/जिस रूस से भर-भरकर तेल खरीदता है भारत,अब उसे पेट्रोल बेचेगा! मुश्किल में पुतिन का देश, दिल्ली से मांगी मदद

Russia Oil Crisis: मॉस्को का गैसोलीन रिजर्व घटकर सिर्फ 1.7 मिलियन मीट्रिक टन रह गया है. ऊर्जा संकट से जूझ रहे रूस ने अब भारत, कजाकिस्तान से मदद मांगी है.
Russia Fuel Crisis: जिस रूस के पास 80 अरब बैरल कच्चे तेल का भंडार है. भारत, चीन, तुर्की समते दुनिया के 30 से ज्यादा देश रूस से तेल खरीदकर अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं. उस रूस को भारी ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ रहा है. रूस की सड़कों पर पेट्रोल पंप के बाहर गाड़ियों की लंबी-लंबी लाइनें देखी जा रही हैं.रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी माना है कि उनका देश भारी तेल संकट का सामना कर रहा है. उन्होंने कजाकिस्तान, भारत जैसे देशों से मदद मांगी है.
पुतिन भी मानने लगे हैं कि यूक्रेन के हमलों की वजह से रूस को तेल संकट का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान माना कि रूस में तेल और गैस की इस किल्लत के पीछे यूक्रेन के साथ पिछले चार साल से चल रहे युद्ध के दौरान बार-बार किए गए हमले हैं. यूक्रेन ने रूस को गहरी चोट देने के लिए उसके तेल-गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पर बार-बार हमला किया है.
यूक्रेन के एडवांस ड्रोन ने रूस की रिफाइनरियों को निशाना बनाया है, जिसकी वजह से तेल की रिफाइनिंग प्रभावित हो रही है. कच्चे तेल से लबालब भरा देश उसे रिफाइन नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से वहां पेट्रोल संकट पैदा हो गया है. मॉस्को का गैसोलीन रिजर्व घटकर सिर्फ 1.7 मिलियन मीट्रिक टन रह गया है. ऊर्जा संकट को रोकने के लिए रूस ने पहले ही पेट्रोल-डीजल के निर्यात पर रोक लगा दिया है.
साल 2022 से ही रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है . इस युद्ध ने मॉस्को के तेल और रिफाइनिंग इन्फास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया है . ऊर्जा संकट का सामना कर रहे रबस से पड़ोसी देश कजाकिस्तान से मदद मांगी है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने कजाकिस्तान से 50,000 टन पेट्रोल (गैसोलीन) की मांग की है. रूस की इस मांग को पूरा करने के लिए कजाकिस्तान असमंजस में फंस गया है. उसे डर है कि अगर उसने रूस की मदद की, तो यूक्रेन के ड्रोन उसकी रिफाइनरियों को भी निशाना बना सकते हैं.वहीं कजाकिस्तान के कच्चे तेल के निर्यात का एक बहुत बड़ा हिस्सा रूसी पाइपलाइनों और बंदरगाहों के जरिए वैश्विक बाजार तक पहुंचता है. ऐसे में वो रूस को ना तो हां कह पा रहा है और ना ही मना कर पा रहा है.
भारत रूसी कच्चे तेल का बड़ा खरीदार है. साल 2025 में रूस से हर दिन 1.5 मिलियन से 2 मिलियन बैरल तक कच्चा तेल खरीद रहा था. जून 2026 में ये आंकड़ा उछलकर 2.66 मिलियन बैरल पर पहुंच गया. इस आयात का कुछ हिस्सा भारतीय रिफाइनरियों में रिफाइनिंग के बाद वापस से रूस को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय गैसोलीन का एक्सपोर्ट साल 2025 में 400000 बैरल प्रति दिन तक पहुंच गया. भारतीय गैसोलीन में 20 फीसदी इथेनॉल होता है, जो रूस के स्टैडर्ड से दोगुना है. रूस अब भारत से पेट्रोल की खरीद बढ़ाने की तैयारी में है, ताकि घरेलू जरूरतों को पूरा किया जा सके.
यूक्रेन के हमले की वजह से रूसी रिफाइनरियों की रिफाइनिंग क्षमता 25 फीसदी तक गिर गई है. जितनी रिफानरियां बची हैं, वो करीब 85,000 टन गैसोलीन रोजाना प्रोड्यूस कर पा रही है, लेकिन इससे रूस की घरेलू डिमांड पूरी नहींहो पा रही है. रूस को रोजाना करीब 111,000 टन गैसोलीन की जरूरत है. ऐसे में अब रूस भारत से पेट्रोल आयात की कोशिश क रहा है. ग्लोबल रिफाइनिंग का पावरहाउस कहलाने वाले भारत से रूस पेट्रोल या गैसोलीन का आयात बढ़ाने की तैयारी कर रहा है. RBC की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के टैक्स कोड ने इसके लिए ते कंपनियों को सब्सिडी देने की तैयारी की है. विदेशों से गैसोलीन आयात के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है.