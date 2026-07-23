रूस ने बंद किया 'सस्ता' तेल, अब वही भारत दोस्त पुतिन को भर-भरकर भेज रहा पेट्रोल, आखिर कैसे पलटी बाजी?

India Oil Export-Import: ईरान युद्ध ने कच्चे तेल के आयात-निर्यात का पूरा समीकरण ही बदल दिया है. दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल आयातक और उपभोक्ता देश भारत के लिए तेल के बाजार में होने वाला छोटा-सा बदलाव भी बड़ा असर डालता है. रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर देश है, लेकिन फिलहाल वो खुद मुश्किल में फंसा है. एक तरफ वो भारत के गैसोलीन की खरीदारी कर रहा है, तो क्रूड ऑयल की बढ़ती डिमांड के चलते भारतीय रिफाइनरियों को दिए जाने वाले डिस्काउंट को खत्म कर दिया है.
खाड़ी युद्ध और होर्मुज का गलियारा पहले से बंद है. 20 फीसदी कच्चे तेल का आयात-निर्यात इसी रास्ते से होता है. अब हूती विद्रोहियों की ओर से लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों पर हमले तेज हो गए हैं, जिसके बाद से कच्चे तेल की डिमांड और बढ़ गई है. रूसी तेल की बढ़ती डिमांड के बीच भारतीय रिफाइनरियों को मिलने वाला डिस्काउंट भी खत्म कर दिया गया है. तेल की सप्लाई बाधित होने के कारण वैकल्पिक ग्रेड के कच्चे तेल की मांग बढ़ गई है. जिसकी वजह से भारत को बेचे जाने वाले रूसी कच्चे तेल पर ट्रेडर्स ने डिस्काउंट देना लगभग बंद कर दिया है. सरकारी तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम (BPCL) ने खुद इसकी जानकारी दी है.
युद्ध के चलते खाड़ी देशों से आने वाले तेल की खेप कम हो गई है, ऐसे में रूसी तेल की डिमांड बढ़ी, तो ट्रेडर्स की ओर से भारतीय रिफाइनरियों को तेल की कीमत पर मिलने वाला डिस्काउंट कम या पूरी तरह से खत्म कर दिया गया. कुछ समय पहले तक रूसी यूराल्स (Urals) ग्रेड के कच्चे तेल पर भारत को डेटेड ब्रेंट (Dated Brent) के मुकाबले 10 डॉलर प्रति बैरल तक की छूट मिल रही थी. भारत रूसी तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है. जून 2026 में भारत ने रूस से कुल 5.5 अरब यूरो का रूसी तेल खरीदा है. तेल की खरीद पर 48.8 करोड़ यूरो खर्च किए गए. मई 2026 में भारत के कुल तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी 40 फीसदी रही.
मौजूदा हालात में रूस खुद मजबूर हो चुका है. लगभग 80 अरब बैरल के कच्चे तेल भंडार वाले रूस में पेट्रोल-डीजल की भारी दिक्कत देखी जा रही है. पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लग रही है. रूस को जरूरत को पूरा करने के लिए भारत से गैसोलीन का आयात करना पड़ रहा है. करीब 60000 मीट्रिक टन पेट्रोल भारत से आयात किया गया है. भारत स्थित रूसी रिफाइनरी Nayara Energy के जरिए 60 हजार टन पेट्रोल रूस भेजा गया है.
यूक्रेन की ओर से रूस की रिफाइनरियों को निशाना बनाया जा रहा है. इन हमलों ने रूस की ऑयल रिफाइनिंग क्षमता को 40 फीसदी तक घटा दिया है. तेल की रिफाइनिंग नहीं हो पाने के चलते रूस में गैसोलीन की भारी दिक्कत हो रही है. यूक्रेन ने हाल ही में रूस के बश्कोर्तोस्तान स्थित गैजप्रोम नेफ्टेखिम (Gazprom Neftekhim) की सलावत रिफाइनरी को निशाना बनाया है. इससे पहले अफिप्स्की (Afipsky) रिफाइनरी पर हमले किए गए थे. गैजप्रोम नेफ्टेखिम हर साल 72 लाख टन तेल की रिफाइनिंग करती है. रूस की कुल रिफाइनिंग क्षमता में इसकी हिस्सेदारी करीब 2.7% की है. रिफाइनरियों पर हो रहे हमले के चलते रूस को पेट्रोल की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है.