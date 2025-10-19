Viral Video: वेंडर ने कस्टमर से कहा, 'टाइम वेस्ट कर रहे हो, पैसे दो!' वीडियो में देखा जा सकता है कि वेंडर के कॉलर पकड़ने से यात्री घबरा गया. ट्रेन छूटने के डर से उसने अपनी स्मार्टवॉच उतारकर वेंडर को दे दी.
- Railway Station Viral Video: सोशल मीडिया समोसा बेचने वाला का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में समोसा वेंडर की दबंगाई साफतौर पर देखी जा सकती है. मामला 17 अक्टूबर की शाम करीब 5:30 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 5 का है. यहां पर एक यात्री ने ट्रेन से उतरकर समोसे खरीदे. पेमेंट के लिए यूपीआई यूज किया लेकिन ट्रांजेक्शन फेल हो गया. इसी बीच ट्रेन चलने लगी, यात्री ने समोसे लौटाने की कोशिश की, लेकिन वेंडर इस बार पर इतना गुस्सा हो गया कि उसका कॉलर पकड़ लिया.
- वेंडर ने कस्टमर से कहा, 'टाइम वेस्ट कर रहे हो, पैसे दो!' वीडियो में देखा जा सकता है कि वेंडर के कॉलर पकड़ने से यात्री घबरा गया. ट्रेन छूटने के डर से उसने अपनी स्मार्टवॉच उतारकर वेंडर को दे दी. इसके बाद वेंडर ने दो प्लेट समोसे थमा दिए और जाने दिया. इसस पूरे मामले का 34 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि यात्री ट्रेन के दरवाजे पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है. वेंडर पीछे से आकर कॉलर पकड़ लेता है.
- 20 रुपये के समोस के बदले ली 2000 की घड़ी
इसमें देखा जा सकता है कि यात्री फेल ट्रांजेक्शन की जानकारी देता है, लेकिन वेंडर मानने को तैयार नहीं है. आखिरकार, यात्री अपनी स्मार्ट वॉच (करीब 2,000 रुपये कीमत) दे देता है. समोसे की कीमत महज 20 रुपये थी. आसपास के लोग वहां खड़े होकर वीडियो बनाते रहे लेकिन किसी ने बीच-बचाव नहीं किया. इस घटना के बाद रेलवे स्टेशन पर यात्री सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहा है.
- रेलवे ने लिया एक्शन
वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे की तरफ से एक्शन लिया गया. जबलपुर के डिविजनल रेलवे मैनेजर (DRM) ने एक्स (X) पर लिखा, 'वेंडर की पहचान हो गई है. आरपीएफ ने उसे हिरासत में ले लिया. उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया. लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई चल रही है.' वेंडर का नाम संदीप गुप्ता है, जो रेलवे-अनुमोदित लाइसेंस पर काम करता था. वेस्ट सेंट्रल रेलवे के सीपीआरओ हरिश श्रीवास्तव बताया कि यात्री सुरक्षा सबसे पहले है. इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं. भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे.
- इंटरनेट पर यूजर्स वेंडर की गुंडागर्दी की आलोचना कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लड़का समोसा नहीं ले रहा, फिर भी वेंडर जबरदस्ती मारपीट कर रहा. दूसरे ने कहा, डिजिटल पैसे पर भरोसा मत करो, कैश जरूरी है. मुझे भी सबक मिला. कुछ ने मजाक में कहा, बार्टर सिस्टम की वापसी! लेकिन ज्यादातर यूजर्स ने स्टेशन पर सुरक्षा की मांग की.
