सचिन ने कैसे बचाए ₹58,00,000, टैक्स के मैदान में खेला था ‘एक्टर’ वाला दांव! जानिए किस नियम का दिया था हवाला

Sachin Tendulkar : सचिन तेंदुलकर ने अपने बल्ले से दुनिया भर के गेंदबाजों को खूब नचाया है. लेकिन एक ऐसा किस्सा है जिसे आप जानकार चौंक जाएंगे. उन्होंने एक मास्टरस्ट्रोक खेला और पेपर पर अपना प्रोफेशन बदलकर 58 लाख रुपये का टैक्स बचाया था. क्रिकेट के इस दिग्गज ने टैक्स अधिकारियों को यकीन दिला दिया था कि वो क्रिकेटर नहीं, बल्कि एक एक्टर हैं. FY 2002-03 में सचिन ने पेप्सी, वीजा और ESPN के लिए विदेशी कमर्शियल से फॉरेक्स में लगभग 5.92 करोड़ रुपये कमाए थे.

हाल ही में X (जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था) पर एक पोस्ट में Taxbuddy.com के फाउंडर सुजीत बांगर ने बताया कि कैसे दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने लाखों रुपये का टैक्स बचाया था.

Sachin Tendulkar wasn’t a “cricketer.” Add Zee News as a Preferred Source He claimed he was an actor—to save ₹ 58 lakhs in taxes Tax officer slapped a demand and penalty on him. But here’s how Master blaster proved himself as an “Actor” and not a cricketer and won the case pic.twitter.com/yaKhUfpmmd — Sujit Bangar (@sujit_bangar) October 26, 2025

सचिन तेंदुलकर ने इसे क्रिकेट इनकम मानने के बजाय सेक्शन 80RR के तहत 30% का डिडक्शन (1.77 करोड़ रुपये) क्लेम किया. सचिन तेंदुलकर ने इसी सेक्शन 80RR के तहत दावा किया था कि उनकी कुछ आय 'acting/modeling' से हुई थी (जैसे endorsements), इसलिए उन्होंने खुद को 'actor' बताया और टैक्स में छूट मांगी थी.

क्या है इनकम टैक्स का सेक्शन 80RR?

सेक्शन 80RR आयकर अधिनियम (Income Tax Act) के तहत ऐसे भारतीय नागरिकों के लिए टैक्स बेनिफिट देता है जो विदेश में अपनी कला, लेखन, संगीत, अभिनय आदि के जरिए आय अर्जित करते हैं.

अपीलेट ट्रिब्यूनल ने भी मानी थी दलील

इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (ITAT) सचिन की दलील को मान लिया था ITAT ने विदेशी एंडोर्समेंट पर पूरे 80RR क्लेम (₹1.77 करोड़) की इजाजत दे दी थी. सचिन तेंदुलकर का क्लेम सही साबित हुआ था. ITAT ने पूरे 1.77 करोड़ रुपये का डिडक्शन ये मानते हुए मंजूर कर लिया कि उनकी विदेशी एंडोर्समेंट इनकम क्रिकेट से नहीं, बल्कि आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस से आई थी.