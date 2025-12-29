सैलरी के बावजूद जेब खाली रहती है! क्या है 70/10/10/10 फॉर्मूला जो बदल सकता है आपकी जिंदगी?

70/10/10/10 Rule : अगर सैलरी मिलने के कुछ ही दिनों बाद आपका बैंक बैलेंस लगभग खत्म हो जाता है. तो आप अकेले ऐसे नहीं हैं. युवा प्रोफेशनल्स से लेकर मिड-करियर वालों तक कई कर्मचारी खुद को एक महीने से दूसरे महीने तक केवल गुजरा करते हुए पाते हैं. फाइनेंशियल प्लानर्स का कहना है कि समस्या अक्सर बिना सोचे-समझे खर्च करने में नहीं होती. बल्कि इस बात में होती है कि इनकम का इस्तेमाल कैसे किया जाए. इसका कोई साफ स्ट्रक्चर नहीं होता. सैलरी आमतौर पर एक ही अकाउंट में आती है जिससे हर बिल, खर्च और शौक पूरे किए जाते हैं. जरूरतें पहले आती हैं. शौक धीरे-धीरे शामिल हो जाते हैं और बचत को 'अगले महीने' के लिए टाल दिया जाता है. इससे आपके अकाउंट के कोई बैलेंस नहीं बचता है.

क्या है 70/10/10/10 फॉर्मूला?

70/10/10/10 फॉर्मूले के तहत आपकी महीने की टेक-होम इनकम को चार अलग-अलग हिस्सों में बांटा जाता है. 70% रेगुलर खर्चों के लिए, 10% लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट, 10% शॉर्ट-टर्म बचत और 10% कर्ज चुकाने या खुद के विकास के लिए होना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

70% रहने के खर्चों के लिए

70/10/10/10 फॉर्मूले में घर का किराया या होम लोन EMI, किराने का सामान, यूटिलिटी बिल, ट्रांसपोर्ट, स्कूल फीस और इंश्योरेंस शामिल है. अगर आपका खर्च लगातार 70% से ज्यादा होता है, तो एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि ये लाइफस्टाइल के खर्चों में कटौती करने या इनकम बढ़ाने के बारे में सोचने का समय हो सकता है.

ये भी पढ़ें : 1 जनवरी से लागू हो रहा है 8वां वेतन आयोग, लेकिन कब बढ़ेगी आपकी सैलरी?

10% इन्वेस्टमेंट

ये हिस्सा पूरी तरह से भविष्य के लिए है. इसमें म्यूचुअल फंड SIP, PPF, NPS या रिटायरमेंट प्लान जैसे लॉन्ग-टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में लगाया जाता है. रेगुलर इन्वेस्टिंग से समय के साथ कंपाउंडिंग काम करती है. इससे छोटी रकम भी बड़ी दौलत में बदल जाती है.

10% बचत

ये हिस्सा शॉर्ट-टर्म जरूरतों और इमरजेंसी के लिए है. मेडिकल खर्चों से लेकर जरूरी मरम्मत या यात्रा तक के लिए है. क्रेडिट कार्ड या लोन पर निर्भर रहने से बचने के लिए कम से कम छह महीने के खर्चों का इमरजेंसी फंड बनाने की सलाह दी जाती है.

10% कर्ज या खुद के विकास के लिए रहना चाहिए

अगर आपके पास बकाया लोन या ज्यादा ब्याज वाले क्रेडिट कार्ड का कर्ज है. तो ये आखिरी 10% चुकाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए. जो लोग कर्ज-मुक्त हैं. वे इसी फंड का इस्तेमाल अपस्किलिंग, कोर्स, स्वास्थ्य और वेलनेस, ऐसे इन्वेस्टमेंट के लिए कर सकते हैं जो समय के साथ कमाई की क्षमता बढ़ा सकें. सलाहकार सुझाव देते हैं कि इस नियम को लागू करने से पहले एक महीने तक खर्चों को ईमानदारी से ट्रैक करें.