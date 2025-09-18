रूस की अमेर‍िका को दो-टूक, कहा-भारत पर धमक‍ियों का असर नहीं...चीन को लेकर कही यह बात
रूस की अमेर‍िका को दो-टूक, कहा-भारत पर धमक‍ियों का असर नहीं...चीन को लेकर कही यह बात

US Tariff Against India: अमेर‍िका ने भारत के रूस से सस्‍ता क्रूड ऑयल खरीदने पर नाराजगी जताई है. इसके बाद अमेर‍िका ने भारतीय न‍िर्यात पर 50 प्रत‍िशत का टैर‍िफ लगाने की बात कही है. लेक‍िन रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा क‍ि भारत पर इसका असर नहीं होगा. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Sep 18, 2025, 10:35 PM IST
रूस की अमेर‍िका को दो-टूक, कहा-भारत पर धमक‍ियों का असर नहीं...चीन को लेकर कही यह बात

Russian Minister Sergei Lavrov: अमेर‍िका की तरफ से प‍िछले द‍िनों भारतीय न‍िर्यात पर 25 प्रत‍िशत का रेस‍िप्रोकल टैर‍िफ लगाया गया था. बाद में अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि ने 25 प्रत‍िशत का एक्‍सट्रा टैर‍िफ लगाने का ऐलान क‍िया. इस तरह भारत से अमेर‍िका को न‍िर्यात क‍िये जाने वाले सामान पर एक्‍सपोर्टर को 50 प्रत‍िशत का टैर‍िफ देना पड़ रहा है. इसका असर यह हुआ क‍ि भारतीय एक्‍सपोर्टर के ऑर्डर में ग‍िरावट आने लगी. अमेर‍िकी की तरफ से इस कदम को उठाए जाने के पीछे भारत का रूस से कम दाम पर क्रूड ऑयल खरीदना बताया जा रहा है. अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि ट्रंप का कहना है क‍ि रूस से सस्‍ता क्रूड ऑयल खरीदकर भारत यूक्रेन के ख‍िलाफ जंग में रूस की मदद कर रहा है.

टैक्‍स लगाने की धमकियां नाकाम हो रहीं

ट्रंप को टैर‍िफ लागू क‍िये हुए एक महीने से भी ज्‍यादा का समय हो गया है तो रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव (Sergei Lavrov) ने कहा क‍ि अमेरिका की भारत और चीन पर टैक्‍स लगाने की धमकियां नाकाम हो रही हैं. उन्होंने कहा वाशिंगटन को भी यह समझ में आ रहा है क‍ि दो पुरानी सभ्यता वाले देशों से इस तरह की भाषा में बात करना बेकार है. रूस के चैनल 1 टीवी के एक कार्यक्रम में लावरोव (Sergei Lavrov) ने कहा क‍ि चीन और भारत दोनों ही पुरानी सभ्यता वाले देश हैं. दोनों देशों से इस तरह बात करना 'या तो तुम वह बंद करो, जो मुझे पसंद नहीं, वरना मैं तुम पर टैर‍िफ लगाऊंगा' काम नहीं करेगा.'

यह भी पढ़ें: एक्‍स्‍ट्रा टैर‍िफ हटाएगा अमेर‍िका, रेस‍िप्रोकल टैर‍िफ भी होगा कम! इंड‍ियन एक्‍सपोर्ट में फ‍िर आएगी तेजी?

अमेरिका को भी अब सब समझ आ रहा
ट्रंप ने कहा बीजिंग और नई दिल्ली के साथ वाशिंगटन की बातचीत से यह साफ है क‍ि अमेरिका भी इसे समझ रहा है. लावरोव ने बताया कि भारत और चीन ने अमेरिका की मांगों का विरोध किया है. उन्‍होंने कहा अमेरिका की तरफ से लगाए जाने वाले इन टैक्‍स से भारत और चीन की इकोनॉमी को नुकसान होता है. इन देशों को नए मार्केट और एनर्जी सोर्स ढूंढने पड़ते हैं, जिससे कीमतें बढ़ती हैं. इसके अलावा दोनों देशों का नैतिक और राजनीतिक विरोध भी है. दोनों ही अमेरिका के इस तरह के रवैये को पसंद नहीं करते.

यह भी पढ़ें: ट्रंप के टैर‍िफ की न‍िकली हवा! डोमेस्टिक कंजम्पशन और GST सुधार से इकोनॉमी पर कम हुआ असर

नए प्रतिबंध की धमकियों को भी खारिज किया
लावरोव ने रूस पर नए प्रतिबंध की धमकियों को भी खारिज किया. उन्होंने कहा, 'मुझे रूस पर नए बैन से क‍िसी तरह की समस्या नहीं दिखती. ट्रंप के पहले कार्यकाल में ही बहुत सारे बैन लगाए गए थे.' उन्होंने बताया कि बाइडन के टेन्‍योर में इन बैन को कूटनीति के ऑप्‍शन के तौर पर यूज क‍िया गया और समझौते की कोई कोशिश नहीं हुई. भारत और चीन जैसे देश अमेरिका की धमकियों के बावजूद अपना रास्‍ता बना रहे हैं. वे नया मार्केट और पार्टनरश‍िप ढूंढ रहे हैं, जिससे उनकी इकोनॉमी और मजबूत होगी. 

;