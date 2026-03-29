ईरान-US जंग में जीत रहे रूस की बेबसी, हर दिन ₹7212 करोड़ की कमाई, फिर भी क्यों बेचना पड़ रहा अपना सोना, 25 साल में पहली बार हुआ ऐसा

Iran-US war Impact: ईरान-अमेरिका-इजरायल युद्ध के बीच युद्ध को 1 महीना बीत चुका है. इस युद्ध में मिसाइल हमलों से सिर्फ ईरान या इजरायल नहीं बल्कि खाड़ी देशों को भी भारी नुकसान हुआ है. युद्ध ने अमेरिका को भी चोट पहुंचाई है.स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने से जहां दुनिया के कई देशों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है तो वहीं रूस अपने खजाने में हर दिन करोड़ों रुपये भर रहा है. इस युद्ध से रूस की तिजोरी भर रही है. जंग लड़ रहा अमेरिका जहां हर दिन 12000 करोड़ रुपये गंवा रहा है तो वहीं रूस हर दिन 7212 कोरड़ रुपये की कमाई कर रहा है. तेल से रूल का खजाना भर रहा है. अमेरिका ने उसके तेल पर लगे प्रतिबंधों को एक महीने के लिए खत्म कर दिया. उसका तेल निर्यात बढ़ गया है. हर तरफ से रूस पर पैसा बरस रहा है. कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट युद्ध का असली विजेता रूस बना है. इन सबके एक झटके वाली खबर भी आई है. युद्ध के बीच रूस से 25 सालों में पहली बार सोना बेचा है. रूस के केंद्रीय बैंक ने 500000 औंस सोना एकाएक बेच दिया है.

रूस ने 25 साल में पहली बार किया ऐसा

खाड़ी युद्ध के बीच रूस ने 25 सालों में पहली बार यह कदम उठाया और सोने की बड़ी खेप बेच दी. रूस से अपने खजाने से 5 लाख औंस सोना बेच दिया है. अकेले जनवरी में 3 लाख औंस और फरवरी में 2 लाख औंस सोना बेचा गया. यानी दो महीने में कुल मिलाकर 5 लाख औंस या 14 टन सोना रूस ने बेच दिया.

तेल से हो रही कमाई के बावजूद क्यों बेचना पड़ा सोना ?

रूस बीते चार सालों से यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहा है. युद्ध के बढ़ते खर्च की वजह से सरकार का घाटा 2.6% GDP तक पहुंच गया.युद्ध की वजह से बढ़ते सैन्य खर्च, तेल पर लगी अमेरिकी पाबंदी के चलते रूस का घाटा बढ़ता जा रहा है. इस घाटे को कम करने के लिए रूस को तुरंत कैश की जरूरत हैं, जो सोने से पूरी हो सकती है.इस समय सोने की कीमत 5000 डॉलर प्रति औंस के ऊपर है, जिसके वजह से सोने पर उसे हाई रिटर्न मिल रहा है. रूस के पास 2000 टन से ज्यादा सोना है. दुनिया के पांचवें सबसे बड़े गोल्ड रिजर्व वाले देश ने सोना बेचकर कैश रिजर्व और घाटे को कम करने का फैसला किया है.

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अब आगे क्या होगा ?

अब सबकी नजर इस बात पर है कि युद्ध और लंबा चला तो आगे क्या होगा? क्या रूस और सोना बेचेगा ? अगर ऐसा ही होता रहा तो इसके असर ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ेगा. अगर किसी भी देश की केंद्रीय बैंक सोने को बेचती है तो इसका असर सोने की कीमतों पर पड़ता है. सोने की डिमांड और कम हो जाती है, मांग कम होने से इसकी कीमतों में भी गिरावट आती है.



ईरान युद्ध का असली विजेता कौन है ?

ईरान अमेरिका की जंग का सबसे ज्यादा फायदा रूसी राष्‍ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उठा रहे हैं. होर्मुज बंद होने से रूसी कच्चे तेल और गैस की मांग बढ़ रही है. अमेरिका ने भी ग्लोबल एनर्जी मार्केट में संतुलन बनाए रखने और कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए रूसी तेल से प्रतिबंधों को एक महीने से लिए हटा दिया है. अमेरिकी बैन हटने के बाद रूसी तेल की बिक्री में जबरदस्त इजाफा हो रहा है. रूस हर दिन 76 करोड़ डॉलर कमा रहा है. अगर इसे भारतीय करेंसी में देखें तो, करीब 7212 करोड़ रुपये कमा रहा है. तेल से होने वाली रूस की कमाई एक महीने में दोगुनी हो सकती है. माना जा रहा है कि मार्च में रूस तेल निर्यात से करीब 24 अरब डॉलर तक की कमाई कर लेगा.

युद्ध के बीच कहां-कहां से कमाई कर रहा है रूस ?

1. होर्मुज बंद होने से रूसी तेल की डिमांड बढ़ गई है. वहीं वैश्विक बाजार में तेल की कीमत 112 डॉलर प्रति बैरल पहुंचने से तेल से होने वाली कमाई भी बढ़ गई है.

2. रूसी से तेल प्रतिबंध हटने से पुतिन धड़ल्ले से तेल बेच रहे हैं.



3. रूस से तेल की शिपमेंट आसान होने से उसकी डिमांड काफी हाई है.

4. अगर ये युद्ध लंबा चला तो तेल से रूस की कमाई 386.5 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है.