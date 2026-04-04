8th Pay Commission: कहीं टूट ना जाएं उम्मीदें! क्या तनख्वाह के नाम पर हाथ लगेगी मायूसी, कितना मिल सकता है फायदा?

8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को अपनी सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का समय दिया है. इससे देशभर के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी, पेंशन और भत्तों में संभावित बदलाव का रास्ता साफ हो गया है. संसद में वित्त मंत्रालय ने पुष्टि की है कि केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया है. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित जवाब में बताया कि आयोग तय समयसीमा के भीतर वेतन संरचना की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट देगा.

उन्होंने कहा था कि आयोग अपने गठन के 18 महीने के भीतर वेतन, भत्तों और पेंशन जैसे विभिन्न मुद्दों पर सिफारिशें देगा. इससे संकेत मिलता है कि आयोग की रिपोर्ट 2027 के मध्य तक आ सकती है, जबकि वेतन संशोधन बाद में लागू होने की संभावना है. हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि एरियर की गणना 1 जनवरी 2026 से (रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट) के साथ की जा सकती है, जैसा पहले भी होता रहा है.

पिछली वेतन आयोगों से क्या संकेत मिलते हैं?

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वेतन संशोधन में 'फिटमेंट फैक्टर' अहम भूमिका निभाता है. ये एक गुणांक (multiplier) होता है, जिसके जरिए बेसिक सैलरी को बढ़ाया जाता है. उदाहरण के लिए 2.0 का फिटमेंट फैक्टर बेसिक वेतन को दोगुना कर देता है. कई कर्मचारी संगठनों ने इस बार 3.0 से 3.25 तक फिटमेंट फैक्टर की मांग की है.

7वें वेतन आयोग में केंद्र सरकार ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया था. इसी दौरान पुराने पे-बैंड और ग्रेड पे सिस्टम को हटाकर पे मैट्रिक्स सिस्टम लागू किया गया. 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम बेसिक सैलरी 6वें वेतन आयोग के 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दी गई थी, जबकि अधिकतम वेतन 2.5 लाख रुपये प्रति माह तक पहुंच गया था. वहीं, 6वां वेतन आयोग 2008 में लागू हुआ था, जिसे 2006 से प्रभावी माना गया. उस समय न्यूनतम एंट्री-लेवल सैलरी 6,600 रुपये थी और न्यूनतम व अधिकतम वेतन के बीच 1:12 का अनुपात रखा गया था.

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8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ सकती है सैलरी?

कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वां वेतन आयोग 2.57 के आसपास का फिटमेंट फैक्टर बरकरार रख सकता है. इससे बेसिक सैलरी में करीब 30–34% तक की बढ़ोतरी हो सकती है. इस हिसाब से लेवल-1 की न्यूनतम बेसिक सैलरी करीब 46,000 रुपये प्रति माह तक पहुंच सकती है. वहीं, अगर फिटमेंट फैक्टर 2.0 रहता है, तो यह करीब 36,000 रुपये हो सकती है. ऊंचे स्तर के कर्मचारियों की सैलरी भी इसी अनुपात में बढ़ेगी, जिससे सरकार के वेतन खर्च पर बड़ा असर पड़ सकता है. 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो गया है.

भत्तों और पेंशन में भी होंगे बदलाव

बेसिक सैलरी के अलावा, 8वां वेतन आयोग भत्तों, पेंशन संरचना और वार्षिक वृद्धि (जो फिलहाल 3% है) की भी समीक्षा करेगा. अंतिम सिफारिशों में महंगाई दर और जीवन-यापन की लागत में हुए बदलावों को भी शामिल किया जा सकता है. अब सबकी नजर आयोग की अंतिम रिपोर्ट और सरकार की मंजूरी पर टिकी है. इसके बाद ही सैलरी की तस्वीर साफ होगी.