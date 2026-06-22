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गैस-तेल संकट के बीच रूस की इस कंपनी ने लगायी बड़ी छलांग; पेट्रोल पंप नेटवर्क 7000 के पार

रूस की तेल कंपनी रोसनेफ्ट बैक्ड नायरा एनर्जी ने भारत में 7,000 पेट्रोल पंपों का आंकड़ा पार कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है. इसके साथ ही कंपनी ने देश की सबसे बड़ी निजी ईंधन रिटेलर के रूप में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 22, 2026, 05:09 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 05:09 PM IST
गैस-तेल संकट के बीच रूस की इस कंपनी ने लगायी बड़ी छलांग; पेट्रोल पंप नेटवर्क 7000 के पार
Image Credit: X/social media

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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