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रूस ने बंद किया 'सस्ता' तेल, अब वही भारत दोस्त पुतिन को भर-भरकर भेज रहा पेट्रोल, आखिर कैसे पलटी बाजी?

India-Russia Relation: रूस ने भारत को बेचे जाने वाले कच्चे तेल पर छूट को खत्म कर दिया है. अब रूसी तेल पर भारत को कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है. वहीं दूसरी तरफ जब रूस में पेट्रोल की किल्लत हो रही है, तो भारत पुतिन के देश को पेट्रोल भेज रहे हैं.

Written ByBavita Jha
Published: Jul 23, 2026, 08:00 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 08:23 PM IST
रूस ने बंद किया 'सस्ता' तेल, अब वही भारत दोस्त पुतिन को भर-भरकर भेज रहा पेट्रोल, आखिर कैसे पलटी बाजी?

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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