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जिस रूस से भर-भरकर तेल खरीदता है भारत,अब उसे पेट्रोल बेचेगा! मुश्किल में पुतिन का देश, दिल्ली से मांगी मदद

Russia Oil Crisis: मॉस्को का गैसोलीन रिजर्व घटकर सिर्फ 1.7 मिलियन मीट्रिक टन रह गया है. ऊर्जा संकट से जूझ रहे रूस ने अब भारत, कजाकिस्तान से मदद मांगी है.

Written ByBavita Jha
Published: Jun 29, 2026, 10:25 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 10:34 AM IST
जिस रूस से भर-भरकर तेल खरीदता है भारत,अब उसे पेट्रोल बेचेगा! मुश्किल में पुतिन का देश, दिल्ली से मांगी मदद
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bavita Jha

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बवीता झा एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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