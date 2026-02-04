Advertisement
trendingNow13097802
Hindi NewsबिजनेसExplainer : रूस से दूरी, वेनेजुएला से दोस्ती; भारत को किससे होगा फायदा? इस रिपोर्ट ने खोले बड़े राज

Explainer : रूस से दूरी, वेनेजुएला से दोस्ती; भारत को किससे होगा फायदा? इस रिपोर्ट ने खोले बड़े राज

SBI रिसर्च ने कहा कि वेनेजुएला के कच्चे तेल पर $10–12 प्रति बैरल की छूट भारतीय इंपोर्टर्स के लिए इस बदलाव को कमर्शियली फायदेमंद बनाने के लिए काफी होगी.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Feb 04, 2026, 03:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Explainer : रूस से दूरी, वेनेजुएला से दोस्ती; भारत को किससे होगा फायदा? इस रिपोर्ट ने खोले बड़े राज

Russia to Venezuela crude oil :  भारत सिर्फ अपने कच्चे तेल के इंपोर्ट के तरीके को बेहतर बनाकर लगभग $3 बिलियन बचा सकता है. ये बात SBI की एक हालिया रिपोर्ट में कही गई है. रूसी सप्लाई के एक हिस्से को वेनेजुएला के कच्चे तेल से बदलकर और अपनी इंपोर्ट रणनीति को अपडेट करके भारत कई फायदे हासिल कर सकता है. SBI के असेसमेंट रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत, रूसी तेल पर निर्भरता कम करके और वेनेज़ुएला के कच्चे तेल की खरीदारी बढ़ाकर अच्छी-खासी बचत कर सकता है.

SBI रिसर्च ने कहा कि वेनेजुएला के कच्चे तेल पर $10–12 प्रति बैरल की छूट भारतीय इंपोर्टर्स के लिए इस बदलाव को कमर्शियली फायदेमंद बनाने के लिए काफी होगी. रिपोर्ट में कहा गया है कि वेनेज़ुएला में शिफ्ट होने की स्थिति में भारत का फ्यूल इंपोर्ट बिल $3 बिलियन तक कम हो सकता है और $10-12 की छूट इस ऑप्शन को न्यूट्रल बना सकती है. SBI रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक, रूस के बजाय वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदने पर भारत सालाना $3 अरब की बचत कर सकता है. इस डील से भारतीय रुपए को मजबूती और महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद है.

 वेनेज़ुएला के कच्चे तेल की कीमत USD $51 प्रति बैरल 

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट में दिए गए ऑयल प्राइस डेटा के मुताबिक, अभी वेनेज़ुएला के कच्चे तेल की कीमत लगभग USD $51 प्रति बैरल है. रिसर्चर्स ने बताया कि रूसी कच्चे तेल को बदलने की इकोनॉमिक्स कई लागत वैरिएबल्स पर निर्भर करती है. इसमें ब्रेंट क्रूड की तुलना में छूट, शिपिंग की अवधि, बीमा शुल्क और कुल लॉजिस्टिक्स शामिल हैं. हालांकि, इस रिपोर्ट में एक बड़ी चुनौती पर जोर दिया गया है. ये है वेनेज़ुएला की भारत से दूरी. वेनेज़ुएला से शिपिंग रूट मिडिल ईस्ट के मुकाबले लगभग पांच गुना लंबे और रूस के रूट से लगभग दोगुने लंबे होने का अनुमान है. इससे कच्चे तेल की लैंडेड लागत बढ़ जाती है. 

यह भी पढ़ें : मदर या फादर नहीं, 'परदादा' डील हो जाए तो दुनिया पर राज करेगा भारत! घबराए ट्रंप

₹27,081 करोड़ की बड़ी बचत!

रूस के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीद को लेकर SBI रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक, अगर भारत रूस के बजाय वेनेजुएला से 'हेवी क्रूड' की खरीद बढ़ाता है. इससे देश को सालाना लगभग ₹27,081 करोड़ की बचत हो सकती है.

