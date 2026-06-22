/गैस-तेल संकट के बीच रूस की इस कंपनी ने लगायी बड़ी छलांग; पेट्रोल पंप नेटवर्क 7000 के पार

रिफाइनिंग और फ्यूल रिटेलिंग के अलावा नायरा अब पेट्रोकेमिकल्स क्षेत्र में भी तेजी से विस्तार कर रही है. कंपनी ने हाल ही में 450 केटीपीए क्षमता का पॉलीप्रोपाइलीन प्लांट शुरू किया है, जो उसकी क्रूड-टू-केमिकल्स रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है. वडीनार स्थित इसकी रिफाइनरी भारत की दूसरी सबसे बड़ी सिंगल-साइट रिफाइनरी है. देश में एनर्जी डिमांड लगातार बढ़ने के बीच नायरा एनर्जी का ये विस्तार न केवल फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मजबूत करेगा, बल्कि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति देने में मददगार साबित हो सकता है.