Explainer : रूस से दूरी, वेनेजुएला से दोस्ती; भारत को किससे होगा फायदा? इस रिपोर्ट ने खोले बड़े राज

Russia to Venezuela crude oil : भारत सिर्फ अपने कच्चे तेल के इंपोर्ट के तरीके को बेहतर बनाकर लगभग $3 बिलियन बचा सकता है. ये बात SBI की एक हालिया रिपोर्ट में कही गई है. रूसी सप्लाई के एक हिस्से को वेनेजुएला के कच्चे तेल से बदलकर और अपनी इंपोर्ट रणनीति को अपडेट करके भारत कई फायदे हासिल कर सकता है. SBI के असेसमेंट रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत, रूसी तेल पर निर्भरता कम करके और वेनेज़ुएला के कच्चे तेल की खरीदारी बढ़ाकर अच्छी-खासी बचत कर सकता है.

SBI रिसर्च ने कहा कि वेनेजुएला के कच्चे तेल पर $10–12 प्रति बैरल की छूट भारतीय इंपोर्टर्स के लिए इस बदलाव को कमर्शियली फायदेमंद बनाने के लिए काफी होगी. रिपोर्ट में कहा गया है कि वेनेज़ुएला में शिफ्ट होने की स्थिति में भारत का फ्यूल इंपोर्ट बिल $3 बिलियन तक कम हो सकता है और $10-12 की छूट इस ऑप्शन को न्यूट्रल बना सकती है. SBI रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक, रूस के बजाय वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदने पर भारत सालाना $3 अरब की बचत कर सकता है. इस डील से भारतीय रुपए को मजबूती और महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद है.

वेनेज़ुएला के कच्चे तेल की कीमत USD $51 प्रति बैरल

रिपोर्ट में दिए गए ऑयल प्राइस डेटा के मुताबिक, अभी वेनेज़ुएला के कच्चे तेल की कीमत लगभग USD $51 प्रति बैरल है. रिसर्चर्स ने बताया कि रूसी कच्चे तेल को बदलने की इकोनॉमिक्स कई लागत वैरिएबल्स पर निर्भर करती है. इसमें ब्रेंट क्रूड की तुलना में छूट, शिपिंग की अवधि, बीमा शुल्क और कुल लॉजिस्टिक्स शामिल हैं. हालांकि, इस रिपोर्ट में एक बड़ी चुनौती पर जोर दिया गया है. ये है वेनेज़ुएला की भारत से दूरी. वेनेज़ुएला से शिपिंग रूट मिडिल ईस्ट के मुकाबले लगभग पांच गुना लंबे और रूस के रूट से लगभग दोगुने लंबे होने का अनुमान है. इससे कच्चे तेल की लैंडेड लागत बढ़ जाती है.

₹27,081 करोड़ की बड़ी बचत!

रूस के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीद को लेकर SBI रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक, अगर भारत रूस के बजाय वेनेजुएला से 'हेवी क्रूड' की खरीद बढ़ाता है. इससे देश को सालाना लगभग ₹27,081 करोड़ की बचत हो सकती है.

डोनाल्ड ट्रंप ने की थी बड़ी घोषणा

सोमवार यानी 2 फ़रवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर कहा था कि वे भारत पर 25 फीसदी के रेसिप्रोकल टैरिफ को घटाकर 18 फीसदी कर देंगे. इस दौरान अमेरिकी प्रेसिडेंट ने ये भी दावा किया था कि भारत ने रूस से तेल की खरीदारी को बंद कर दिया है. इस बीच ट्रंप के इस बयान के बाद रूस का बड़ा बयान सामने आया है. जी हां, रूस ने कहा है कि भारत ने तेल की खरीद रोकने की कोई बात नहीं कही है.

रिपोर्ट में शामिल अनुमानों से पता चलता है कि कुछ स्थितियों में वेनेज़ुएला का कच्चा तेल भारत के इंपोर्ट में एक बड़ा हिस्सा हो सकता है, जबकि रूसी वॉल्यूम में तेजी से गिरावट आएगी.