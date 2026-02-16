Advertisement
trendingNow13111716
Hindi NewsबिजनेसGold Price: ट्रंप के साथ पुतिन ने मिलाया हाथ, अब महा क्रैश होगा सोना ! एक लाख से नीचे लुढ़केंगे दाम? इस डील में क्या होगा खास

Gold Price: ट्रंप के साथ पुतिन ने मिलाया हाथ, अब महा क्रैश होगा सोना ! एक लाख से नीचे लुढ़केंगे दाम? इस डील में क्या होगा खास

Gold Rate Today:  दो हफ्ते पहले तक सोने की कीमत जिस रॉकेट की रफ्तार से भाग रही थी अब उसने यूटर्न ले लिया है. सोने की कीमत गिरने लगी है. अगर ऑल टाइम हाई रेट से तुलना करें तो सोना अब तक 40000 रुपये तक गिर चुका है. 29 जनवरी 2026 को सोने की रिकॉर्ड कीमत 1.92 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई थी.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Feb 16, 2026, 06:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gold Price: ट्रंप के साथ पुतिन ने मिलाया हाथ, अब महा क्रैश होगा सोना ! एक लाख से नीचे लुढ़केंगे दाम? इस डील में क्या होगा खास

Gold Price Crash: दो हफ्ते पहले तक सोने की कीमत (Gold Rate) जिस रॉकेट की रफ्तार से भाग रही थी अब उसने यूटर्न ले लिया है. सोने की कीमत गिरने लगी है. अगर ऑल टाइम हाई रेट से तुलना करें तो सोना अब तक 40000 रुपये तक गिर चुका है. 29 जनवरी 2026 को सोने की रिकॉर्ड कीमत 1.92 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई थी. जबकि 16 फरवरी को सोने की कीमत 1.52 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है. जिन लोगों को सोना-चांदी खरीदना है, उनकी मुश्किल ये है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि सोना अभी सस्ता होगा या महंगा. कीमत गिरेगी या चढ़ जाएगाी. लोगों को इंतजार है कि सोने की कीमत कब कम होगी. सोने की कीमतों को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट आ रही है, जिसे जानकर आप गदगद हो जाएंगे. सोना भयंकर सस्ता होने की उम्मीद है. अगर सारे कयास सही साबित हुए तो सोने की कीमत 1 लाख रुपये से भी नीचे आ सकती है.  

1 लाख रुपये से भी सस्ता होगा सोना ?  

दरअसल सोने की कीमतों पर जियो पॉलिटिकल  टेंशन, ग्लोबल इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, बड़ी डीलों, देश-दुनिया की खबरों का असर पड़ता है.  जिस सोने ने साल 2025 में रिकॉर्ड तोड़ तेजी हासिल की, अब उसमें कमजोरी के संकेत नजर आ रहे हैं. ब्लूमबर्ग की ताजा रिपोर्ट ने इस ओर इशारा कर दिया है कि सोने की कीमतों में आने वाले दिनों में और गिरावट आ सकती है. सोने की कीमत में महा गिरावट आ सकती है और कीमत 1 लाख रुपये से नीचे जा सकती है.  ट्रेड के बाद ट्रंप के साथ एक और डील पर बन रही बात, अगर अमेरिका मान गया भारत की ये शर्त तो घट जाएगा आपके घर का बिल

Add Zee News as a Preferred Source

 

रूस से यूटर्न से सोना होगा क्रैश ? 

रिपोर्ट के मुताबिक रूस अमेरिका के साथ एक डील करने जा रहा है.रूस अमेरिकी डॉलर बेस्ड ट्रेड पेमेंट सिस्टम में वापसी की तैयारी कर रहा है. साल 2022 में वो अमेरिका के SWIFT पेमेंट सिस्टम से बाहर हो गया था. अब वो फिर से इसमें वापसी चाह रहा है. रूस का ये फैसला  BRICS देशों की उस रणनीति के विपरीत है, जिसमें ये देश डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहते हैं. इसका मकसद ब्रिक्स देशों की स्थानीय करेंसी को प्रमोट करना है, लेकिन रुस के इस फैसले से ब्रिक्स देशों के डी डॉलराइजेशन को झटका लगेगा.  

