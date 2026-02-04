India-US Trade Deal: डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर रूस ने दिया करारा जवाब, कहा- 'भारत किसी भी देश से तेल खरीद सकता है'

India-US Trade Deal : भारत किसी भी देश से तेल खरीदने के लिए आजाद है. ये बात रूस ने कही है. ये जवाब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर दिया गया है. उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'रूसी तेल खरीदना बंद करने पर सहमत हो गए हैं.' क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि हम, दूसरे सभी अंतरराष्ट्रीय एनर्जी एक्सपर्ट्स की तरह ये अच्छी तरह जानते हैं कि रूस भारत को तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सप्लाई करने वाला अकेला देश नहीं है. भारत हमेशा से दूसरे देशों से भी ये प्रोडक्ट्स खरीदता रहा है. इसलिए हमें इसमें कुछ भी नया नहीं दिख रहा है.

'रिफाइनर रूसी कच्चे तेल को पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर सकते'

नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी फंड के एक्सपर्ट इगोर युशकोव ने बताया कि भारतीय रिफाइनर रूसी कच्चे तेल का इंपोर्ट पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते. उन्होंने कहा कि अमेरिकी शेल तेल एक्सपोर्ट में हल्के ग्रेड होते हैं, जबकि रूस यूराल्स क्रूड सप्लाई करता है. इसका कंपोजिशन अलग होता है. इसके लिए दूसरे ग्रेड के साथ ब्लेंडिंग की जरूरत होती है और लागत बढ़ जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने कहा कि रूस आमतौर पर देश को रोजाना 1.5 मिलियन से 2 मिलियन बैरल तेल एक्सपोर्ट करता है. अमेरिका उस वॉल्यूम को कवर नहीं कर पाएगा. इसलिए ऐसा लगता है कि ट्रंप सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने इन ट्रेड बातचीत को जीत लिया है और डील पूरी तरह से अमेरिकी मांगों के हिसाब से हुई है.

ये भी पढ़ें : क्या 'बलिदान' देकर हो रही है अमेरिका के साथ ट्रेड डील...भारत का असली दोस्त कौन?

आयात, टैरिफ और हाल के रुझान

पिछले साल ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया था. इसमें भारत द्वारा रूसी एनर्जी खरीदने से जुड़े 25 प्रतिशत लेवी भी शामिल थे. भारत अपनी जरूरत का लगभग 88 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है. 2021 तक भारत के कच्चे तेल के आयात में रूसी तेल का हिस्सा लगभग 0.2 प्रतिशत था. फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया, तो भारत रूसी कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया.

रियल-टाइम एनालिटिक्स कंपनी केप्लर के डेटा के मुताबिक, जनवरी के पहले तीन हफ्तों में भारत का रूसी कच्चे तेल का आयात पिछले महीने के 1.21 मिलियन बैरल प्रति दिन और 2025 के मध्य में 2 मिलियन बैरल प्रति दिन से घटकर लगभग 1.1 मिलियन बैरल प्रति दिन हो गया है.