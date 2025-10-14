Advertisement
दुनिया का सबसे बड़ा खजाना! दुबई और स्विट्जरलैंड नहीं... इन देशों के पास है गोल्ड और सिल्वर का भंडार

Countries with highest gold and silver reserveसोना और चांदी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और उसकी वित्तीय स्थिरता के लिए सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति माने जाते हैं. इन्हें केंद्रीय बैंकों के भंडार (Reserve) में रखा जाता है. दुनिया के कई देश इन कीमती धातुओं के बड़े भंडार रखते हैं. आधिकारिक गोल्ड रिजर्व की सूची 'वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल' (World Gold Council) द्वारा जारी की जाती है, जबकि चांदी के भंडार मुख्य रूप से USGS (US Geological Survey) की रिपोर्ट पर आधारित होते हैं.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Oct 14, 2025, 01:51 PM IST
Gold and Silver Reserve: सोना और चांदी सिर्फ गहने या शौक की चीजें नहीं हैं, बल्कि ये किसी भी देश की ताकत और सुरक्षा की सबसे बड़ी निशानी होते हैं. इन्हें 'गोल्ड रिजर्व' या 'स्वर्ण भंडार' कहा जाता है. हर देश का केंद्रीय बैंक इन्हें अपने खजाने में जमा करके रखता है. जब देश में कोई बड़ी आर्थिक मुश्किल आती है या महंगाई बहुत बढ़ जाती है तो यही सोना और चांदी काम आते हैं. इन्हें देखकर ही पता चलता है कि कौन सा देश वित्तीय रूप से कितना मजबूत है. दुनिया के कुछ देशों ने इन कीमती धातुओं को इतना ज्यादा जमा कर रखा है कि वे बाकियों से बहुत आगे निकल गए हैं. आइए जानते हैं कि सोना और चांदी का सबसे बड़ा खजाना किन देशों के पास है.

सोने के भंडार में कौन है सबसे आगे?
सोने का भंडार, जिसे आधिकारिक तौर पर गोल्ड रिजर्व कहा जाता है. इसे मापने का काम 'वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल' करती है. ये आंकड़े बताते हैं कि किस देश के केंद्रीय बैंक के पास कितना सोना जमा है. सोने के रिजर्व के मामले में एक देश है, जिसे कोई भी चुनौती नहीं दे पाया है और वह संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) है.

संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)
अमेरिका दुनिया में सोने का सबसे बड़ा खजाना रखता है. उसके पास लगभग 8,133 मीट्रिक टन सोना है. यह सोना उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और डॉलर को मजबूती देता है.

जर्मनी
यूरोप की यह बड़ी शक्ति इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है. जर्मनी के पास लगभग 3,350 मीट्रिक टन सोना जमा है.

इटली और फ्रांस
ये दोनों यूरोपीय देश क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर हैं, जिनके पास लगभग 2,450 मीट्रिक टन सोना है.

रूस और चीन
पिछले कुछ सालों में इन दोनों देशों ने अपना सोने का भंडार तेज़ी से बढ़ाया है. रूस (लगभग 2,333 मीट्रिक टन) पांचवें और चीन (लगभग 2,298 मीट्रिक टन) छठे नंबर पर है. ये देश डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए सोना खरीद रहे हैं.

भारत
भारत, जो सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता (खरीदार) है, वो इस सूची में आठवें स्थान पर है. भारत के पास लगभग 900 मीट्रिक टन सोना रिजर्व में है.

किस देश के पास है सबसे ज्यादा चांदी?
सिर्फ सोने का भंडार ही नहीं, बल्कि चांदी भी काफी जरूरी है. चांदी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण धातु है, खासकर उद्योगों में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है. चांदी के भंडार का मतलब है कि जमीन के नीचे कितनी चांदी मौजूद है, जिसे निकाला जा सकता है.

 पेरू (Peru)
चांदी के भंडार के मामले में लैटिन अमेरिकी देश पेरू दुनिया में सबसे आगे है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पेरू में जमीन के नीचे लगभग 1,40,000 मीट्रिक टन चांदी का भंडार होने का अनुमान है.

अन्य प्रमुख देश
चांदी के भंडार के मामले में रूस, ऑस्ट्रेलिया, चिली और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश भी शीर्ष पर हैं. हालांकि पेरू में भंडार सबसे ज्यादा है, लेकिन चांदी के सालाना उत्पादन (सबसे ज्यादा चांदी निकालने) में मेक्सिको दुनिया में पहले नंबर पर है.

सोना और चांदी दोनों ही देशों की आर्थिक सुरक्षा के लिए 'सेफ्टी नेट' का काम करते हैं. अमेरिका और जर्मनी जैसे देश सोने के आधिकारिक भंडार में सबसे आगे हैं, जबकि पेरू और मेक्सिको जैसी जगहें चांदी के भंडार और उत्पादन में दुनिया का नेतृत्व करती हैं. भारत भी अपने सोने के भंडार को लगातार मजबूत कर रहा है.