सोने की कीमतें हो सकती है क्रैश, 1 लाख से नीचे आ सकती है कीमत  

अमेरिका और रूस के बीच डॉलर में डील होने से सोने की कीमतों में गिरावट आएगी.रूस के डॉलर में ट्रेड करने से सोने की मांग में कमी आएगी.दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश देश रूस के डॉलर की ओर वापसी करने से केंद्रीय बैंकों की ओर से सोने की खरीदारी कम की जा सकती है.जो देश अभी डॉलर के खिलाफ सोने को हथियार बनाने के मकसद से उसे अपने खजाने में भर रहे हैं, वो ऐसा करना बंद कर देंगे. सबसे दिलचस्प बात ये है कि ब्रिक्स देशों के बैंक दुनिया का 50% से ज्यादा सोना खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी मांग बढ़ रही है और मांग बढ़ने के साथ-साथ कीमतों में तेजी आ रही है. जब  रूस के डॉलर में ट्रेड करने लगेगा तो ये देश ऐसा करना बंद कर देंगे, क्योंकि डॉलर फिर से मजबूत हो जाएगा. केंद्रीय बैंकों की ओर से सोने की खरीदारी बंद होने से बाजार में इसकी सप्लाई बढ़ जाएगी. ये बैंक अपना जमा किया हुआ सोना बाजार में बेचना भी शुरू कर सकते हैं.सप्लाई बढ़ेगी तो कीमतों में भारी कमी आएगी. डॉलर ट्रेड में रुस की वापसी होने से डॉलर मजबूत होगा. डॉलर मजबूत होने का मतलब है कि निवेशक सोने से पैसा निकालकर डॉलर बॉन्ड में लगाने लगेंगे, जिसके सोने में बिकवाली हावी हो जाएगी और सोना क्रैश हो जाएगा.  

FAQ सवाल: क्या ये सोना खरीदने का सही समय है ?

जवाब: सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है. ऐसे में मार्केट एक्सपर्ट लोगों को, खासकर गहने के खरीदारों को थोड़ा-थोड़ा कर खरीदने की सलाह देते हैं. 

सवाल: आज 24 कैरेट सोने का भाव क्या है?
जवाब: आज इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर आज 24 कैरेट वाले सोने की कीमत 1.52 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम है. 

सवाल: किस कैरेट में सोने के गहने बनाना सबसे सुरक्षित है ? 
जवाब: 24 कैरेट वाला सोना सबसे शुद्ध होता है, लेकिन सबसे ज्यादा गहने 22 कैरेट वाले सोने में बनाए जाते हैं. 

सवाल: सोने की कीमत में क्या गिरावट आने की संभावना है ?  
जवाब: सोने कीमतें, जियो पॉलिटिकल टेंशन, ग्लोबल टेंशन, देश-दुनिया की खबरें पर निर्भर करती है. शॉर्ट टर्म में सोने की कीमत भले गिरे, लेकिन लॉग टर्म में इसमें तेजी बने रहने की उम्मीद है. 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

Gold

Trending news

साए की तरह जो शख्स मनमोहन सिंह के साथ रहा, वो अब ममता को देखना चाहता है PM
Bengal Assembly Elections
साए की तरह जो शख्स मनमोहन सिंह के साथ रहा, वो अब ममता को देखना चाहता है PM
'अपनी कब्र के लिए जगह नहीं मिलेगी...', हुमायूं कबीर को BJP नेता की खुली चेतावनी
Babri Masjid Row
'अपनी कब्र के लिए जगह नहीं मिलेगी...', हुमायूं कबीर को BJP नेता की खुली चेतावनी
तृषा पर विवादित टिप्पणी कर बुरे फंसे तमिलनाडु BJP चीफ, छीछालेदर के बाद बोलें सॉरी
Tamil Nadu news
तृषा पर विवादित टिप्पणी कर बुरे फंसे तमिलनाडु BJP चीफ, छीछालेदर के बाद बोलें सॉरी
आतंकवादियों को मरने से डर लगता है, गला भी सूखता है; सेना के खौफ से दाढ़ी ही कटवा ली
Jammu Kashmir
आतंकवादियों को मरने से डर लगता है, गला भी सूखता है; सेना के खौफ से दाढ़ी ही कटवा ली
आज होगा AI के महाकुंभ का आगाज, कुछ ही देर में पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन
AI Summit
आज होगा AI के महाकुंभ का आगाज, कुछ ही देर में पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन
'ये ट्रेंड बन चुका है', हिमंत बिस्वा सरमा शूटिंग विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
Himanta Biswa Sarma
'ये ट्रेंड बन चुका है', हिमंत बिस्वा सरमा शूटिंग विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
आज होगा AI के महाकुंभ का आगाज, कुछ ही देर में पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन
AI Summit
आज होगा AI के महाकुंभ का आगाज, कुछ ही देर में पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन
Bengaluru: मैटरनिटी फोटोशूट में व्यस्त थी मां, तालाब में डूबने से बड़े बेटे की मौत
bengaluru news
Bengaluru: मैटरनिटी फोटोशूट में व्यस्त थी मां, तालाब में डूबने से बड़े बेटे की मौत
केरल में लेफ्ट सरकार की पहले की तारीफ, अब मणिशंकर अय्यर ने स्‍टालिन को क्‍यों सराहा?
Mani Shankar Aiyar
केरल में लेफ्ट सरकार की पहले की तारीफ, अब मणिशंकर अय्यर ने स्‍टालिन को क्‍यों सराहा?
जब ग्लोबल आइकन से मिले शब्दों के जादूगर! शशि थरूर ने प्रियंका के लिए लिखा पोस्ट जो..
Priyanka Chopra
जब ग्लोबल आइकन से मिले शब्दों के जादूगर! शशि थरूर ने प्रियंका के लिए लिखा पोस्ट जो..