वेतन, एरियर और DA को लेकर आर-पार की लड़ाई, इस राज्य में बस सर्विस ठप होने के आसार; अनिश्चितकाल हड़ताल की चेतावनी

कर्नाटक में राज्य परिवहन निगमों के कर्मचारियों की यूनियनों ने वेतन बढ़ोतरी, लंबित एरियर और महंगाई भत्ते (DA) को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है. रिपोर्ट के मुताबिक, कर्नाटक रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों की संयुक्त कार्रवाई समिति (JAC) ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार उनकी मांगें नहीं मानती है, तो पूरे राज्य में बसों का संचालन ठप किया जाएगा.

क्या है कर्मचारी संगठनों की डिमांड?

यूनियनों की सबसे बड़ी मांग 1 जनवरी 2024 से लागू होने वाली 25 फीसदी वेतन ग्रोथ है. हालांकि, राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से 12.5 फीसदी वेतन बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है. इसे कर्मचारियों ने खारिज कर दिया. कर्मचारी संगठनों की मांग है कि 38 महीने का पूरा एरियर एकमुश्त दिया जाए. सरकार फिलहाल 26 महीने के एरियर भुगतान के लिए तैयार हुई है. लेकिन, यूनियनों का कहना है कि बाकी राशि समेत कुल ₹1,272 करोड़ का भुगतान एक साथ होना चाहिए.

अलाउंस बढ़ाने की मांग

इसके अलावा कर्मचारी 31 फीसदी DA को बेसिक सैलरी में मर्ज करने, दैनिक भत्ते (बता) और अन्य अलाउंस बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं. 18 मई को लेबर कमिश्नर कार्यालय में हुई बातचीत के बाद JAC नेता विजय भास्कर ने कहा कि परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के साथ एक और दौर की बातचीत हो सकती है. हालांकि, उन्होंने साफ कहा कि हड़ताल टालने का प्रस्ताव यूनियनों ने ठुकरा दिया है.

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वहीं, KSRTC के प्रबंध निदेशक अकरम पाशा ने हड़ताल में शामिल कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई और 'नो वर्क, नो पे' लागू करने की चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि कर्नाटक आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (KESMA) के तहत यह हड़ताल नियमों के खिलाफ मानी जाएगी. इस हड़ताल में BMTC, KSRTC, KKRTC और NWKRTC के कर्मचारी शामिल हो सकते हैं. अगर हड़ताल होती है, तो पूरे कर्नाटक में सार्वजनिक परिवहन बुरी तरह प्रभावित होने की आशंका है.