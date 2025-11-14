क्या महंगे हो जाएंगे स्मार्टफोन! सैमसंग ने मेमोरी चिप की कीमतें 60% तक बढ़ाई, जानिए क्या है इसके पीछे की वजह?

Samsung Electronics : सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने नवंबर में अपने DDR5 मेमोरी चिप्स की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की है. वैश्विक स्तर पर AI डेटा सेंटर बनाने की होड़ तेज़ होने के कारण ये चिप्स भारी कमी में चल रहे हैं. इस वजह से सैमसंग ने सितंबर की तुलना में दाम 60% तक बढ़ा दिए हैं. इसका असर सर्वर निर्माताओं और संभावित रूप से अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी पड़ रहा है. ये कदम सैमसंग के लिए एक बड़े बदलाव का संकेत है, क्योंकि कंपनी ने अक्टूबर में सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स की मूल्य निर्धारण घोषणा को स्थगित कर दिया था.

क्या हैं नए दाम?

32GB DDR5 मॉड्यूल: $149 से बढ़कर $239

16GB DDR5: लगभग 50% ग्रोथ, अब $135

128GB DDR5: लगभग 50% ग्रोथ, अब $1,194

64GB और 96GB DDR5: 30% से ज्यादा की बढ़ोतरी

कंपनियों पर क्या होगा असर?

सर्वर और डेटा सेंटर बनाने वाली बड़ी कंपनियां अब स्वीकार कर रही हैं कि उन्हें पर्याप्त चिप्स नहीं मिल पाएंगे. इन चिप्स का इस्तेमाल स्मार्टफोन और कंप्यूटर में भी होता है, जिससे इनकी कीमतें भी बढ़ सकती हैं. Xiaomi जैसी कंपनियां पहले ही चेतावनी दे चुकी हैं कि बढ़ती कीमतों से उनके फोन की लागत बढ़ रही है.

सैमसंग को बड़ा फायदा

AI चिप्स में पीछे रहने के बाद अब मेमोरी चिप्स की इस कमी से सैमसंग की कमाई तेजी से बढ़ने की उम्मीद है, विशेषज्ञों के अनुसार सैमसंग इस तिमाही में 40–50% तक और कीमतें बढ़ा सकता है, जो इंडस्ट्री औसत 30% से काफी ज्यादा है.

क्यों बढ़ रही है कीमत?

AI सर्वर और GPU आधारित सिस्टम बनाने में मेमोरी चिप्स की भारी मांग है कंपनियां 2026–2027 तक के लिए लंबी अवधि के सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं सप्लाई कम है, मांग बहुत ज्यादा है.