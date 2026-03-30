मजबूरी नहीं! महंगा सोना बेचकर रूस ने मारा 'चौका', तब भारत पर आई थी मुसीबत

रूस की तरफ से सोना बेचने की खबर आई तो दुनिया को लगा कि मॉस्को घोर संकट में है. हालांकि यह पूरा सच नहीं है. आप रूस का दांव समझेंगे तो लगेगा कि ईरान युद्ध के बीच तेल की मोहलत के साथ सोने पर उसने बड़ा दांव चला है. इस कहते हैं मौके पर चौका मारना. शुरू से शुरू करते हैं. रूस 25 साल में पहली बार सोना बेच रहा है. यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा रूस अपना बजट घाटा पूरा करने के लिए कीमती पीली धातु बेचने को मजबूर है. अगर दुनिया में सबसे ज्यादा स्वर्ण भंडार की बात करें तो अमेरिका पहले नंबर पर है. उसके पास 8000 टन से ज्यादा सोना रखा है. टॉप 10 में भारत भी है लेकिन सवाल यह है कि रूस सोना किसे बेच रहा है? तेल बेचने पर तो पश्चिम देशों ने पाबंदी लगा रखी है, अभी थोड़ी मोहलत मिली है तो सोना कौन खरीदेगा? और क्या सोना बेचना ही उसके पास विकल्प था या चीन एंगल है?

रूस के बारे में जानने से पहले आपको 1991 का वो दौर याद करना चाहिए, जब भारत को मजबूरी में अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था. देश की अर्थव्यवस्था हांफ रही थी. आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा बची नहीं थी. कुछ दिन का मुद्रा भंडार था, तो भारत की अर्थव्यवस्था को दिवालिया होने से बचाने के लिए सोना गिरवी रखकर कर्ज लेना पड़ा.

तब भारत ने सोना किसके पास गिरवी रखा था?

उस समय देश में लाइसेंस राज था. हर चीज के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था. कंपनी क्या बनाएगी, कितना बनाएगी, कहां बेचेगी, हर चीज सरकार तय करती थी. उस समय खाड़ी युद्ध हुआ था. भारत के सामने तेल खरीदने का संकट पैदा हो गया. सोना गिरवी रखना देश की साख पर धब्बा भी था लेकिन इंग्लैंड और दूसरे देशों के बैंक कह रहे थे कि हम पैसा तभी देंगे जब सोना भारत से बाहर किसी देश में रखा जाएगा. 67 टन सोना था, जिसके बदले में 400 मिलियन डॉलर से ज्यादा कर्ज मिलता. ऐसे मजबूर होकर विशेष विमान से आरबीआई ने बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान के पास सोना गिरवी रखा.

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ज्यादा समय तक यह जानकारी छिपी नहीं रही. आखिरकार, सरकार ने संसद में बताया कि ऐसा करना जरूरी क्यों था. वैसे, कुछ ही महीनों में सरकार ने सोना वापस खरीद लिया. हाल के वर्षों में तो भारत के केंद्रीय बैंक ने 100 टन सोना खरीदा भी है. वक्त-वक्त की बात है.

अब रूस का सोना कौन खरीद रहा?

हां, रूस वित्तीय संकट में जरूर है. दो महीने में 14 टन से ज्यादा सोना रूस ने बेचा है. यूक्रेन युद्ध पर भारी सैन्य खर्च के कारण रूस की इकोनॉमी पर प्रेशर है. ऐसे में वह अपने केंद्रीय बैंक के भंडार से सोना निकालकर चीन को बेच रहा है. दरअसल, रूस प्रतिबंध के चलते दुनिया के प्रमुख एक्सचेंजों पर बिक्री नहीं कर सकता इसलिए वह चीनी युआन सहित दूसरे बाजारों का उपयोग कर रहा है.

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सोना बेचना रूस का बड़ा दांव कैसे?

आमतौर पर बड़ा संकट दिखता है लेकिन सोना इसी दिन के लिए रखा जाता है. संकट से उबरने के लिए. यह कोई बजट घाटा पूरा करने की घबराहट भरी कोशिश भी नहीं है. एक्सपर्ट इसे रूस के सेंट्रल बैंक का समझदारी भरा कदम मान रहे हैं. असल में तेल से होने वाली कम कमाई की भरपाई के लिए संपत्तियों को बेचना जरूरी हो गया था. अब रूस के पास दो विकल्प था. हालांकि, रूस अपने युआन रिजर्व (चीनी मुद्रा भंडार) को खत्म नहीं करना चाहता. विदेशी निवेशकों के बाजार से बाहर निकलने के कारण बाजार में लिक्विडिटी (नकदी) कम हो गई है.

इधर, बढ़ती महंगाई और बाजार में अनिश्चितता के कारण सोने की मांग बढ़ रही है, जिससे सोने की कीमतें भी बढ़ रही हैं इसलिए भौतिक रूप में सोना बेचना एक तर्कसंगत कदम है. हां, इससे सोना बेचकर रूस को फायदा ज्यादा हुआ. अगर यह प्रतिबंध लगने से पहले हुआ होता, तो इसका असर सोने की वैश्विक कीमतों पर भी पड़ता. चूंकि, रूस को किसी भी तरह की कीमत तय करने की प्रक्रिया से बाहर रखा गया है और वह न तो वैश्विक एक्सचेंजों पर सोना बेच सकता है और न ही उसका निर्यात कर सकता है, इसलिए सोने की वैश्विक कीमतों पर इसका कोई असर पड़ने की संभावना नहीं है.

चीनी मुद्रा वाला एंगल क्या है?

असल में रूस के युआन मुद्रा निकालने से दोनों ही पक्षों के लिए समस्याएं खड़ी हो सकती थीं. इससे रूबल (रूसी मुद्रा) इतना मजबूत होता कि उसे बजट के हिसाब से संभालना मुश्किल हो सकता था. साथ ही, युआन की मांग भी कम रहने की आशंका थी, क्योंकि रूसी कंपनियों के पास पहले से ही काफी मात्रा में युआन मौजूद है और वे इसे और खरीदने की इच्छुक नहीं होंगी. ऐसे में रूस ने फिजिकल गोल्ड निकालना ही ठीक समझा.