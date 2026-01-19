Advertisement
trendingNow13079499
Hindi Newsबिजनेसट्रंप की टैर‍िफ बढ़ाने की धमकी भी नहीं तोड़ पाएगी भारत-रूस की दोस्ती, जारी रहेगा तेल का आयात

ट्रंप की टैर‍िफ बढ़ाने की धमकी भी नहीं तोड़ पाएगी भारत-रूस की दोस्ती, जारी रहेगा तेल का आयात

US Tariff Threat: कुछ ही द‍िन पहले की बात है जब डोनाल्‍ड ट्रंप ने रूस से तेल का आयात जारी रहने पर टैर‍िफ को बढ़ाकर 500 प्रत‍िशत तक करने की धमकी दे डाली. लेक‍िन भारतीय तेल कंपन‍ियां लगातार रूस से तेल आयात कर रही हैं.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Jan 19, 2026, 02:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्रंप की टैर‍िफ बढ़ाने की धमकी भी नहीं तोड़ पाएगी भारत-रूस की दोस्ती, जारी रहेगा तेल का आयात

Crude Oil Import: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार टैरिफ बढ़ाने की धमकियों के बीच भी देश की कुछ बड़ी तेल कंपनियां रूस से क्रूड ऑयल की खरीद बढ़ा रही हैं. जनवरी 2026 के पहले 15 दिन में ही भारत ने रूस से एवरेज 11.8 लाख बैरल रोजना तेल का आयात क‍िया. यह पिछले साल के मुकाबले 30% कम है. फिर भी, कुछ कंपनियां इस मौके का फायदा उठा रही हैं क्योंकि रूस से म‍िलना वाला तेल इस समय पहले से ज्यादा सस्ता मिल रहा है.

क‍िन कंपन‍ियों ने बढ़ाई खरीदारी?

सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) ने जनवरी में रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदा है. कंपनी का आयात करीब 5 लाख बैरल पर पहुंच गया, यह पूरे आयात का 43% है. यह इंड‍ियन ऑयल (IOC) की मई 2024 के बाद सबसे बड़ा मंथली खरीद है और 2025 के औसत से 64% ज्यादा. दूसरी तरफ, नायरा एनर्जी ने 4.71 लाख बैरल रोजाना की खरीद की. यह पिछले दो साल के दौरान उसकी सबसे बड़ा खरीद है और 2025 के एवरेज से 56% ज्यादा. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) ने भी रोजाना 2 लाख बैरल तेल की खरीद की, जो क‍ि 2025 के एवरेज से कुछ ज्‍यादा है.

Add Zee News as a Preferred Source

क‍िन कंपन‍ियों ने बनाई रूस से दूरी?
रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पिछले साल रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदा था. लेक‍िन कंपनी ने इस महीने एक भी बैरल तेल की खरीद नहीं की. ह‍िन्‍दुस्‍तान पेट्रोल‍ियम (HPCL), मित्तल एनर्जी और मंगलौर रिफाइनरी जैसी दूसरी कंपनियों ने भी इस महीने रूसी तेल से दूरी बनाई. अमेरिकी बैन के कारण रूसी तेल के खरीदारों में ग‍िरावट आई है. अब केवल IOC, नायरा और BPCL ही मुख्य खरीदार बचे हैं.

सस्‍ता क्‍यों हो रहा रूसी तेल?
इंटरनेशनल बैन और भारत-चीन जैसे खरीदारों की ड‍िमांड कम होने से रूसी तेल कंपनियां छूट बढ़ा रही हैं. रूसी Urals क्रूड अब भारत के पोर्ट्स पर 5-6 डॉलर प्रति बैरल की छूट पर मिल रहा है. अक्टूबर 2025 में रोसनेफ्ट और लुकोइल पर अमेरिकी बैन से पहले यह छूट महज दो डॉलर की थी. इंड‍ियन ऑयल (IOC) ने सस्‍ते दाम का फायदा उठाकर जनवरी में अपनी खरीद को बढ़ाया है.

