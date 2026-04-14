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Hindi Newsबिजनेसमिडिल ईस्ट में जंग, तेल के खेल में मालामाल हुआ रूस; कमाई मार्च में दोगुनी होकर ₹1,60,000 करोड़ के पार

मिडिल ईस्ट में जंग, तेल के खेल में मालामाल हुआ रूस; कमाई मार्च में दोगुनी होकर ₹1,60,000 करोड़ के पार

IEA के अनुसार, मार्च में रूस का कच्चे तेल का निर्यात 2.7 लाख बैरल प्रति दिन बढ़कर 46 लाख बैरल प्रति दिन हो गया. ये बढ़ोतरी मुख्य रूप से समुद्री रास्ते से होने वाली सप्लाई में इजाफे के कारण हुई, जबकि द्रुजबा पाइपलाइन के जरिए सप्लाई अभी भी बंद है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Apr 14, 2026, 03:40 PM IST
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मिडिल ईस्ट में जंग, तेल के खेल में मालामाल हुआ रूस; कमाई मार्च में दोगुनी होकर ₹1,60,000 करोड़ के पार

Russia’s Oil Revenues Nearly Double :  मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का सीधा फायदा रूस को मिला है. इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) के मुताबिक, मार्च महीने में रूस की तेल और ईंधन निर्यात से होने वाली कमाई लगभग दोगुनी होकर ₹1,60,000 तक पहुंच गई. ये फरवरी में 9.75 अरब डॉलर थी. इस उछाल की मुख्य वजह वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी रही है. इससे पहले रूस की तेल आय 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई थी.

IEA के अनुसार, मार्च में रूस का कच्चे तेल का निर्यात 2.7 लाख बैरल प्रति दिन बढ़कर 46 लाख बैरल प्रति दिन हो गया. ये बढ़ोतरी मुख्य रूप से समुद्री रास्ते से होने वाली सप्लाई में इजाफे के कारण हुई, जबकि द्रुजबा पाइपलाइन के जरिए सप्लाई अभी भी बंद है.

ये भी पढ़ें : भारत के शेयर मार्केट में आज छुट्टी, US-ईरान टेंशन के बीच कैसा है एशियाई बाजार का हाल

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कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ा

यूक्रेन के रास्ते हंगरी और स्लोवाकिया को जाने वाली पाइपलाइन सप्लाई जनवरी के अंत से बंद है, इसका कारण इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले बताए जा रहे हैं. साथ ही, रूस का कच्चे तेल का उत्पादन भी फरवरी के 86.7 लाख बैरल प्रति दिन से बढ़कर मार्च में 89.6 लाख बैरल प्रति दिन हो गया है. हालांकि, एजेंसी ने चेतावनी दी है कि लगातार हमलों से बंदरगाहों और ऊर्जा ढांचे को नुकसान पहुंचा है. जिससे आने वाले समय में रूस के लिए प्रोडक्शन बढ़ाना मुश्किल हो सकता है.

क्या हैं चुनौतियां? 

एजेंसी ने ये भी कहा कि बंदरगाहों और एनर्जी से जुड़े इंफ्रा को हुए नुकसान के कारण रूस के लिए निकट भविष्य में पहली तिमाही की शुरुआत में देखे गए स्तर से अधिक तेल उत्पादन बढ़ाना मुश्किल हो सकता है. यूक्रेनी ड्रोन हमलों के कारण रूस के बाल्टिक और ब्लैक सी के बंदरगाहों और रिफाइनरियों को बार-बार नुकसान पहुंचा है.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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