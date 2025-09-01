रूस तो पुराना यार, अमेरिका और चीन दोनों में भारत के लिए कौन ज्यादा जरूरी? आंकड़ों से समझिए

भारत और रूस का रिश्ता दो पक्के दोस्तों की तरह है. दशकों से दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग, ऊर्जा आपूर्ति और विश्वास का बंधन का पुराना याराना है. हालांकि, बदलते वैश्विक समीकरणों में अमेरिका और चीन का महत्व और भी बढ़ गया है. अब सवाल यह है कि आखिर भारत के लिए इनमें से कौन सा पार्टनर सबसे ज्यादा जरूरी है? क्या अमेरिका का बड़ा बाजार और इन्वेस्टमेंट भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है या फिर चीन की आयात निर्भरता एक जरूरी बुराई है? आइए, वित्त वर्ष 2024-25 (FY25) के आंकड़ों से समझते हैं.

अमेरिका लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर बना. FY25 में भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार 131.84 अरब डॉलर तक पहुंचा, जो FY24 के 118.3 अरब डॉलर से 11.4% ज्यादा है. भारत के निर्यात में खासा उछाल देखने को मिला और यह 86.51 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जबकि आयात 45.33 अरब डॉलर रहा. नतीजा यह हुआ कि भारत को 41.18 अरब डॉलर का सरप्लस मिला, जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा सहारा है.

​भारत-अमेरिका में मुख्य व्यापार

भारत के अमेरिका को मुख्य निर्यात दवा निर्माण, टेलीकॉम उपकरण, कीमती पत्थर और पेट्रोलियम उत्पाद हैं. वहीं आयात में कच्चा तेल, पेट्रोलियम और कोयला प्रमुख हैं. सेवाओं को मिलाकर दोनों देशों का कुल व्यापार 212 अरब डॉलर पार कर चुका है. अमेरिका भारत का तीसरा सबसे बड़ा FDI सोर्स भी है, जहां से अप्रैल 2000 से सितंबर 2024 तक 67.76 अरब डॉलर का निवेश आया. रक्षा, AI और सेमीकंडक्टर जैसे सेक्टर में सहयोग भारत की चीन-प्लस-वन रणनीति को मजबूती देता है. हालांकि, हाल में ट्रंप प्रशासन के 25% टैरिफ ने चुनौतियां बढ़ाई हैं.

चीन से पार्टनर

भारत और चीन का व्यापार FY25 में 127.7 अरब डॉलर रहा, जो FY24 से 7.8% ज्यादा है. लेकिन यह व्यापार बेहद असंतुलित है. भारत का चीन को निर्यात सिर्फ 14.25 अरब डॉलर रहा, जबकि आयात 113.45 अरब डॉलर तक पहुंच गया. यानी भारत को 99.2 अरब डॉलर का रिकॉर्ड व्यापार घाटा झेलना पड़ा. भारत चीन से मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, केमिकल्स और EV बैटरियां आयात करता है. दवाओं के कच्चे माल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भारत की चीन पर भारी निर्भरता है. हालांकि सरकार PLI जैसी योजनाओं से इस निर्भरता को कम करने की कोशिश कर रही है. वहीं गलवान संघर्ष के बाद चीन का भारत में FDI बेहद कम (सिर्फ 2.5 अरब डॉलर) है. चीन की आपूर्ति भारत की इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए जरूरी है, लेकिन यह निर्भरता राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी सवाल उठाती है.

रूस से दोस्ती

भारत-रूस व्यापार FY25 में 68.7 अरब डॉलर तक पहुंचा. इसमें से ज्यादातर आयात कच्चे तेल और पेट्रोलियम के रूप में है. भारत को रूस से सस्ता तेल मिलने का सीधा फायदा मिल रहा है. हालांकि व्यापार घाटा 58.9 अरब डॉलर का है, लेकिन ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से यह रिश्ता बेहद अहम है. रूस और भारत ने 2030 तक 100 अरब डॉलर के व्यापार का टारगेट तय किया है.

कौन सबसे अहम?

आंकड़े साफ बताते हैं कि अमेरिका भारत के लिए सबसे जरूरी पार्टनर है, क्योंकि यह सरप्लस, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी प्रदान करता है. चीन भारत की जरूरत है, लेकिन घाटे और सुरक्षा जोखिम के साथ. वहीं रूस भारत का पुराना यार है, जो ऊर्जा आपूर्ति में अहम भूमिका निभाता है. ऐसे में भारत को संतुलन की रणनीति अपनानी होगी, ताकि तीनों रिश्तों से अपनी आर्थिक मजबूती और ग्लोबल स्थिति दोनों सुरक्षित रख सके.