Advertisement
trendingNow13157168
Hindi Newsबिजनेसतेल की कमाई भी नहीं आई काम, जंग ने तोड़ी कमर; रूस को 25 साल बाद बेचना पड़ा इतना टन सोना

तेल की कमाई भी नहीं आई काम, जंग ने तोड़ी कमर; रूस को 25 साल बाद बेचना पड़ा इतना टन सोना

2022 से 2025 के बीच रूस ने सोना और विदेशी मुद्रा मिलाकर 15 ट्रिलियन रूबल (करीब 150 अरब डॉलर) से अधिक की बिक्री की. इसके अलावा, 2026 के पहले दो महीनों में ही 3.5 ट्रिलियन रूबल (करीब 35 अरब डॉलर) की अतिरिक्त बिक्री की गई. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 28, 2026, 10:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तेल की कमाई भी नहीं आई काम, जंग ने तोड़ी कमर; रूस को 25 साल बाद बेचना पड़ा इतना टन सोना

Russia Sells Gold : रूस ने 25 साल में पहली बार अपने सेंट्रल बैंक के रिजर्व से फिजिकल सोना बेचना शुरू कर दिया है. ये कदम सरकार द्वारा बढ़ते बजट घाटे को पूरा करने के लिए उठाया गया है. रूस लगातार बढ़ते सैन्य खर्च के कारण दबाव में है. ये जानकारी बर्लिन स्थित मीडिया आउटलेट bne IntelliNews की रिपोर्ट में सामने आई है.

रेगुलेटरी आंकड़ों के मुताबिक, 2022 से 2025 के बीच रूस ने सोना और विदेशी मुद्रा मिलाकर 15 ट्रिलियन रूबल (करीब 150 अरब डॉलर) से अधिक की बिक्री की. इसके अलावा, 2026 के पहले दो महीनों में ही 3.5 ट्रिलियन रूबल (करीब 35 अरब डॉलर) की अतिरिक्त बिक्री की गई. सिर्फ जनवरी 2026 में रूस के सेंट्रल बैंक ने 3 लाख औंस सोना बेचा, जबकि फरवरी में 2 लाख औंस की बिक्री हुई. ये कदम रिजर्व मैनेजमेंट में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है. पहले सोने के लेन-देन ज्यादातर कागजी होते थे. लेकिन, हाल के महीनों में सेंट्रल बैंक ने असली गोल्ड बार्स बाजार में बेचना शुरू कर दिया है.

इसका असर ये हुआ है कि रूस का कुल गोल्ड रिजर्व घटकर 74.3 मिलियन औंस रह गया है. ये पिछले चार साल का सबसे निचला लेवल है. जनवरी और फरवरी में कुल 14 टन सोने की बिक्री की गई. बता दें, 2002 की दूसरी तिमाही के बाद सबसे बड़ी दो महीने की बिक्री है. जब एक बार में 58 टन सोना बेचा गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

रूस की आर्थिक स्थिति पर दबाव

ये बिक्री ऐसे समय में हो रही है जब रूस की आर्थिक स्थिति पर दबाव बढ़ता जा रहा है. 2025 में देश का बजट घाटा GDP का 2.6% रहा, जबकि शुरुआती अनुमान 0.5% था. अर्थशास्त्रियों के मुताबिक वास्तविक घाटा 3.4% तक हो सकता है, क्योंकि कुछ भुगतान 2026 तक टाल दिए गए हैं. साल के दूसरे हिस्से में तेल की कीमतों में गिरावट और अमेरिका के कड़े प्रतिबंधों के कारण रूस की आय पर भी असर पड़ा है. तेल और गैस से मिलने वाला टैक्स अब कुल रेवेन्यू का सिर्फ 20% रह गया है. ये युद्ध से पहले के स्तर का लगभग आधा है.

सोने की बिक्री का एक कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमतों में तेज उछाल भी है. इस वक्त गोल्ड की कीमत 5,000 डॉलर प्रति औंस से ऊपर पहुंच गई है. इसके चलते 28 फरवरी तक रूस के कुल विदेशी मुद्रा भंडार 809 अरब डॉलर से ज्यादा हो गए हैं. हालांकि, इनमें से करीब 300 अरब डॉलर की संपत्ति पश्चिमी देशों में फ्रीज है. 

 दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा गोल्ड होल्डर

वर्तमान में रूस के पास 2,000 टन से ज्यादा सोना है, जिससे वो दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा गोल्ड होल्डर बना हुआ है. रूस ने पिछले कई वर्षों में अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाया था. ताकि डॉलर पर निर्भरता कम की जा सके. 2022 के बाद से सरकार बजट दबाव को संभालने के लिए कई उपाय कर रही है. इसमें नेशनल वेलफेयर फंड से पैसा निकालना (जिसमें अभी करीब 4 ट्रिलियन रूबल बचे हैं), घरेलू बॉन्ड (OFZ) जारी करना और वैट (VAT) दरों में बढ़ोतरी शामिल है. ये सरकार की कुल आय का लगभग 40% हिस्सा है.

तेल पर हो रहा है फायदा

रूस को ईरान युद्ध से कुछ समय के लिए फायदा हुआ है. होर्मुज में तनाव के कारण तेल सप्लाई प्रभावित हुई और कीमतें बढ़ गईं. इसका लाभ उठाकर रूस ज्यादा दाम पर तेल बेच रहा है. भारत पहले मध्य पूर्व पर निर्भर था. अब सुरक्षित सप्लाई के लिए फिर से रूस से तेल खरीद रहा है. ये फैसला सस्ता और भरोसेमंद विकल्प पाने के लिए लिया गया है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

Russia Sells Gold

Trending news

ईरान और इजरायल-अमेरिका विवाद, वैश्विक अराजकता और भारतीय हितों की परीक्षा कैसे?
Iran war
ईरान और इजरायल-अमेरिका विवाद, वैश्विक अराजकता और भारतीय हितों की परीक्षा कैसे?
पंजाब में ‘स्वास्थ्य क्रांति’ ने पांव पसारे, 109 आम आदमी क्लीनिक जनता को समर्पित
punjab health scheme
पंजाब में ‘स्वास्थ्य क्रांति’ ने पांव पसारे, 109 आम आदमी क्लीनिक जनता को समर्पित
JK पुलिस का पंजाब में बड़ा ऑपरेशन, A++ कैटेगरी के पाकिस्तानी आतंकी समेत 3 गिरफ्तार
jammu kashmir terror news
JK पुलिस का पंजाब में बड़ा ऑपरेशन, A++ कैटेगरी के पाकिस्तानी आतंकी समेत 3 गिरफ्तार
गेहूं कटाई से पहले पंजाब ने की तेल आपूर्ति की मांग, CM बोले- केंद्र तुरंत एक्शन ले
Bhagwant Mann
गेहूं कटाई से पहले पंजाब ने की तेल आपूर्ति की मांग, CM बोले- केंद्र तुरंत एक्शन ले
पश्चिम एशिया तनाव का केरलम चुनाव पर भी असर, वोटिंग और रिजल्ट पर कैसे पडे़गा Impact?
Kerala Assembly Election 2026
पश्चिम एशिया तनाव का केरलम चुनाव पर भी असर, वोटिंग और रिजल्ट पर कैसे पडे़गा Impact?
तमिलनाडु में 164 सीटों पर चुनाव लड़ेगी DMK, सहयोगियों को दीं 70 सीटें
Assembly Election 2026
तमिलनाडु में 164 सीटों पर चुनाव लड़ेगी DMK, सहयोगियों को दीं 70 सीटें
अभिषेक बनर्जी भाषण खत्म ही किए थे, तभी स्टेज पर लगी आग; मच गई अफरा-तफरी
West Bengal
अभिषेक बनर्जी भाषण खत्म ही किए थे, तभी स्टेज पर लगी आग; मच गई अफरा-तफरी
GeM के जरिए नई शुरुआत, तेज-पारदर्शी खरीद के लिए सेना की पहल; किसके साथ हुआ पहला करार
Indian Army
GeM के जरिए नई शुरुआत, तेज-पारदर्शी खरीद के लिए सेना की पहल; किसके साथ हुआ पहला करार
कितना खतरनाक है 'सिकाडा'? कोरोना के इस वेरिएंट के वे लक्षण, जिससे डरी दुनिया
Coronavirus
कितना खतरनाक है 'सिकाडा'? कोरोना के इस वेरिएंट के वे लक्षण, जिससे डरी दुनिया
पीएम मोदी-ट्रंप की बातचीत में एलन मस्क की भी हुई एंट्री? MEA ने खोली दावों की पोल
PM Modi
पीएम मोदी-ट्रंप की बातचीत में एलन मस्क की भी हुई एंट्री? MEA ने खोली दावों की पोल