/गैस-तेल संकट के बीच रूस की इस कंपनी ने लगायी बड़ी छलांग; पेट्रोल पंप नेटवर्क 7000 के पार

Nayara Energy New Record : रूस की तेल कंपनी रोसनेफ्ट बैक्ड नायरा एनर्जी ने भारत में 7,000 पेट्रोल पंपों का आंकड़ा पार कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है. इसके साथ ही कंपनी ने देश की सबसे बड़ी निजी ईंधन रिटेलर के रूप में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है. कंपनी ने पिछले 18 महीनों में 500 से अधिक नए पेट्रोल पंप जोड़े हैं, यानी औसतन लगभग हर दिन एक नया आउटलेट शुरू किया गया.
नायरा एनर्जी ने कहा कि उसका विस्तारित नेटवर्क अब महानगरों, राष्ट्रीय राजमार्गों, तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक गलियारों, टियर-2 शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच चुका है. कंपनी के करीब एक-तिहाई पेट्रोल पंप ऐसे पिछड़े और दूरदराज इलाकों में स्थित हैं. इससे ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में ईंधन की उपलब्धता बढ़ी है और लोगों की आवाजाही को बेहतर समर्थन मिला है.
मुंबई मुख्यालय वाली नायरा एनर्जी, जिसे पहले एस्सार ऑयल लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, गुजरात के वडीनार में 2 करोड़ टन वार्षिक क्षमता वाली रिफाइनरी संचालित करती है. ये रिफाइनरी भारत के कुल रिफाइनिंग उत्पादन का लगभग 8 प्रतिशत योगदान देती है. कंपनी में रूस की रोसनेफ्ट की 49.13 प्रतिशत हिस्सेदारी है. ये उसे सबसे बड़ा शेयरधारक बनाती है.
कंपनी का कहना है कि उसकी रिटेल रणनीति ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण और सही मात्रा में फ्यूल उपलब्ध कराने पर केंद्रित है. इसके लिए आधुनिक सुविधाओं वाले पेट्रोल पंप, बेहतर ग्राहक सेवाएं और एक समान परिचालन मानकों को अपनाया गया है. नायरा ने अपने आउटलेट्स पर सुविधा केंद्रों और आधुनिक फोरकोर्ट सुविधाओं का भी विस्तार किया है ताकि ग्राहकों को बेहतर अनुभव मिल सके.
नायरा एनर्जी के विस्तार का असर रोजगार के मोर्चे पर भी देखने को मिला है। कंपनी के डीलर ओन्ड डीलर ऑपरेटेड (DODO) मॉडल के जरिए 55,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार एवं आजीविका का अवसर मिला है. कंपनी का दावा है कि यह मॉडल स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने के साथ-साथ लंबे समय की कारोबारी साझेदारियां भी तैयार कर रहा है.
नायरा एनर्जी ने कहा कि वो अपनी 'इन इंडिया फॉर इंडिया' रणनीति के तहत देशभर में अपने रिटेल नेटवर्क का और विस्तार करेगी, साथ ही ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने और भरोसेमंद ऊर्जा समाधान उपलब्ध कराने पर भी उसका फोकस रहेगा.
रिफाइनिंग और फ्यूल रिटेलिंग के अलावा नायरा अब पेट्रोकेमिकल्स क्षेत्र में भी तेजी से विस्तार कर रही है. कंपनी ने हाल ही में 450 केटीपीए क्षमता का पॉलीप्रोपाइलीन प्लांट शुरू किया है, जो उसकी क्रूड-टू-केमिकल्स रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है. वडीनार स्थित इसकी रिफाइनरी भारत की दूसरी सबसे बड़ी सिंगल-साइट रिफाइनरी है. देश में एनर्जी डिमांड लगातार बढ़ने के बीच नायरा एनर्जी का ये विस्तार न केवल फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मजबूत करेगा, बल्कि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति देने में मददगार साबित हो सकता है.