ट्रंप की धमकी और भारत की स्‍ट्रेटजी
ट्रंप ने भारतीय आयात पर पहले ही 50 प्रत‍िशत का टैर‍िफ लगा रखा है. लेक‍िन अब ट्रंप प्रशासन ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर मौजूदा से ज्‍यादा टैरिफ लगाने की बात कही है. लेकिन भारत की तरफ से एनर्जी सिक्योरिटी और सस्ते तेल की जरूरत को प्र‍ियोर‍िटी दी जा रही है. कुल मिलाकर, जनवरी में रूसी से होने वाला तेल आयात दिसंबर 2025 के मुकाबले 3% कम है. लेकिन कुछ कंपनियां सस्ते दाम का फायदा उठाकर अपनी रिफाइनरी चलाने में ब‍िजी हैं. इससे साफ है क‍ि ग्‍लोबल प्रेशर को दरक‍िनार कर भारत अपनी आर्थ‍िक जरूरतों के ह‍िसाब से फैसले ले रहा है. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

US tariffDonald Trump

Trending news

नितिन नबीन ने दाखिल किया भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का नामांकन, पार्टी नेताओं ने...
Nitin Nabeen
नितिन नबीन ने दाखिल किया भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का नामांकन, पार्टी नेताओं ने...
हमें पता है आपकी माफी... कर्नल सोफिया पर टिप्पणी करने वाले मंत्री की माफी फिर खारिज
Supreme Court
हमें पता है आपकी माफी... कर्नल सोफिया पर टिप्पणी करने वाले मंत्री की माफी फिर खारिज
लद्दाख में 5.7 तीव्रता के भूकंप से 'डोली' धरती, 171 KM गहराई में हुई हलचल
ladakh earthquake
लद्दाख में 5.7 तीव्रता के भूकंप से 'डोली' धरती, 171 KM गहराई में हुई हलचल
सिर्फ एक आदमी की गलती नहीं... थलापथी विजय के समर्थन में उमड़ी भीड़, CBI ऑफिस के...
thalapathy vijay
सिर्फ एक आदमी की गलती नहीं... थलापथी विजय के समर्थन में उमड़ी भीड़, CBI ऑफिस के...
4:20 पर आएंगे, 06:05 पर चले जाएंगे: डेढ़ घंटे के लिए भारत आ रहे UAE के राष्ट्रपति
UAE
4:20 पर आएंगे, 06:05 पर चले जाएंगे: डेढ़ घंटे के लिए भारत आ रहे UAE के राष्ट्रपति
केरल युवक आत्महत्या मामला, परिवार ने की कार्रवाई की मांग; कहा- हर हाल में न्याय मिले
Kerala Viral Video Case
केरल युवक आत्महत्या मामला, परिवार ने की कार्रवाई की मांग; कहा- हर हाल में न्याय मिले
दुआ कीजिए आपके 'युवराज' पर कोई मुसीबत ना आए क्योंकि नोएडा प्रशासन को ठंडी लग रही है
Noida News
दुआ कीजिए आपके 'युवराज' पर कोई मुसीबत ना आए क्योंकि नोएडा प्रशासन को ठंडी लग रही है
निवेश बड़ा, रिटर्न छोटा: BMC चुनाव के बाद भाजपा को क्यों अखरने लगे एकनाथ शिंदे?
BJP
निवेश बड़ा, रिटर्न छोटा: BMC चुनाव के बाद भाजपा को क्यों अखरने लगे एकनाथ शिंदे?
स्टाफ ने रिजेक्टेड की जगह लिखा अलाउड... SC ने कहा- साइन किया आदेश नहीं ले सकते वापस
Supreme Court
स्टाफ ने रिजेक्टेड की जगह लिखा अलाउड... SC ने कहा- साइन किया आदेश नहीं ले सकते वापस
गाय की नाक = यूनिक आईडी! गुजरात में अब आवारा गायों के मालिकों को ढूंढ निकालेगा AI
gujarat ai project
गाय की नाक = यूनिक आईडी! गुजरात में अब आवारा गायों के मालिकों को ढूंढ निकालेगा AI