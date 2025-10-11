Advertisement
सचिन तेंदुलकर की बिजनेस में एंट्री, लॉन्च किया स्पोर्ट्स ब्रांड 'टेन एक्स यू'

मुंबई के बांद्रा में मेहबूब स्टूडियो में हुए इस लॉन्च इवेंट में सचिन की पत्नी अंजलि और बेटी सारा के साथ-साथ पूर्व भारतीय क्रिकेटर प्रवीण आमरे और BCCI के मौजूदा चीफ सिलेक्टर अजित अगरकर भी मौजूद थे.

Oct 11, 2025
सचिन तेंदुलकर की बिजनेस में एंट्री, लॉन्च किया स्पोर्ट्स ब्रांड 'टेन एक्स यू'

Legendary Cricketer : दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने शुक्रवार को मुंबई में एक कार्यक्रम में अपना स्पोर्ट्स ब्रांड 'टेन एक्स यू' लॉन्च किया है. इसका उद्देश्य भारत के फिटनेस आउटलुक को जमीनी स्तर से बदलना है. इसके साथ ही, तेंदुलकर क्रिकेट के मैदान से परे एक और नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं. ताकि हर भारतीय को एक सक्रिय जीवनशैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके.

मुंबई के बांद्रा में मेहबूब स्टूडियो में हुए इस लॉन्च इवेंट में सचिन की पत्नी अंजलि और बेटी सारा के साथ-साथ पूर्व भारतीय क्रिकेटर प्रवीण आमरे और BCCI के मौजूदा चीफ सिलेक्टर अजित अगरकर भी मौजूद थे.

 

तेंदुलकर ने कहा कि आज मैं अपने ब्रांड टेन एक्स यू को लॉन्च करके बहुत उत्साहित हूं. यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. कुछ ऐसा जो मैंने वर्षों से अनुभव किया है. हमने इसमें कुछ और जोड़ने और शामिल करने की कोशिश की है.'

 18 महीनों का लंबा इंतजार 

दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने कहा कि टेन एक्सयू प्रोडक्ट को तैयार करने में लंबा समय लगा है. हमने 18 महीनों का लंबा इंतजार किया. मैंने हमेशा कहा है कि भारत में युवाओं की आबादी सबसे ज्यादा है. मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं अपने देश को खेल प्रेमी देश से बदलकर खेल खेलने वाला देश बनाना चाहता हूं. उन्होंने कहा ये क्रिकेट शूज मेरे लिए खास हैं. अपनी जर्नी के दौरान मैंने जिन चीजों की कमी महसूस की. मेरी पूरी कोशिश रही है कि उन सभी कमियों को दूर किया जाए। क्रिकेट शूज के साथ-साथ हमने और भी कई तरह के प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं.'

दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने को-फाउंडर के रूप में एक नई भूमिका निभाई है.