डोनाल्ड ट्रंप ने की थी बड़ी घोषणा

सोमवार यानी 2 फ़रवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर कहा था कि वे भारत पर 25 फीसदी के रेसिप्रोकल टैरिफ को घटाकर 18 फीसदी कर देंगे. इस दौरान अमेरिकी प्रेसिडेंट ने ये भी दावा किया था कि भारत ने रूस से तेल की खरीदारी को बंद कर दिया है. इस बीच ट्रंप के इस बयान के बाद रूस का बड़ा बयान सामने आया है. जी हां, रूस ने कहा है कि भारत ने तेल की खरीद रोकने की कोई बात नहीं कही है.

रिपोर्ट में शामिल अनुमानों से पता चलता है कि कुछ स्थितियों में वेनेज़ुएला का कच्चा तेल भारत के इंपोर्ट में एक बड़ा हिस्सा हो सकता है, जबकि रूसी वॉल्यूम में तेजी से गिरावट आएगी.

 

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

Crude oil Game

Trending news

इसमें कोई डाउट नहीं मैडम! चीफ जस्टिस ने ऐसा क्या कहा, ममता बनर्जी ने जोड़ लिए हाथ
Supreme Court News
इसमें कोई डाउट नहीं मैडम! चीफ जस्टिस ने ऐसा क्या कहा, ममता बनर्जी ने जोड़ लिए हाथ
'दोबारा सत्ता में नहीं लौट पाएंगी ममता',SIR मुद्दे के बीच BJP ने बंगाल CM को घेरा
Mamata Banerjee
'दोबारा सत्ता में नहीं लौट पाएंगी ममता',SIR मुद्दे के बीच BJP ने बंगाल CM को घेरा
घर पर खाना लेने आए व्यक्ति को देख पत्नी पर हुआ शक, जालिम पति ने दी तालिबानी सजा
Karnataka News
घर पर खाना लेने आए व्यक्ति को देख पत्नी पर हुआ शक, जालिम पति ने दी तालिबानी सजा
अगर मर्यादा टूटी, लोकतंत्र की आत्मा ढह जाएगी... लोकसभा में भड़के स्पीकर ओम बिरला
Lok Sabha
अगर मर्यादा टूटी, लोकतंत्र की आत्मा ढह जाएगी... लोकसभा में भड़के स्पीकर ओम बिरला
ममता बनर्जी की दलीलें सुन SC ने चुनाव आयोग को भेजा नोटिस, 9 फरवरी तक मांगा जवाब
Mamata Banerjee
ममता बनर्जी की दलीलें सुन SC ने चुनाव आयोग को भेजा नोटिस, 9 फरवरी तक मांगा जवाब
जहां पढ़ने का हर भारतीय छात्रों का होता है सपना, वहां हुआ एडमिशन, फिर किया सुसाइड
Mumbai News
जहां पढ़ने का हर भारतीय छात्रों का होता है सपना, वहां हुआ एडमिशन, फिर किया सुसाइड
एक सबूत ‌दिखा दो, कुर्सी छोड़ देंगे...खरगे के बेटे का BJP को खुला चैलेंज क्यों?
Priyank Kharge
एक सबूत ‌दिखा दो, कुर्सी छोड़ देंगे...खरगे के बेटे का BJP को खुला चैलेंज क्यों?
जनरल नरवणे की किताब पब्लिश नहीं थी तो राहुल गांधी को कैसे मिली? संसद में सब दिखाया
manoj mukund naravane book controversy
जनरल नरवणे की किताब पब्लिश नहीं थी तो राहुल गांधी को कैसे मिली? संसद में सब दिखाया
राहुल गांधी ने किसको कह दिया गद्दार दोस्त? संसद के बाहर दोनों में हुई तीखी बयानबाजी
Rahul Gandhi
राहुल गांधी ने किसको कह दिया गद्दार दोस्त? संसद के बाहर दोनों में हुई तीखी बयानबाजी
36 घंटे बीत गए, पर शर्तें कहां हैं? भारत-US डील पर जयराम रमेश का सरकार से तीखा सवाल
Jairam ramesh
36 घंटे बीत गए, पर शर्तें कहां हैं? भारत-US डील पर जयराम रमेश का सरकार से तीखा सवाल