/यूक्रेन के ड्रोन हमलों से हिल गया रूस, जिस देश को बेचा क्रूड ऑयल; अब उसी भारत से मांगना पड़ रहा पेट्रोल

शिप ट्रैकिंग डेटा और एनर्जी एक्स्पर्ट के अनुसार इतिहास में यह पहला मौका है, जब रूस भारत से इतनी बड़ी मात्रा में पेट्रोल का आयात कर रहा है. कमोडिटी मार्केट एनालिटिक्स फर्म 'केप्लर' (Kepler) के अनुसार जून में भारत से रोजाना करीब 12,000 बैरल पेट्रोल रूस भेजा गया. जुलाई में यह आंकड़ा बढ़कर करीब 21,000 बैरल रोजाना तक पहुंच गया. यदि इन दोनों महीनों को मिलाकर देखें तो भारत से रूस को 10 लाख बैरल से भी ज्यादा पेट्रोल की सप्लाई हुई है. सूत्रों का कहना है कि अगस्त में भी भारत की तरफ से यह सप्लाई जारी रही है. इसके अलावा, समुद्र में कई जहाजों द्वारा गुप्त रूप से 'शिप-टू-शिप' ट्रांसफर करके और बिना मंजिल घोषित किये भी ईंधन को रूस के पोर्ट तक पहुंचाया जा रहा है.