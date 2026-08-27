/यूक्रेन के ड्रोन हमलों से हिल गया रूस, जिस देश को बेचा क्रूड ऑयल; अब उसी भारत से मांगना पड़ रहा पेट्रोल

Petrol Demand From India: दुनिया के बड़े क्रूड ऑयल प्रोडक्शन करने वाले और रिफाइनिंग दिग्गजों में शामिल रूस एनर्जी क्राइसिस का सामना कर रहा है. यूक्रेन की तरफ से लगातार रूसी तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाकर किये जा रहे ड्रोन हमलों ने मास्को के पूरे फ्यूल सप्लाई सिस्टम को तहस-नहस कर दिया है. घरेलू बाजार में गहरा रहे तेल संकट से निपटने के लिए रूस को दूसरे देशों से तेल आयात करने पर मजबूर होना पड़ रहा है. ऑयल क्राइसिस से उबरने के लिए रूस हजारों किलोमीटर दूर स्थित भारत से पेट्रोल खरीद रहा है.
यूक्रेनी हमलों ने रूस की रिफाइनरियों को गंभीर नुकसान पहुंचाया है. जंग के बीच हुई तबाही से रिफाइनरियों का मेंटीनेंस, गर्मियों के दौरान तेल की बढ़ती डिमांड और लॉजिस्टिक इश्यू ने मॉस्को के लिए हालात को बेहद जटिल बना दिया है. नॉर्मल सिचुएशन में रूस की रिफाइनरियां घरेलू जरूरत के लायक ही पेट्रोल बना पाती हैं और उनके पास निर्यात के लिए बहुत कम सरप्लस रहता है. रिफाइनरियों का प्रोडक्शन घटते ही बाजार में बफर स्टॉक पूरी तरह खत्म हो गया.
पेट्रोल क्राइसिस के कारण रूस में तेल के एक्सपोर्ट को पूरी तरह से रोक दिया गया है. देश के कई हिस्सों में पेट्रोल पंपों पर व्हीकल्स के लिए तेल की लिमिट तय कर दी गई है. हालांकि, डीजल के मामले में रूस की स्थिति बेहतर है क्योंकि उसकी रिफाइनरियां जरूरत से ज्यादा डीजल बनाती हैं. इसके बावूजद सर्दियों से पहले स्टॉक रेडी करने के मकसद से सरकार ने डीजल एक्सपोर्ट पर कड़े बैन लगा दिये हैं.
शिप ट्रैकिंग डेटा और एनर्जी एक्स्पर्ट के अनुसार इतिहास में यह पहला मौका है, जब रूस भारत से इतनी बड़ी मात्रा में पेट्रोल का आयात कर रहा है. कमोडिटी मार्केट एनालिटिक्स फर्म 'केप्लर' (Kepler) के अनुसार जून में भारत से रोजाना करीब 12,000 बैरल पेट्रोल रूस भेजा गया. जुलाई में यह आंकड़ा बढ़कर करीब 21,000 बैरल रोजाना तक पहुंच गया. यदि इन दोनों महीनों को मिलाकर देखें तो भारत से रूस को 10 लाख बैरल से भी ज्यादा पेट्रोल की सप्लाई हुई है. सूत्रों का कहना है कि अगस्त में भी भारत की तरफ से यह सप्लाई जारी रही है. इसके अलावा, समुद्र में कई जहाजों द्वारा गुप्त रूप से 'शिप-टू-शिप' ट्रांसफर करके और बिना मंजिल घोषित किये भी ईंधन को रूस के पोर्ट तक पहुंचाया जा रहा है.
पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा पहलू यह है कि रूस से पेट्रोल को भारत से मंगा रहा है, उसका एक बड़ा हिस्सा खुद रूस के ही क्रूड ऑयल से तैयार हुआ है. देश में इस पेट्रोल का अहम सप्लायर गुजरात के वाडिनार स्थित 'नायरा एनर्जी' (Nayra Energy) की रिफाइनरी है. इस रिफाइनरी में रूसी तेल कंपनी की अहम हिस्सेदारी है. रूस-यूक्रेन जंग के बाद पश्चिमी देशों की तरफ से लगाए गए बैन के कारण रूस ने भारत को रियायती दर पर भारी मात्रा में क्रूड ऑयल बेचना शुरू किया था. भारतीय रिफाइनरियां इस रूसी क्रूड ऑयल को प्रोसेस्ड कर रही हैं. वहीं क्रूड ऑयल भारत में रिफाइन होकर वापस पेट्रोल के रूप में रूस की जरूरत को पूरा कर रहा है.
रूस को आमतौर पर पड़ोसी देश बेलारूस और कजाकिस्तान से तेल की सप्लाई होती है. बेलारूस की रिफाइनरियों में रूसी कंपनियों की हिस्सेदारी है और वहां रूसी क्रूड प्रोसेस होता है. लेकिन कजाकिस्तान खुद तेल का आयातक होने के कारण ज्यादा मदद करने की स्थिति में नहीं है. ऐसे में समुद्री रास्ते से होने वाला व्यापार ज्यादा अहम हो गया है. अबू धाबी की सीनियर एनर्जी एनालिस्ट नतालिया काटोना के अनुसार समुद्री रास्ते से रूस पहुंचे पेट्रोल के कार्गो में से कम से कम तीन बड़े कार्गो सीधे भारत की वाडिनार रिफाइनरी से रवाना हुए थे. इनमें से हर कार्गो में करीब 3.2 से 3.5 लाख बैरल पेट्रोल मौजूद था.
मोरक्को के तंगियर टर्मिनल और तुर्की के मर्सिन पोर्ट के जरिये भी रूस को पेट्रोल भेजा गया है. मर्सिन के पास अपनी कोई रिफाइनरी नहीं है और उससे ठीक एक हफ्ते पहले भारत से 5 लाख बैरल का बड़ा जहाज वहां खाली हुआ था. जानकारों का मानना है कि अप्रत्यक्ष रूट से रूस पहुंचा तेल भी मूल रूप से भारतीय ही था. पिछले चार साल के दौरान भारत और चीन, रूस से क्रूड ऑयल के सबसे बड़े खरीदार बनकर उभरे हैं और भारतीय इम्पोर्ट बास्केट में रूसी तेल की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही है. लेकिन अब रूस का भारत में बने तेल पर निर्भर होना इंटरनेशनल एनर्जी मार्केट में बड़े बदलाव का साफ इशारा है.
जानकारों का कहना है कि आने वाले समय में रूस तुर्की की रिफाइनरियों से पेट्रोल का आयात बढ़ा सकता है. लेकिन भारत उसके लिए बेहद भरोसेमंद सोर्स बना रहेगा. भारतीय रिफाइनरियों के पास निर्यात के लिए पर्याप्त सरप्लस पेट्रोल मौजूद है. खासतौर पर नायरा एनर्जी जैसी कंपनियां, जो यूरोपीय यूनियन के कड़े बैन का सामना कर रही हैं, रूसी क्रूड से बने तेल को किसी खरीदार को बेचने के लिए तैयार हैं. यूक्रेन जंग के बीच नया ट्रेंड दर्शाता है कि ग्लोबल तेल सप्लाई ग्लोबल ऑयल मार्केट में बैन और जंग की विभीषिका के बीच व्यापारिक रास्ते किस तरह अपनी नई दिशा तय कर रहे हैं.