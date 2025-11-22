Advertisement
1 साल में ग्रेच्युटी, सैलरी का सरकार का नया नियम, महिला कर्मचारियों को तोहफा, डिलीवरी वाले भैया भी खुश...नए लेबर लॉ में आपके लिए क्या ?

 New Labour Laws: केंद्र सरकार ने श्रम सुधार को दिशा में बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने लंबे इंतजार के बाद 29 श्रम कानूनों को खत्म करते हुए 4 नए श्रम कानून लागू कर दिया है. सरकार के इस फैसले से  40 करोड़ कामगारों को फायदा मिलेगा. नौकरी में सैलरी से लेकर ग्रेज्युटी के नियम बदल जाएंगे.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Nov 22, 2025, 12:52 PM IST
New Labour Code: केंद्र सरकार ने श्रम सुधार को दिशा में बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने लंबे इंतजार के बाद 29 श्रम कानूनों को खत्म करते हुए 4 नए श्रम कानून लागू कर दिया है. सरकार के इस फैसले से  40 करोड़ कामगारों को फायदा मिलेगा. नौकरी में सैलरी से लेकर ग्रेज्युटी के नियम बदल जाएंगे. देश की आजादी के बाद पहल बार इस तरह का फैसला लिया गया है. वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्‍यवसायिक सुरक्षा, स्‍वास्‍थ्‍य और कार्य शर्त संहिता, 2020 का लागू कर 40 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचाया गया है.  अब समझते हैं कि इस नए लेबल लॉ से क्या-क्या बदलने वाला है? आपकी सैलरी से लेकर नौकरी में क्या बदलाव होने वाले हैं ?  

महिला कर्मचारियों के लिए क्या  

नए लेबल लॉ में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के साथ-साथ समान वेतन को लेकर बड़े -बड़े बदलाव किया गया है. नए लेबर कानून के तहत महिलाओं को समान काम के लिए पुरुषों के समान वेतन, नाइट शिफ्ट में काम करने की छूट के साथ-साथ महिलाओं को अधिक वर्किंग आवर चुनने का मौका मिलेगा.  “इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क” को भी नए कानून में अनिवार्य किया गया है. महिलाएं को हर सेक्टर में काम करने की छूट होगी. महिलाओं के लिए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में 2017 में बदलाव किया गया. जिसके तहत पेड मैटरनिटी लीव 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दिया गया है. वहीं उन ऑफिसों में क्रेच रखना अनिवार्य होगा, जहां कर्मचारियों की संख्या 50 से अधिक है.  

5 साल नहीं 1 साल की नौकरी पर ग्रेज्युटी  

नए लेबर लॉ में अब ग्रेच्यूटी के लिए पांच साल की समयसीमा को घटाकर 1 साल कर दिया गया है. एक साल की नौकरी के बाद ही कर्मचारी ग्रेच्यूटी लाभ पाने का हकदार होगा.  

ओवरटाइम पर डबल सैलरी  

नए श्रम कानून में सभी कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी की गारंटी दी गई है. उन्हें अनिवार्य नियुक्ति पत्र और काम के घंटे तय किए गए हैं. हर दिन 8-12 घंटे और हर हफ्ते 48 घंटे तय किए गए हैं . इससे अधिक काम करने पर ओवरटाइम के घंटों के लिए दोगुनी सैलरी तय की गई है.  

7 तारीख तय सैलरी देना अनिवार्य  

नए लेबर कोड के अनुसार देश की सभी आईटी कंपनियों को महीने की 7 तारीख सैलरी प्रोसेस करना अनिवार्य होगा. कंपनियों को महीने के 7 तारीख तक कर्मचारियों की सैलरी प्रोसेस करनी होगी. 

मिनिमम सैलरी का अधिकार  

 न कानून के तहत देश के हर कर्मचारी को चाहे वह संगठित क्षेत्र में हो या असंगठित क्षेत्र में हो, उन्हें मिनिमम वेज पाने का अधिकार होगा. को भी राज्य सरकार तय फ्लोर वेज से नीचे न्यनतम वेतन नहीं रख पाएगी. 

मुफ्त इलाज भी अनिवार्य  

 कर्मचारियों की सैलरी ही नहीं बल्कि उनके सेहत का भी ख्याल रखना होगा.नए लेबल लॉ के मुताबिक 40 साल से अधिक उम्र के कर्मचारियों को निशुल्क हेल्थ चेकअप की सुविधा मिलेगी. वहीं जिनका काम जोखिम से भरा है, उन्हें 100 फीसदी हेल्थ सिक्योरिटी की गारंटी मिलेगी. 

गिग वर्कर को मिली कानूनी पहचान 

नए लेबर कोड में गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर को भी कानूनी पहचान मिली है. अब स्विगी, जोमैटो, बिग बॉस्केट, अमेजॉन वाले डिलीवरी पर्सन के लिए भी पीएफ, हीमा, पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा. सिर्फ गिग वर्कर ही नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी स्थाई कर्मचारियों की तरह सुरक्षा के लाभ मिलेंगे.   

नए लेबल लॉ में क्या-क्या बदला 

नए लेबर लॉ में सभी कर्मचारियों के लिए जरूरी अपॉइंटमेंट लेटर.  
यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी कवरेज में गिग और प्लेटफार्म वर्कर्स शामिल.
सभी को PF, ESIC, इंश्योरेंस के फायदे.  
सभी को मिनिमम सैलरी का अधिकार.
40 साल से ज्यादा उम् वाले कर्मचारियों के लिए फ्री सालाना हेल्थ चेक-अप 
टाइम पर सैलरी का पेमेंट 
महिलाओं को सभी सेक्टर्स में काम करने की आजादी,नाइट शिफ्ट में काम करने की इजाज़त 
पूरे भारत में ESIC कवरेज 

