर, BSF जवान ने की पकड़ने की कोशिश, गंवा दिए दोनों पैर
Ludhiana
मोबाइल छीनकर भाग रहा था स्नैचर, BSF जवान ने की पकड़ने की कोशिश, गंवा दिए दोनों पैर
क्या लौटेगा हिंदी-चीनी भाई-भाई का दौर, अमेरिका के खिलाफ रंग लाएगी ये जुगलबंदी!
india
क्या लौटेगा हिंदी-चीनी भाई-भाई का दौर, अमेरिका के खिलाफ रंग लाएगी ये जुगलबंदी!
छिपे नहीं, यहां हैं जगदीप धनखड़, राष्ट्रपति भवन से सिर्फ 15 किलोमीटर है दूरी
Jagdeep Dhankhar
छिपे नहीं, यहां हैं जगदीप धनखड़, राष्ट्रपति भवन से सिर्फ 15 किलोमीटर है दूरी
कम से कम कुर्सी की गरिमा बनाए रखिए... राहुल के 'बम' वाले बयान पर भाजपा का पलटवार
Rahul Gandhi
कम से कम कुर्सी की गरिमा बनाए रखिए... राहुल के 'बम' वाले बयान पर भाजपा का पलटवार
'क्या अब कोई बाहरी तय करेगा...', SC ने खारिज की इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर अर्जी
Supreme Court News
'क्या अब कोई बाहरी तय करेगा...', SC ने खारिज की इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर अर्जी
;