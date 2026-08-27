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यूक्रेन के ड्रोन हमलों से हिल गया रूस, जिस देश को बेचा क्रूड ऑयल; अब उसी भारत से मांगना पड़ रहा पेट्रोल

Russia Petrol Crisis: रूस ने पिछले चार साल के दौरान भारत और चीन को भर-भरकर क्रूड ऑयल की सप्लाई की है. लेकिन अब रूस की जरूरत में भारत की तरफ से पेट्रोल की सप्लाई की जा रही है. दरअसल, यूक्रेन के हमलों में रूसी रिफाइनरियां पूरी तरह तहस-नहस हो गई हैं.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 27, 2026, 05:12 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 05:12 PM IST
यूक्रेन के ड्रोन हमलों से हिल गया रूस, जिस देश को बेचा क्रूड ऑयल; अब उसी भारत से मांगना पड़ रहा पेट्रोल
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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