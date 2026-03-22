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Hindi Newsबिजनेसइसे कहते हैं असली दोस्त, चीन के लिए कच्चा तेल लेकर निकला रूसी जहाज यूटर्न लेकर भारत पहुंचा, बीच समंदर में पुतिन ने किया खेल

इसे कहते हैं असली दोस्त, चीन के लिए कच्चा तेल लेकर निकला रूसी जहाज यूटर्न लेकर भारत पहुंचा, बीच समंदर में पुतिन ने किया खेल

Russia Oil to India: संकट के बीच दोस्त रूस एक बार फिर से भारत के साथ खड़ा है. दोस्ती की ये मिसाल उस वक्त देखने को मिली, जब रूसी तेल से लदे जहाज चीन के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में जैसे ही भारत का बुलावा आया उन जहाजों से अपना रूट बदल दिया. अब 7.7 लाख टन तेल से लदा यह जहाज भारत पहुंच गया.  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Mar 22, 2026, 01:47 PM IST
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इसे कहते हैं असली दोस्त, चीन के लिए कच्चा तेल लेकर निकला रूसी जहाज यूटर्न लेकर भारत पहुंचा, बीच समंदर में पुतिन ने किया खेल

Russian oil tanker Reached India: मिडिल ईस्ट जंग के बीच भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित करने में जुटा है. ये जंग कितने दिनों तक चलेगी, इसका किसी को अंदाजा नहीं है, ऐसे में भारत तेल के रिजर्व को बढ़ाने में लगा हुआ. शिवालिक, नंदा देवी, जग लाडकी के बाद आज अमेरिका से LPG की खेप लेकर Pyxis Pioneer जहाज भारतीय तट पर पहुंच गया. इसके बाद रूसी तेल लेकर जहाज की खेप भारत पहुंच चुकी है. करीब 7.7 लाख टन कच्चा तेल लेकर रूसी जहाज  ‘एक्वा टाइटन’ (Aqua Titan) भारतीय बंदरगाह मंगलुरु पोर्ट पहुंच गया है. ये जहाज भारत के लिए बेहद खास है, क्योंकि रूस से तेल लेकर ये जहाज चले तो चीन के लिए थे,लेकिन बीच रास्ते में उन्होंने यूटर्न ले लिया और भारत की ओर बढ़े. अब एक-एक कर 7 रूसी जहाजों की खेप भारत पहुंच रही है.  

चीन का रास्ता बीच में छोड़ भारत पहुंचा रूसी तेल का जहाज 

जंग के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने की वजह से भारत की तेल सप्लाई पर संकट मंडराने लगा. भारत ने होर्मुज संकट के बीच रूस तेल की खरीद बढ़ा दी. तेल कंपनियों ने रूस को 30 मिलियन बैरल तेल का ऑर्डर दे दिया. रूस से कच्चा तेल लेकर 7 जहाज चीन के लिए रवाना हुए थे, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने यूटर्न ले लिया. 18 मार्च को रूसी जहाजों ने अपना रास्ता बदलते हुए चीन से भारत का रूख कर लिया.  करीब 7.7 लाख टन तेल लेकर रूसी जहाज एक्वा टाइटन भारत पहुंच चुका है. बाकी के छह जहाज भी रास्ते  में हैं, जो धीरे-धीरे भारतीय तट पर पहुंच रहेंगे.  क्रूड ऑयल को पाइपलाइन के जरिए पोर्ट तक भेजा जाएगा. पोर्ट पर एमआरपीएल फेसिलिटी है , जहां इस क्रूड ऑयल को प्रोसेस किया जाएगा.  पढ़ें- ट्रंप का 48 घंटे का अल्टीमेटम, इजरायल पर सबसे बड़ा अटैक....खतरों के बीच LPG लेकर भारत पहुंचा जहाज, पीछे-पीछे आ रहे दो और, सिलेंडर की किल्लत का The End !

क्यों जहाजों ने बदला अपना रास्ता ?  

रूस से तेल लेकर चीन के लिए निकले तेल के जहाजों का रास्ते में रूट बदलना आम बात नहीं है. यह भारत की मजबूत अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और वैश्विक व्यापार में उसकी मजबूत पकड़ का संकेत हैं. जिन रूसी जहाजों का गंतव्य चीन का रिझाओ बंदरगाह था, वो भारत के मंगलुरु पहुंच रहे हैं. वोर्टेक्स लिमिटेड के आंकड़ों के मुताबिक रूसी तेल के साथ 7 जहाज एक के बाद एक कर भारत पहुंच रहे हैं. रूट बदलने के पीछे एक बड़ी वजह भारत और रूस की दोस्ती है. होर्मुज बंद होने के वजह भारत की मुश्किल बढ़ी. अमेरिका ने भी रूसी तेल से प्रतिबंध को अस्थाई तौर पर हटा दिया. प्रतिबंध हटने के साथ ही भारतीय कंपनियों ने एक महीने के भीतर 30 मिलियन बैरल तेल का आर्डर दे दिया. रूस ने भारत को प्राथमिकता देते हुए जहाजों को चीन के बजाए भारत की ओर मोड़ दिया.  पढ़ें-  अमेरिका पस्त,चीन बेबस,पाक की टूटी कमर...महंगे तेल के सामने कैसे डटकर खड़ा भारत? नहीं बढ़ने दिया पेट्रोल-डीजल का रेट, कब तक रोक पाएगा ?

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अमेरिका से आए LPG के जहाज   

अमेरिका के टेक्सास से गैस की बड़ी खेप लेकर  Pyxis Pioneer जहाज भारत पहुंच गया है. भारत के मंगलुरु पोर्ट पर यह जहाज पहुंचा है. उसके पीछे-पीछे 25 मार्च को एक और शिप अपोलो ओसियन 26,687 मीट्रिक टन और दूसरा जहाज 30 हजार मीट्रिक टन गैस लेकर भारत पहुंच रहा है.  

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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