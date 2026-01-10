इनकम ₹14.65 लाख, टैक्स 0; NPS और EPF से कैसे मिलेगा पूरा फायदा? यहां समझें Zero Tax का पूरा गणित

How to Save Huge Tax : सैलरी वाले लोग नए टैक्स रिजीम को फॉलो करते हैं. अगर उनकी सालाना सैलरी इनकम 12,00,000 रुपये है. उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा. इस बात की घोषणा 2025 के बजट में की गई थी. लेकिन इस रकम से अधिक होने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन्हें इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 115BAC(1A)(iii) के तहत 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी देता है. अगर उनकी इनकम 12,75,000 रुपये की लिमिट से अधिक हो जाती है, तो उन्हें टैक्स देना होगा. लेकिन अगर उन्हें एम्प्लॉईज प्रोविडेंट फंड (EPF) और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर छूट का टैक्स बेनिफिट मिलता है, तो वे नए टैक्स सिस्टम में अपनी लगभग 14.66 लाख रुपये की इनकम को टैक्स फ्री कर सकते हैं. लेकिन कैसे? आइये जानते हैं पूरा प्रोसेस.

एम्प्लॉयर को EPFO ​​और NPS का सदस्य होना चाहिए और उन्हें EPF और NPS में कंट्रीब्यूट करने की अनुमति देनी चाहिए. अगर एम्प्लॉयर कर्मचारी को EPF टैक्स बेनिफिट देता है और NPS का हिस्सा नहीं है, तो भी नए टैक्स सिस्टम के तहत एक कर्मचारी अपनी 13.56 लाख रुपये की सैलरी को टैक्स-फ्री कर सकता है. जानिए ये कैसे संभव हो सकता है.

नए टैक्स सिस्टम में EPF कंट्रीब्यूशन पर टैक्स बेनिफिट

Add Zee News as a Preferred Source

मखीजानी गेरा एंड एसोसिएट्स LLP के मैनेजिंग पार्टनर गौरव मखीजानी बताते हैं कि जिस व्यक्ति ने नया टैक्स सिस्टम चुना है. उसके लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 80C के तहत EPF में कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन डिडक्शन के लिए योग्य नहीं है, जबकि पुराने टैक्स सिस्टम में सेक्शन 80C के तहत ऐसे डिडक्शन उपलब्ध थे. मखीजानी कहते हैं, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पुराने और नए दोनों सिस्टम के तहत बेसिक सैलरी प्लस महंगाई भत्ते के 12% तक टैक्स-फ्री रहता है (बशर्ते पुराने और नए दोनों टैक्स सिस्टम के लिए लागू कुल 7.5 लाख की लिमिट हो).

यह भी पढ़ें : बजट में सैलरीड क्‍लास के ल‍िए क्‍या होगा तोहफा? व‍ित्‍त मंत्री कर सकती हैं यह ऐलान

नए टैक्स रिजीम में NPS कंट्रीब्यूशन पर टैक्स फायदे

मखीजानी बताते हैं कि NPS के लिए नए टैक्स रिजीम के तहत कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन टैक्स डिडक्टिबल नहीं है (पुराने रिजीम के उलट), जबकि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन (बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 14% तक) पुराने और नए दोनों टैक्स रिजीम में टैक्स फ्री है.

14.66 लाख रुपये की सैलरी को टैक्स-फ्री कैसे बना सकते हैं?

नीचे दिए गए कैलकुलेशन एक सैलरी पाने वाले व्यक्ति का उदाहरण दिखाते हैं, जिसकी बेसिक सैलरी उसकी कुल सैलरी का 50% है. ऑप्शन 1 दिखाता है कि वह अपने एम्प्लॉयर के NPS और EPF योगदान से नए टैक्स सिस्टम में अपनी 14.66 लाख रुपये की सालाना सैलरी इनकम को टैक्स-फ्री कैसे बना सकता है. ऑप्शन 2 दिखाता है कि अगर उसे अपने एम्प्लॉयर के योगदान से सिर्फ EPF टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, तो भी वह नए टैक्स सिस्टम में अपनी 13.56 लाख रुपये की सैलरी इनकम को टैक्स-फ्री कैसे बना सकता है.