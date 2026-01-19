Crude Oil Import: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार टैरिफ बढ़ाने की धमकियों के बीच भी देश की कुछ बड़ी तेल कंपनियां रूस से क्रूड ऑयल की खरीद बढ़ा रही हैं. जनवरी 2026 के पहले 15 दिन में ही भारत ने रूस से एवरेज 11.8 लाख बैरल रोजना तेल का आयात क‍िया. यह पिछले साल के मुकाबले 30% कम है. फिर भी, कुछ कंपनियां इस मौके का फायदा उठा रही हैं क्योंकि रूस से म‍िलना वाला तेल इस समय पहले से ज्यादा सस्ता मिल रहा है.

क‍िन कंपन‍ियों ने बढ़ाई खरीदारी?

सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) ने जनवरी में रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदा है. कंपनी का आयात करीब 5 लाख बैरल पर पहुंच गया, यह पूरे आयात का 43% है. यह इंड‍ियन ऑयल (IOC) की मई 2024 के बाद सबसे बड़ा मंथली खरीद है और 2025 के औसत से 64% ज्यादा. दूसरी तरफ, नायरा एनर्जी ने 4.71 लाख बैरल रोजाना की खरीद की. यह पिछले दो साल के दौरान उसकी सबसे बड़ा खरीद है और 2025 के एवरेज से 56% ज्यादा. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) ने भी रोजाना 2 लाख बैरल तेल की खरीद की, जो क‍ि 2025 के एवरेज से कुछ ज्‍यादा है.

क‍िन कंपन‍ियों ने बनाई रूस से दूरी?

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पिछले साल रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदा था. लेक‍िन कंपनी ने इस महीने एक भी बैरल तेल की खरीद नहीं की. ह‍िन्‍दुस्‍तान पेट्रोल‍ियम (HPCL), मित्तल एनर्जी और मंगलौर रिफाइनरी जैसी दूसरी कंपनियों ने भी इस महीने रूसी तेल से दूरी बनाई. अमेरिकी बैन के कारण रूसी तेल के खरीदारों में ग‍िरावट आई है. अब केवल IOC, नायरा और BPCL ही मुख्य खरीदार बचे हैं.

सस्‍ता क्‍यों हो रहा रूसी तेल?

इंटरनेशनल बैन और भारत-चीन जैसे खरीदारों की ड‍िमांड कम होने से रूसी तेल कंपनियां छूट बढ़ा रही हैं. रूसी Urals क्रूड अब भारत के पोर्ट्स पर 5-6 डॉलर प्रति बैरल की छूट पर मिल रहा है. अक्टूबर 2025 में रोसनेफ्ट और लुकोइल पर अमेरिकी बैन से पहले यह छूट महज दो डॉलर की थी. इंड‍ियन ऑयल (IOC) ने सस्‍ते दाम का फायदा उठाकर जनवरी में अपनी खरीद को बढ़ाया है.

ट्रंप की धमकी और भारत की स्‍ट्रेटजी

ट्रंप ने भारतीय आयात पर पहले ही 50 प्रत‍िशत का टैर‍िफ लगा रखा है. लेक‍िन अब ट्रंप प्रशासन ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर मौजूदा से ज्‍यादा टैरिफ लगाने की बात कही है. लेकिन भारत की तरफ से एनर्जी सिक्योरिटी और सस्ते तेल की जरूरत को प्र‍ियोर‍िटी दी जा रही है. कुल मिलाकर, जनवरी में रूसी से होने वाला तेल आयात दिसंबर 2025 के मुकाबले 3% कम है. लेकिन कुछ कंपनियां सस्ते दाम का फायदा उठाकर अपनी रिफाइनरी चलाने में ब‍िजी हैं. इससे साफ है क‍ि ग्‍लोबल प्रेशर को दरक‍िनार कर भारत अपनी आर्थ‍िक जरूरतों के ह‍िसाब से फैसले ले रहा है.