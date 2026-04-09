युद्ध के बीच खूब पैसे पीट रहे हैं पुतिन, तेल पर हुई चांदी तो अब गैस पर रूस दे रहा 40% की छूट, पर खरीदारी आसान नहीं

Russia Oil and Gas: ईरान-अमेरिका युद्ध के बीच रूस खूब चमका है. रूसी तेल की डिमांड बढ़ी और उसकी कमाई भी. युद्ध के बीच अमेरिका ने रूसी तेल से प्रतिबंध हटाया तो रूस ने भी कमाई तो कोई मौका नहीं छोड़ा. तेल के बाद अब रूस गैस निर्यात पर फोकस बढ़ा रहा है. रूस ने भारत समेत एशियाई देशों को सस्ते LNG गैस का ऑफर दिया है. हालांकि इस ऑफर के जरिए रूस अपने प्रतिबंधित गैसों की सप्लाई बढ़ाना चाहता है. अमेरिका ने रूस के एलएनजी पर प्रतिबंध लगा रखा है. वैश्विक ऊर्जा संकट ता फायदा उठाकर रूस एशियाई देशों को भारी छूट देकर अमेरिकी और यूरोपीय प्रतिबंधित संयंत्रों ने गैस खरीदने के लिए लुभाने की कोशिश कर रहा है. छूट के जरिए रूस अपनी गैस के लिए नए खरीदार की तलाश कर रहा है.

40 फीसदी सस्ती गैस का ऑफर

ऊर्जा संकट के बीच एक बार फिर से रूस ने भारत समेत एशियाई देशों को सस्ती गैस देने का ऑफर किया है. रूस ने अपने प्रतिबंधित एलएनजी ( Liquefied Natural Gas) पर 40 फीसदी की भारी छूट देने का ऐलान किया है. एक तरफ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने से ऊर्जा संकट बढ़ रहा है, कतर के एलएनजी प्लांटों पर हमले होने दुनिया भर में गैस की सप्लाई लगभग 20% तक गिर गई है, जिसकी वजह से गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं. इन मुश्किलों के बीच रूस भारी डिस्काउंट के साथ एलएनजी (Arctic LNG 2) सप्लाई का ऑफर दे रहा है.

मौके का फायदा उठाने की फिराक में हैं पुतिन

रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव बीते महीने भारत दौरे पर आए थे, उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि भारत, जितना चाहे, उनकी कंपनियां भारत को उतना कच्चा तेल और LNG की सप्लाई कर सकती हैं. अब रूस ने प्रतिबंधित गैसों पर 40 फीसदी डिस्काउंट का ऑफर दिया है. रूस की इस पेशकश को मानना भारत के लिए आसान नहीं है. भारत की कोशिश रही है कि वो प्रतिबंधित तेल और गैस के आयात से सतर्क रहे. भारत की कोशिश रही है कि प्रतिबंधित गैस की खरीद से बचे. ईरान युद्ध के बीच जब अमेरिका ने रूसी और ईरानी तेल से 30 दिनों के लिए प्रतिबंध हटाया, तब जाकर भारत ने 7 साल बाद ईरान ने तेल खरीदने का फैसला किया. अमेरिका ने रूस के एलएनजी से प्रतिबंध नहीं हटाया है. ऐसे में भारत के लिए इन प्रतिबंधित गैसों की खरीदारी करना मुश्किल फैसला है.

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चीन उठा रहा है मौका का फायदा

चीन रूस के इन प्रतिबंधित गैसों की खरीद कर रहा है. 'शैडो फ्लीट' के जरिए वो भारी छूट के साथ गैस की खरीदारी कर रहा है. कुछ बिचौलियों के जरिए कागजी तौर पर ये दिखाया जाता है कि गैस ओमान या नाइजीरिया से आ रही है, ताकि प्रतिबंधों से बचा जा सके. रूस अब इसी तकनीक और 40 फीसदी डिस्काउंट के जरिए गैस के नए खरीदारों की तलाश कर रहा है.

युद्ध में पुतिन ने खूब की कमाई

ईरान युद्ध के बीच एक तरफ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद रहा तो दूसरी तरफ तेल के दाम बढ़ते चले गए. रूस ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया. रूस ने अप्रैल महीने में तेल से होने वाली कमाई दोगुनी कर ली. अप्रैल में तेल से रूस की कमाई 9 अरब डॉलर के पार पहुंच सकती है. मार्च 2026 में तेल से रूस ने 327 अरब रूबल की कमाई की तो अप्रैल में जह बढ़कर 700 अरब रूबल पर पहुंच गया.